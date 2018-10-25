Стадион: Водафон
0:1
23' ГолСаматта Мбвана
45' Желтая карточкаЛукуми Джон
45' Желтая карточкаЛенс Джермейн
45' Желтая карточкаДеваст Себастьен
47' Желтая карточкаРоко Энсо
55' Желтая карточкаГенюл Гёкхан
61' Желтая карточкаУронен Йере
0:2
70' ГолСаматта Мбвана
1:2
74' ГолВагнер Лав
1:3
81' ГолНдонгаля Дьемерси
1:4
83' ГолПётровски Якуб
2:4
86' ГолВагнер Лав
90' Желтая карточкаПектемек Мустафа
90' Желтая карточкаОзьякуп Огузхан
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Вратарь парирует удар, который нанес Куарежма Рикарду, и мяч снова в игре
97'
96'
Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Пётровски Якуб из команды Генк отправил кросс в штрафную...
96'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
95'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
95'
Вагнер Лав из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
95'
Опасность! Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
94'
Озьякуп Огузхан получил желтую карточку от судьи
94'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Пётровски Якуб пострадал.
93'
Гано Зиньо из команды Генк в офсайде
92'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Лукуми Джон пострадал.
92'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Малиновский Руслан возвращается на поле.
91'
Ох, нехорошо это выглядит. Малиновский Руслан получил травму и медбригада забирает его с поля.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
Малиновский Руслан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
Пектемек Мустафа получил желтую карточку от судьи
90'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Малиновский Руслан пострадал.
89'
88'
88'
Пектемек Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
87'
Тактическая замена. Саматта Мбвана уходит с поля и его заменяет Гано Зиньо
86'
Пектемек Мустафа сделал результативную передачу.
86'
ГОООООЛ - Вагнер Лав Бешикташ забивает ударом головой
86'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает отличный кросс...
86'
86'
ШАНС! Генюл Гёкхан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Головой пробил Роко Энсо, но голкипер отбил его в поле!
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
85'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
85'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
85'
Тактическая замена. Эркин Джанер уходит с поля и его заменяет Пектемек Мустафа
84'
Генюл Гёкхан нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Отличные скиллы показывает Генюл Гёкхан, обводя своих соперников
84'
83'
Саматта Мбвана сделал результативную передачу.
83'
ГОООООЛ - Пётровски Якуб Генк забивает ударом головой
83'
Саматта Мбвана из команды Генк делает отличный кросс...
83'
Саматта Мбвана из команды Генк идет с мячом вперед на обострение...
83'
Опасность! Сек Ибраима из команды Генк отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
82'
82'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
82'
Вагнер Лав нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
82'
Опасность! Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
82'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
81'
Малиновский Руслан сделал результативную передачу.
81'
Г О О О О Л - Ндонгаля Дьемерси изменил счет на табло!
81'
81'
Опасность! Малиновский Руслан из команды Генк отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Тактическая замена. Посуэло Алехандро уходит с поля и его заменяет Сек Ибраима
80'
Шанс! Саматта Мбвана из команды Генк пробил головой, но мимо
79'
Пётровски Якуб из команды Генк отправил кросс в штрафную...
79'
79'
79'
78'
77'
Судья сигнализирует, что Ндонгаля Дьемерси из команды Генк поставил подножку. Пострадал Озьякуп Огузхан
77'
77'
76'
76'
Куарежма Рикарду не смог попасть в створ ударом издали
76'
76'
Медель Гари задерживает мяч рукой
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
Тактическая замена. Пейнтсил Джозеф уходит с поля и его заменяет Пётровски Якуб
74'
Генюл Гёкхан сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Вагнер Лав изменил счет на табло!
74'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
74'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
74'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
74'
Хейнен Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Отличные скиллы показывает Озьякуп Огузхан, обводя своих соперников
73'
72'
72'
71'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ в офсайде
71'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Меле Йоаким сделал результативную передачу.
