Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Динамо Киев

Стадион: Роазон Парк
Позже
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Динамо КиевДо начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 24 минуты.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Ренн - Динамо Киев
Ренн
25.4% (17)
Ничья:
37.3% (25)
Динамо Киев
37.3% (25)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.3% (21)
2:1 Ренн:
16.4% (11)
1:2 Динамо Киев:
14.9% (10)
0:1 Динамо Киев:
9% (6)
0:2 Динамо Киев:
7.5% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация