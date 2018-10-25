Стадион: Велодром
0:1
10' ГолУоллас Оливейра
30' Желтая карточкаРаду Стефан
33' Желтая карточкаЛулич Сенад
44' Желтая карточкаСакаи Хироки
45' Желтая карточкаСтротман Кевин
0:2
59' ГолКайседо Фелипе
68' Желтая карточкаПайе Димитри
74' Желтая карточкаПароло Марко
1:2
86' ГолПайе Димитри
1:3
90' ГолМарусич Адам
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Марусич Адам бьет в цель!
86'
Г О О О О Л - Пайе Димитри бьет в цель!
80'
Марсель делает замену. Амави Жордан уходит с поля, а Сарр Буна выходит на его замену.
74'
Лацио делает замену. Кайседо Фелипе уходит с поля, а Катальди Данило выходит на его замену.
74'
Пароло Марко получил желтую карточку от судьи
68'
Пайе Димитри получил желтую карточку от судьи
66'
Марсель делает замену. Сансон Морган уходит с поля, а Н'Джие Клинтон выходит на его замену.
66'
Марсель делает замену. Митроглу Константинос уходит с поля, а Жермен Валер выходит на его замену.
62'
Лацио делает замену. Лулич Сенад уходит с поля, а Бериша Валон выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Кайседо Фелипе бьет в цель!
48'
Лацио делает замену. Лукас Лейва уходит с поля, а Марусич Адам выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Стротман Кевин получил желтую карточку от судьи
44'
Сакаи Хироки получил желтую карточку от судьи
33'
Лулич Сенад получил желтую карточку от судьи
30'
Раду Стефан получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Уоллас Оливейра бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Марсель 1:3 Лацио
Марсель
53.4% (93)
Ничья:
35.1% (61)
Лацио
11.5% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Марсель:
35.6% (62)
1:1 Ничья:
27% (47)
1:0 Марсель:
12.1% (21)
2:2 Ничья:
7.5% (13)
1:2 Лацио:
6.9% (12)
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