70'
Г О О О О Л - Саматта Мбвана изменил счет на табло!
70'
Меле Йоаким из команды Генк сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
70'
Опасность! Малиновский Руслан из команды Генк отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Посуэло Алехандро, и мяч снова в игре
69'
Опасность! Малиновский Руслан из команды Генк отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
69'
Судья сигнализирует, что Ндонгаля Дьемерси из команды Генк поставил подножку. Пострадал Вида Домагой
69'
Судья сигнализирует, что Вагнер Лав из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Деваст Себастьен
68'
68'
67'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк в офсайде
67'
Опасность! Саматта Мбвана из команды Генк отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
67'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ в офсайде
66'
66'
Судья сигнализирует, что Малиновский Руслан из команды Генк поставил подножку. Пострадал Медель Гари
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
65'
65'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает неудачный навес.
65'
64'
Судья сигнализирует, что Саматта Мбвана из команды Генк поставил подножку. Пострадал Вида Домагой
64'
63'
63'
63'
63'
Посуэло Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
63'
Малиновский Руслан нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Уронен Йере выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
61'
Уронен Йере получил желтую карточку от судьи
61'
Безумный фол. Уронен Йере грубо играет против соперника. Пострадал Роко Энсо
61'
Судья сигнализирует, что Вида Домагой из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Посуэло Алехандро
60'
60'
Хорошую попытку сделал Пейнтсил Джозеф. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк идет с мячом вперед на обострение...
60'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
60'
59'
Куарежма Рикарду не смог попасть в створ ударом издали
59'
59'
Саматта Мбвана из команды Генк в офсайде
59'
Вукович Дэнни делает длинную передачу вперед
59'
58'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк в офсайде
58'
Опасность! Деваст Себастьен из команды Генк отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
57'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Генюл Гёкхан возвращается на поле.
57'
57'
Шанс! Деваст Себастьен из команды Генк пробил головой, но мимо
56'
Посуэло Алехандро из команды Генк подал угловой слева.
56'
Роко Энсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк отправил кросс в штрафную...
56'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк идет с мячом вперед на обострение...
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Генюл Гёкхан получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
Генюл Гёкхан получил желтую карточку от судьи
54'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Пейнтсил Джозеф пострадал.
54'
Судья сигнализирует, что Куарежма Рикарду из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Пейнтсил Джозеф
54'
53'
53'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
52'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ в офсайде
52'
52'
Судья сигнализирует, что Хейнен Бриан из команды Генк поставил подножку. Пострадал Медель Гари
51'
51'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк делает навес прямо в штрафную.
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
50'
Вагнер Лав из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
49'
49'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Судья сигнализирует, что Уйсал Неджип из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Ндонгаля Дьемерси
48'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк в офсайде
48'
Вукович Дэнни делает длинную передачу вперед
47'
Роко Энсо получил желтую карточку от судьи
47'
Роко Энсо из команды Бешикташ толкнул локтем оппонента. Это Саматта Мбвана заработал фол
46'
46'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает неудачный навес.
46'
Тактическая замена. Ларин Кайл уходит с поля и его заменяет Вагнер Лав
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Деваст Себастьен получил желтую карточку от судьи
49'
Деваст Себастьен из команды Генк опасно и грубо сыграл. Ларин Кайл пострадал.
49'
49'
Посуэло Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
49'
Отличные скиллы показывает Посуэло Алехандро, обводя своих соперников
48'
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
47'
Ленс Джермейн получил желтую карточку от судьи
47'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Хейнен Бриан пострадал.
47'
Лукуми Джон получил желтую карточку от судьи
47'
Лукуми Джон из команды Генк опасно и грубо сыграл. Ларин Кайл пострадал.
46'
46'
Меле Йоаким из команды Генк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Уронен Йере
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
44'
44'
Саматта Мбвана возвращается на поле.
44'
Саматта Мбвана возвращается на поле.
