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Стадион:
Ренн
 
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Динамо Киев
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Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Динамо Киев

До начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 24 минуты.
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:
Прогнозы на матч Ренн - Динамо Киев
Ренн
25.4% (17)
Ничья:
37.3% (25)
Динамо Киев
37.3% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.3% (21)
Ренн:
16.4% (11)
Динамо Киев:
14.9% (10)
Динамо Киев:
9% (6)
Динамо Киев:
7.5% (5)
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