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  4. Лига Европы
  5. Группа I
Стадион:
Бешикташ
2:4
Конец матча
Генк
0'
0:1
23' Гол
Саматта Мбвана
45' Желтая карточка
Лукуми Джон
45' Желтая карточка
Ленс Джермейн
45' Желтая карточка
Деваст Себастьен
47' Желтая карточка
Роко Энсо
55' Желтая карточка
Генюл Гёкхан
61' Желтая карточка
Уронен Йере
0:2
70' Гол
Саматта Мбвана
1:2
74' Гол
Вагнер Лав
1:3
81' Гол
Ндонгаля Дьемерси
1:4
83' Гол
Пётровски Якуб
2:4
86' Гол
Вагнер Лав
90' Желтая карточка
Пектемек Мустафа
90' Желтая карточка
Озьякуп Огузхан
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Вратарь парирует удар, который нанес Куарежма Рикарду, и мяч снова в игре
97'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
96'
Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Пётровски Якуб из команды Генк отправил кросс в штрафную...
96'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
95'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
Удар от ворот произведет Генк
95'
Вагнер Лав из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
95'
Опасность! Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Желтая карточка
94'
Озьякуп Огузхан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
94'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Пётровски Якуб пострадал.
Офсайд
93'
Гано Зиньо из команды Генк в офсайде
Фол, нарушение
92'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Лукуми Джон пострадал.
92'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
91'
Малиновский Руслан возвращается на поле.
Травма, повреждение
91'
Ох, нехорошо это выглядит. Малиновский Руслан получил травму и медбригада забирает его с поля.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
Травма, повреждение
90'
Малиновский Руслан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Желтая карточка
90'
Пектемек Мустафа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Малиновский Руслан пострадал.
89'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Удар от ворот произведет Генк
88'
Пектемек Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
87'
Тактическая замена. Саматта Мбвана уходит с поля и его заменяет Гано Зиньо
86'
Пектемек Мустафа сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГОООООЛ - Вагнер Лав Бешикташ забивает ударом головой
86'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает отличный кросс...
86'
Удар от ворот произведет Генк
86'
ШАНС! Генюл Гёкхан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Головой пробил Роко Энсо, но голкипер отбил его в поле!
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Угловой
85'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
85'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Тактическая замена. Эркин Джанер уходит с поля и его заменяет Пектемек Мустафа
84'
Генюл Гёкхан нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Отличные скиллы показывает Генюл Гёкхан, обводя своих соперников
84'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Саматта Мбвана сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГОООООЛ - Пётровски Якуб Генк забивает ударом головой
83'
Саматта Мбвана из команды Генк делает отличный кросс...
83'
Саматта Мбвана из команды Генк идет с мячом вперед на обострение...
83'
Опасность! Сек Ибраима из команды Генк отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
82'
Вукович Дэнни взял и забрал мяч на выходе
Угловой
82'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
82'
Вагнер Лав нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
82'
Опасность! Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
82'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
81'
Малиновский Руслан сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Ндонгаля Дьемерси изменил счет на табло!
81'
Отличные скиллы показывает Ндонгаля Дьемерси, обводя своих соперников
81'
Опасность! Малиновский Руслан из команды Генк отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Тактическая замена. Посуэло Алехандро уходит с поля и его заменяет Сек Ибраима
80'
Шанс! Саматта Мбвана из команды Генк пробил головой, но мимо
79'
Пётровски Якуб из команды Генк отправил кросс в штрафную...
79'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Генк контролирует мяч.
78'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Ндонгаля Дьемерси из команды Генк поставил подножку. Пострадал Озьякуп Огузхан
77'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Удар от ворот произведет Генк
76'
Куарежма Рикарду не смог попасть в створ ударом издали
76'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
Фол, нарушение
76'
Медель Гари задерживает мяч рукой
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
Тактическая замена. Пейнтсил Джозеф уходит с поля и его заменяет Пётровски Якуб
74'
Генюл Гёкхан сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Вагнер Лав изменил счет на табло!
74'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
74'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Угловой
74'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
74'
Хейнен Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Отличные скиллы показывает Озьякуп Огузхан, обводя своих соперников
73'
Бешикташ контролирует мяч.
