Текстовая онлайн трансляция матча Яблонец - Астана

Стадион: Stadion Strelnice
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Текстовая онлайн трансляция матча Яблонец - АстанаДо начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 24 минуты.
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Прогнозы на матч Яблонец - Астана
Яблонец
35.3% (24)
Ничья:
42.6% (29)
Астана
22.1% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.7% (27)
1:0 Яблонец:
16.2% (11)
2:1 Яблонец:
14.7% (10)
1:2 Астана:
11.8% (8)
2:0 Яблонец:
2.9% (2)
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