Стадион: Эстадио де ла Керамика
5:0
Конец матча
21' Желтая карточкаТригерос Мануэль
24' Желтая карточкаМург Томас
1:0
26' ГолФорнальс Пабло
2:0
30' ГолЭкамби Карл Токо
41' Желтая карточкаКасерес Сантьяго
3:0
45' Гол в свои воротаБарац Матео
4:0
63' ГолРаба Даниэль
73' Желтая карточкаКоста Хауме
79' Вторая желтая карточкаКоста Хауме
5:0
85' ГолМорено Херард
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Г О О О О Л - Морено Херард бьет в цель!
79'
Коста Хауме получает вторую желтую карточку. Удаление.
77'
Вильярреал делает замену. Касерес Сантьяго уходит с поля, а Касорла Санти выходит на его замену.
77'
Рапид Вена делает замену. Мург Томас уходит с поля, а Кнасмюлльнер Кристоф выходит на его замену.
73'
Коста Хауме получил желтую карточку от судьи
70'
Вильярреал делает замену. Раба Даниэль уходит с поля, а Морено Херард выходит на его замену.
64'
Вильярреал делает замену. Форнальс Пабло уходит с поля, а Чуквезе Саму выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Раба Даниэль бьет в цель!
59'
Рапид Вена делает замену. Бериша Ветон уходит с поля, а Manuel Thurnwald выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Рапид Вена делает замену. Поцманн Марвин уходит с поля, а Иван Андрей выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Барац Матео уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
41'
Касерес Сантьяго получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Экамби Карл Токо бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Форнальс Пабло бьет в цель!
24'
Мург Томас получил желтую карточку от судьи
21'
Тригерос Мануэль получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вильярреал 5:0 Рапид Вена
Вильярреал
94.8% (165)
Ничья:
4% (7)
Рапид Вена
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вильярреал:
36.8% (64)
2:0 Вильярреал:
27.6% (48)
1:0 Вильярреал:
18.4% (32)
3:1 Вильярреал:
5.2% (9)
3:0 Вильярреал:
4% (7)
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