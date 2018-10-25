Стадион: Коммерцбанк-Арена
2:0
Конец матча
1:0
13' ГолКостич Филип
2:0
32' ГолХаллер Себастьен
64' Желтая карточкаСакетти Эстебан
64' Желтая карточкаКостич Филип
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Айнтрахт Фр делает замену. Ребич Анте уходит с поля, а Йович Лука выходит на его замену.
68'
Айнтрахт Фр делает замену. Абрахам Давид уходит с поля, а Русс Марко выходит на его замену.
67'
Аполлон делает замену. Маглица Антун уходит с поля, а Стилиану Мариос выходит на его замену.
64'
Костич Филип получил желтую карточку от судьи
64'
Сакетти Эстебан получил желтую карточку от судьи
56'
Айнтрахт Фр делает замену. Да Коста Данни уходит с поля, а Виллемс Джетро выходит на его замену.
46'
Аполлон делает замену. Перейра Факундо уходит с поля, а Зелая Эмилио выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Аполлон делает замену. Карайоль Мустафа уходит с поля, а Шембри Андре выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Халлер Себастьен бьет в цель!
13'
Г О О О О Л - Костич Филип бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Аполлон
Айнтрахт Фр
97.7% (170)
Ничья:
1.1% (2)
Аполлон
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Айнтрахт Фр:
46% (80)
3:1 Айнтрахт Фр:
15.5% (27)
2:1 Айнтрахт Фр:
12.6% (22)
3:0 Айнтрахт Фр:
10.3% (18)
1:0 Айнтрахт Фр:
8.6% (15)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация