Стадион: Тумба
0:1
12' ГолХусти Саболч
23' Желтая карточкаХаджич Анел
0:2
45' ГолСтопира Тавареш
48' Желтая карточкаКовачик Адам
73' Желтая карточкаНего Лоик
75' Желтая карточкаФиоло Оттила
85' Желтая карточкаХоджич Армин
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Ходжич Армин получил желтую карточку от судьи
79'
Види делает замену. Миланов Георги уходит с поля, а Николов Бобан выходит на его замену.
75'
Фиоло Оттила получил желтую карточку от судьи
73'
Види делает замену. Хусти Саболч уходит с поля, а Ковач Иштван выходит на его замену.
73'
Него Лоик получил желтую карточку от судьи
66'
ПАОК делает замену. Карелис Никос уходит с поля, а Бисесвар Диего выходит на его замену.
65'
Види делает замену. Щепович Марко уходит с поля, а Ходжич Армин выходит на его замену.
52'
ПАОК делает замену. Шахов Евгений уходит с поля, а Прийович Александар выходит на его замену.
48'
Ковачик Адам получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
ПАОК делает замену. Лимниос Димитрис уходит с поля, а Варда Амр выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Стопира Тавареш бьет в цель!
23'
Хаджич Анел получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Хусти Саболч бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч ПАОК 0:2 Види
ПАОК
98.9% (172)
Ничья:
0.6% (1)
Види
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ПАОК:
44.8% (78)
1:0 ПАОК:
21.8% (38)
2:1 ПАОК:
17.8% (31)
3:0 ПАОК:
7.5% (13)
3:1 ПАОК:
4% (7)
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