72'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
71'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ в офсайде
71'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Меле Йоаким сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Саматта Мбвана изменил счет на табло!
70'
Меле Йоаким из команды Генк сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
70'
Опасность! Малиновский Руслан из команды Генк отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Посуэло Алехандро, и мяч снова в игре
69'
Опасность! Малиновский Руслан из команды Генк отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Ндонгаля Дьемерси из команды Генк поставил подножку. Пострадал Вида Домагой
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Вагнер Лав из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Деваст Себастьен
68'
Вукович Дэнни взял и забрал мяч на выходе
68'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Офсайд
67'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк в офсайде
67'
Опасность! Саматта Мбвана из команды Генк отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Офсайд
67'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ в офсайде
66'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Малиновский Руслан из команды Генк поставил подножку. Пострадал Медель Гари
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Удар от ворот произведет Генк
65'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает неудачный навес.
65'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Саматта Мбвана из команды Генк поставил подножку. Пострадал Вида Домагой
64'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Удар от ворот произведет Бешикташ
63'
Посуэло Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
63'
Малиновский Руслан нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Уронен Йере выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
61'
Уронен Йере получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Безумный фол. Уронен Йере грубо играет против соперника. Пострадал Роко Энсо
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Вида Домагой из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Посуэло Алехандро
60'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Хорошую попытку сделал Пейнтсил Джозеф. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк идет с мячом вперед на обострение...
60'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
60'
Удар от ворот произведет Генк
59'
Куарежма Рикарду не смог попасть в створ ударом издали
59'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
Офсайд
59'
Саматта Мбвана из команды Генк в офсайде
59'
Вукович Дэнни делает длинную передачу вперед
59'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
58'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк в офсайде
58'
Опасность! Деваст Себастьен из команды Генк отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
57'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
57'
Генюл Гёкхан возвращается на поле.
57'
Удар от ворот произведет Бешикташ
57'
Шанс! Деваст Себастьен из команды Генк пробил головой, но мимо
Угловой
56'
Посуэло Алехандро из команды Генк подал угловой слева.
56'
Роко Энсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк отправил кросс в штрафную...
56'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк идет с мячом вперед на обострение...
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Генюл Гёкхан получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Желтая карточка
55'
Генюл Гёкхан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Пейнтсил Джозеф пострадал.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Куарежма Рикарду из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Пейнтсил Джозеф
54'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Вукович Дэнни взял и забрал мяч на выходе
53'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Офсайд
52'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ в офсайде
52'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Хейнен Бриан из команды Генк поставил подножку. Пострадал Медель Гари
51'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк делает навес прямо в штрафную.
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Вагнер Лав из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
49'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Уйсал Неджип из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Ндонгаля Дьемерси
Офсайд
48'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк в офсайде
48'
Вукович Дэнни делает длинную передачу вперед
Желтая карточка
47'
Роко Энсо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Роко Энсо из команды Бешикташ толкнул локтем оппонента. Это Саматта Мбвана заработал фол
46'
Удар от ворот произведет Генк
46'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает неудачный навес.
46'
Тактическая замена. Ларин Кайл уходит с поля и его заменяет Вагнер Лав
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
49'
Деваст Себастьен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Деваст Себастьен из команды Генк опасно и грубо сыграл. Ларин Кайл пострадал.
49'
Удар от ворот произведет Бешикташ
49'
Посуэло Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
49'
Отличные скиллы показывает Посуэло Алехандро, обводя своих соперников
48'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Желтая карточка
47'
Ленс Джермейн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Хейнен Бриан пострадал.
Желтая карточка
47'
Лукуми Джон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Лукуми Джон из команды Генк опасно и грубо сыграл. Ларин Кайл пострадал.
46'
Удар от ворот произведет Бешикташ
46'
Меле Йоаким из команды Генк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Уронен Йере
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
44'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
44'
Саматта Мбвана возвращается на поле.
Травма, повреждение
44'
Саматта Мбвана возвращается на поле.
