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Стадион:
Яблонец
 
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Астана
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Текстовая онлайн трансляция матча Яблонец - Астана

До начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 24 минуты.
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:
Прогнозы на матч Яблонец - Астана
Яблонец
35.3% (24)
Ничья:
42.6% (29)
Астана
22.1% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.7% (27)
Яблонец:
16.2% (11)
Яблонец:
14.7% (10)
Астана:
11.8% (8)
Яблонец:
2.9% (2)
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