44'
44'
Меле Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
43'
Деваст Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
43'
Меле Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Саматта Мбвана получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Саматта Мбвана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ толкнул локтем оппонента. Это Саматта Мбвана заработал фол
41'
41'
Опасность предотвращена - Уйсал Неджип из команды Бешикташ вступил в отбор удачно
41'
40'
40'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
39'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ подал угловой слева.
39'
Меле Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
38'
Лукуми Джон из команды Генк толкнул локтем оппонента. Это Куарежма Рикарду заработал фол
38'
37'
Саматта Мбвана из команды Генк в офсайде
37'
Опасность! Уронен Йере из команды Генк отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
36'
36'
Ндонгаля Дьемерси не смог попасть в створ ударом издали
36'
35'
35'
Саматта Мбвана из команды Генк делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Опасность! Посуэло Алехандро из команды Генк отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
34'
33'
Судья сигнализирует, что Ндонгаля Дьемерси из команды Генк поставил подножку. Пострадал Генюл Гёкхан
33'
Куарежма Рикарду нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Судья сигнализирует, что Пейнтсил Джозеф из команды Генк поставил подножку. Пострадал Вида Домагой
32'
32'
Судья сигнализирует, что Медель Гари из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Посуэло Алехандро
31'
Малиновский Руслан нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
Меле Йоаким из команды Генк отправил кросс в штрафную...
30'
Судья сигнализирует, что Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Меле Йоаким
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
30'
29'
29'
Ларин Кайл из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
28'
Ндонгаля Дьемерси задерживает мяч рукой
27'
Судья сигнализирует, что Куарежма Рикарду из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Ндонгаля Дьемерси
27'
Арслан Толгай-Али получил травму и заменен. Роко Энсо выходит на поле.
26'
Арслан Толгай-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Ленс Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
Саматта Мбвана нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
25'
Отличные скиллы показывает Саматта Мбвана, обводя своих соперников
24'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
24'
Судья сигнализирует, что Уронен Йере из команды Генк поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
23'
Меле Йоаким сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Саматта Мбвана классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
23'
Меле Йоаким из команды Генк делает отличный кросс...
23'
Меле Йоаким из команды Генк идет с мячом вперед на обострение...
22'
22'
Шанс! Деваст Себастьен из команды Генк пробил головой, но мимо
22'
Малиновский Руслан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Малиновский Руслан
21'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Уронен Йере из команды Генк отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
20'
Судья сигнализирует, что Уронен Йере из команды Генк поставил подножку. Пострадал Генюл Гёкхан
18'
18'
Озьякуп Огузхан не смог попасть в створ ударом издали
17'
Судья сигнализирует, что Саматта Мбвана из команды Генк поставил подножку. Пострадал Вида Домагой
17'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
15'
Судья сигнализирует, что Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Меле Йоаким
14'
Судья сигнализирует, что Уронен Йере из команды Генк поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
13'
Арслан Толгай-Али возвращается на поле.
13'
11'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ в офсайде
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Арслан Толгай-Али получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
10'
Арслан Толгай-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
8'
7'
7'
Малиновский Руслан из команды Генк подал угловой справа.
7'
Эркин Джанер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк отправил кросс в штрафную...
7'
6'
Малиновский Руслан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ толкнул локтем оппонента. Это Малиновский Руслан заработал фол
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
5'
4'
Хорошую попытку сделал Куарежма Рикарду. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
3'
2'
2'
Малиновский Руслан из команды Генк подал угловой справа.
2'
Эркин Джанер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Судья сигнализирует, что Медель Гари из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Посуэло Алехандро
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Генк начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бешикташ 2:4 Генк
Бешикташ
83.9% (146)
Ничья:
13.2% (23)
Генк
2.9% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бешикташ:
52.9% (92)
1:0 Бешикташ:
13.8% (24)
1:1 Ничья:
11.5% (20)
2:0 Бешикташ:
10.3% (18)
3:1 Бешикташ:
2.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация