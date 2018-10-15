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Стадион:
Спортинг Л
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Арсенал

До начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 19 минут.
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:
Прогнозы на матч Спортинг Л - Арсенал
Спортинг Л
10.4% (7)
Ничья:
37.3% (25)
Арсенал
52.2% (35)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
35.8% (24)
Ничья:
26.9% (18)
Ничья:
6% (4)
Ничья:
4.5% (3)
Спортинг Л:
4.5% (3)
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