Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Арсенал

Стадион: Жозе Алваладе
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Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - АрсеналДо начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 19 минут.
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Прогнозы на матч Спортинг Л - Арсенал
Спортинг Л
10.4% (7)
Ничья:
37.3% (25)
Арсенал
52.2% (35)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Арсенал:
35.8% (24)
1:1 Ничья:
26.9% (18)
0:0 Ничья:
6% (4)
2:2 Ничья:
4.5% (3)
2:1 Спортинг Л:
4.5% (3)
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