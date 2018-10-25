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Стадион:
ПАОК
0:2
Конец матча
Види
0'
0:1
12' Гол
Хусти Саболч
23' Желтая карточка
Хаджич Анел
0:2
45' Гол
Стопира Тавареш
48' Желтая карточка
Ковачик Адам
73' Желтая карточка
Него Лоик
75' Желтая карточка
Фиоло Оттила
85' Желтая карточка
Ходжич Армин
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
85'
Ходжич Армин получил желтую карточку от судьи
79'
Види делает замену. Миланов Георги уходит с поля, а Николов Бобан выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Фиоло Оттила получил желтую карточку от судьи
73'
Види делает замену. Хусти Саболч уходит с поля, а Ковач Иштван выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Него Лоик получил желтую карточку от судьи
66'
ПАОК делает замену. Карелис Никос уходит с поля, а Бисесвар Диего выходит на его замену.
65'
Види делает замену. Щепович Марко уходит с поля, а Ходжич Армин выходит на его замену.
52'
ПАОК делает замену. Шахов Евгений уходит с поля, а Прийович Александар выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Ковачик Адам получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
ПАОК делает замену. Лимниос Димитрис уходит с поля, а Варда Амр выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Стопира Тавареш бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Хаджич Анел получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Хусти Саболч бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч ПАОК 0:2 Види
ПАОК
98.9% (172)
Ничья:
0.6% (1)
Види
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

ПАОК:
44.8% (78)
ПАОК:
21.8% (38)
ПАОК:
17.8% (31)
ПАОК:
7.5% (13)
ПАОК:
4% (7)
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