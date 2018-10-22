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Глазго Рейнджерс
 
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Спартак Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Глазго Рейнджерс - Спартак Москва

До начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 24 минуты.
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Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Спартак Москва
Глазго Рейнджерс
36.2% (25)
Ничья:
29% (20)
Спартак Москва
34.8% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Глазго Рейнджерс:
21.7% (15)
Ничья:
21.7% (15)
Спартак Москва:
17.4% (12)
Глазго Рейнджерс:
7.2% (5)
Спартак Москва:
7.2% (5)
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