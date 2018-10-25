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Стадион:
Марсель
1:3
Конец матча
Лацио
0'
0:1
10' Гол
Уоллас Оливейра
30' Желтая карточка
Раду Стефан
33' Желтая карточка
Лулич Сенад
44' Желтая карточка
Сакаи Хироки
45' Желтая карточка
Стротман Кевин
0:2
59' Гол
Кайседо Фелипе
68' Желтая карточка
Пайе Димитри
74' Желтая карточка
Пароло Марко
1:2
86' Гол
Пайе Димитри
1:3
90' Гол
Марусич Адам
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Марусич Адам бьет в цель!
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Пайе Димитри бьет в цель!
80'
Марсель делает замену. Амави Жордан уходит с поля, а Сарр Буна выходит на его замену.
74'
Лацио делает замену. Кайседо Фелипе уходит с поля, а Катальди Данило выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Пароло Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Пайе Димитри получил желтую карточку от судьи
66'
Марсель делает замену. Сансон Морган уходит с поля, а Н'Джие Клинтон выходит на его замену.
66'
Марсель делает замену. Митроглу Константинос уходит с поля, а Жермен Валер выходит на его замену.
62'
Лацио делает замену. Лулич Сенад уходит с поля, а Бериша Валон выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Кайседо Фелипе бьет в цель!
48'
Лацио делает замену. Лукас Лейва уходит с поля, а Марусич Адам выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Стротман Кевин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
44'
Сакаи Хироки получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Лулич Сенад получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Раду Стефан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Уоллас Оливейра бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Марсель 1:3 Лацио
Марсель
53.4% (93)
Ничья:
35.1% (61)
Лацио
11.5% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
35.6% (62)
Ничья:
27% (47)
Марсель:
12.1% (21)
Ничья:
7.5% (13)
Лацио:
6.9% (12)
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