44'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Меле Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
43'
Деваст Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
43'
Меле Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Саматта Мбвана получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Саматта Мбвана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
42'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ толкнул локтем оппонента. Это Саматта Мбвана заработал фол
41'
Удар от ворот произведет Генк
41'
Опасность предотвращена - Уйсал Неджип из команды Бешикташ вступил в отбор удачно
41'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Удар от ворот произведет Генк
40'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Угловой
39'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ подал угловой слева.
39'
Меле Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Лукуми Джон из команды Генк толкнул локтем оппонента. Это Куарежма Рикарду заработал фол
38'
Бешикташ контролирует мяч.
Офсайд
37'
Саматта Мбвана из команды Генк в офсайде
37'
Опасность! Уронен Йере из команды Генк отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
36'
Удар от ворот произведет Бешикташ
36'
Ндонгаля Дьемерси не смог попасть в створ ударом издали
36'
Отличные скиллы показывает Ндонгаля Дьемерси, обводя своих соперников
35'
Удар от ворот произведет Бешикташ
35'
Саматта Мбвана из команды Генк делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Опасность! Посуэло Алехандро из команды Генк отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
34'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Ндонгаля Дьемерси из команды Генк поставил подножку. Пострадал Генюл Гёкхан
33'
Куарежма Рикарду нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Пейнтсил Джозеф из команды Генк поставил подножку. Пострадал Вида Домагой
32'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Медель Гари из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Посуэло Алехандро
31'
Малиновский Руслан нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Меле Йоаким из команды Генк отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Меле Йоаким
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
30'
Генк контролирует мяч.
29'
Удар от ворот произведет Генк
29'
Ларин Кайл из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Ндонгаля Дьемерси задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Куарежма Рикарду из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Ндонгаля Дьемерси
27'
Арслан Толгай-Али получил травму и заменен. Роко Энсо выходит на поле.
Травма, повреждение
26'
Арслан Толгай-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Ленс Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
Саматта Мбвана нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
25'
Отличные скиллы показывает Саматта Мбвана, обводя своих соперников
24'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Уронен Йере из команды Генк поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
23'
Меле Йоаким сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Саматта Мбвана классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
23'
Меле Йоаким из команды Генк делает отличный кросс...
23'
Меле Йоаким из команды Генк идет с мячом вперед на обострение...
22'
Удар от ворот произведет Бешикташ
22'
Шанс! Деваст Себастьен из команды Генк пробил головой, но мимо
22'
Малиновский Руслан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Малиновский Руслан
21'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Уронен Йере из команды Генк отправил кросс в штрафную...
20'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Уронен Йере из команды Генк поставил подножку. Пострадал Генюл Гёкхан
18'
Удар от ворот произведет Генк
18'
Озьякуп Огузхан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Саматта Мбвана из команды Генк поставил подножку. Пострадал Вида Домагой
17'
Бешикташ контролирует мяч.
16'
Генк контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Меле Йоаким
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Уронен Йере из команды Генк поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
Травма, повреждение
13'
Арслан Толгай-Али возвращается на поле.
13'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
11'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ в офсайде
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Арслан Толгай-Али получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
Травма, повреждение
10'
Арслан Толгай-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Малиновский Руслан из команды Генк подал угловой справа.
7'
Эркин Джанер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк отправил кросс в штрафную...
7'
Отличные скиллы показывает Ндонгаля Дьемерси, обводя своих соперников
Травма, повреждение
6'
Малиновский Руслан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
6'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ толкнул локтем оппонента. Это Малиновский Руслан заработал фол
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
5'
Генк контролирует мяч.
4'
Хорошую попытку сделал Куарежма Рикарду. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
3'
Генк контролирует мяч.
2'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Малиновский Руслан из команды Генк подал угловой справа.
2'
Эркин Джанер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Медель Гари из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Посуэло Алехандро
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Генк начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бешикташ 2:4 Генк
Бешикташ
83.9% (146)
Ничья:
13.2% (23)
Генк
2.9% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Бешикташ:
52.9% (92)
Бешикташ:
13.8% (24)
Ничья:
11.5% (20)
Бешикташ:
10.3% (18)
Бешикташ:
2.3% (4)
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