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Стадион:
Стандард
 
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Краснодар
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Текстовая онлайн трансляция матча Стандард - Краснодар

До начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 24 минуты.
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:
Прогнозы на матч Стандард - Краснодар
Стандард
14.5% (10)
Ничья:
37.7% (26)
Краснодар
47.8% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.3% (23)
Краснодар:
27.5% (19)
Стандард:
10.1% (7)
Краснодар:
8.7% (6)
Краснодар:
5.8% (4)
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