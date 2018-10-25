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Стадион: Зрители: 8022
Сарпсборг-08
1:1
Конец матча
Мальмё
0'
31' Желтая карточка
Тамм Йоонас
47' Желтая карточка
Виннхейм Андреас
76' Желтая карточка
Розенберг Маркус
0:1
79' Гол
Виннхейм Андреас
1:1
87' Гол
Хальворсен Уле Йорген
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Хальворсен Уле Йорген бьет в цель!
87'
Сарпсборг-08 делает замену. Нильсен Матти уходит с поля, а Сингх Хармет выходит на его замену.
85'
Сарпсборг-08 делает замену. Аскар Армин уходит с поля, а Ларсен Йорген выходит на его замену.
83'
Мальме делает замену. Кристиансен Андерс уходит с поля, а Инносент Бонке выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Виннхейм Андреас бьет в цель!
77'
Сарпсборг-08 делает замену. Мухаммед Рашад уходит с поля, а Хейнтс Тобиас выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Розенберг Маркус получил желтую карточку от судьи
65'
Мальме делает замену. Левицки Оскар уходит с поля, а Антонссон Маркус выходит на его замену.
57'
Мальме делает замену. Бенгтссон Расмус уходит с поля, а Брорссон Франц выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Виннхейм Андреас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Тамм Йоонас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сарпсборг-08 1:1 Мальмё
Сарпсборг-08
26.6% (46)
Ничья:
41% (71)
Мальмё
32.4% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.4% (63)
Сарпсборг-08:
17.9% (31)
Мальмё:
15.6% (27)
Мальмё:
13.3% (23)
Сарпсборг-08:
8.1% (14)
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