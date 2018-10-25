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Стадион:
Айнтрахт Фр
2:0
Конец матча
Аполлон
0'
1:0
13' Гол
Костич Филип
2:0
32' Гол
Халлер Себастьен
64' Желтая карточка
Сакетти Эстебан
64' Желтая карточка
Костич Филип
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Айнтрахт Фр делает замену. Ребич Анте уходит с поля, а Йович Лука выходит на его замену.
68'
Айнтрахт Фр делает замену. Абрахам Давид уходит с поля, а Русс Марко выходит на его замену.
67'
Аполлон делает замену. Маглица Антун уходит с поля, а Стилиану Мариос выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Костич Филип получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Сакетти Эстебан получил желтую карточку от судьи
56'
Айнтрахт Фр делает замену. Да Коста Данни уходит с поля, а Виллемс Джетро выходит на его замену.
46'
Аполлон делает замену. Перейра Факундо уходит с поля, а Зелая Эмилио выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Аполлон делает замену. Карайоль Мустафа уходит с поля, а Шембри Андре выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Халлер Себастьен бьет в цель!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Костич Филип бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Аполлон
Айнтрахт Фр
97.7% (170)
Ничья:
1.1% (2)
Аполлон
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Айнтрахт Фр:
46% (80)
Айнтрахт Фр:
15.5% (27)
Айнтрахт Фр:
12.6% (22)
Айнтрахт Фр:
10.3% (18)
Айнтрахт Фр:
8.6% (15)
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