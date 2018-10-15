Текстовая онлайн трансляция матча Стандард - Краснодар

Стадион: Морис Дюфран
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Текстовая онлайн трансляция матча Стандард - КраснодарДо начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 24 минуты.
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Прогнозы на матч Стандард - Краснодар
Стандард
14.5% (10)
Ничья:
37.7% (26)
Краснодар
47.8% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.3% (23)
1:2 Краснодар:
27.5% (19)
2:1 Стандард:
10.1% (7)
0:2 Краснодар:
8.7% (6)
0:1 Краснодар:
5.8% (4)
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