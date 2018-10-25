Стадион: Сарпсборг Зрители: 8022
1:1
Конец матча
31' Желтая карточкаТамм Йоонас
47' Желтая карточкаВиннхейм Андреас
76' Желтая карточкаРозенберг Маркус
0:1
79' ГолВиннхейм Андреас
1:1
87' ГолХальворсен Уле Йорген
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Г О О О О Л - Хальворсен Уле Йорген бьет в цель!
87'
Сарпсборг-08 делает замену. Нильсен Матти уходит с поля, а Сингх Хармет выходит на его замену.
85'
Сарпсборг-08 делает замену. Аскар Армин уходит с поля, а Ларсен Йорген выходит на его замену.
83'
Мальме делает замену. Кристиансен Андерс уходит с поля, а Инносент Бонке выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Виннхейм Андреас бьет в цель!
77'
Сарпсборг-08 делает замену. Мухаммед Рашад уходит с поля, а Хейнтс Тобиас выходит на его замену.
76'
Розенберг Маркус получил желтую карточку от судьи
65'
Мальме делает замену. Левицки Оскар уходит с поля, а Антонссон Маркус выходит на его замену.
57'
Мальме делает замену. Бенгтссон Расмус уходит с поля, а Брорссон Франц выходит на его замену.
47'
Виннхейм Андреас получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Тамм Йоонас получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сарпсборг-08 1:1 Мальмё
Сарпсборг-08
26.6% (46)
Ничья:
41% (71)
Мальмё
32.4% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.4% (63)
2:1 Сарпсборг-08:
17.9% (31)
1:2 Мальмё:
15.6% (27)
0:1 Мальмё:
13.3% (23)
1:0 Сарпсборг-08:
8.1% (14)
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