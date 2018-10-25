Стадион: Рамон Санчес Писхуан Зрители: 29720
1:0
7' ГолРоке Меса
9' Желтая карточкаЛопеш Мигел
2:0
9' ПенальтиСарабия Пабло
3:0
35' Гол в свои воротаЛукач Милан
4:0
50' ГолМуриэль Луис
5:0
60' ГолПромес Куинси
6:0
67' ГолМеркадо Габриэль
Новости после матча
Второй тайм
93'
93'
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
92'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
92'
Атасевен Эрай не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
90'
Лопеш Мигел не смог попасть в створ ударом издали
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
89'
89'
Шанс! Барбоза Элдер из команды Акхизарспор пробил головой, но мимо
89'
89'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
88'
88'
87'
Акхизарспор контролирует мяч.
86'
Сиссоко Абдулвхаид наказан за толчок Васкес Франко
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
Акхизарспор контролирует мяч.
84'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
84'
Нолито Агудо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
84'
Османпаша Джанер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
83'
Промес Куинси из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
83'
Арана Гильерме из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
82'
81'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Нункеу Дани наказан за толчок Муриэль Луис
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
80'
Акхизарспор контролирует мяч.
79'
Роке Меса наказан за толчок Барбоза Элдер
79'
Судья сигнализирует, что Айик Онур из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Нолито Агудо
78'
77'
Тактическая замена. Жозуэ Филипе уходит с поля и его заменяет Атасевен Эрай
77'
Судья свистит. Серхи Гомес атаковал сзади соперника. Это Регаттен Адриен заработал своей команде штрафной
76'
76'
Промес Куинси из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Лукач Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Серхи Гомес из команды Севилья делает передачу одноклубнику.
75'
74'
Жозуэ Филипе задерживает мяч рукой
74'
Акхизарспор контролирует мяч.
73'
Айик Онур из команды Акхизарспор в офсайде
72'
Судья сигнализирует, что Васкес Франко из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Барбоза Элдер
71'
Джевикер Айкут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Судья сигнализирует, что Лопеш Мигел из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Промес Куинси
70'
67'
Г О О О О Л - Меркадо Габриэль забивает!
67'
Плохо сыграл Лукач Милан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
Видаль Алеш из команды Севилья подал угловой слева.
66'
Арана Гильерме из команды Севилья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Нолито Агудо из команды Севилья нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
66'
ШАНС! Нолито Агудо вышел один-на-один с голкипером...
66'
Вурал Гюрай ошибается в защите.
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор направляет мяч в штрафную площадку, но Вацлик Томаш выбегает и ловит мяч
64'
Акхизарспор контролирует мяч.
63'
Сиссоко Абдулвхаид возвращается на поле.
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Сиссоко Абдулвхаид получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Тактическая замена. Селезнёв Евгений уходит с поля и его заменяет Айик Онур
62'
Нолито Агудо наказан за толчок Барбоза Элдер
62'
62'
Барбоза Элдер наказан за толчок Видаль Алеш
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Арана Гильерме сделал результативную передачу.
60'
Г О О О О Л - Промес Куинси изменил счет на табло!
60'
Отличные скиллы показывает Промес Куинси, обводя своих соперников
60'
Арана Гильерме из команды Севилья делает пас партнеру.
60'
Васкес Франко из команды Севилья находит одноклубника четким пасом пяткой.
60'
Арана Гильерме из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
59'
59'
Тактическая замена. Карришу Даниэль уходит с поля и его заменяет Амаду Ибрагим
58'
58'
58'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Нолито Агудо из команды Севилья сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Васкес Франко мяча так и не получил
57'
Судья сигнализирует, что Меркадо Габриэль из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Селезнёв Евгений
56'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
56'
Видаль Алеш из команды Севилья навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
55'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
55'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
54'
Тактическая замена. Навас Хесус уходит с поля и его заменяет Нолито Агудо
54'
Тактическая замена. Сарабия Пабло уходит с поля и его заменяет Арана Гильерме
53'
Судья сигнализирует, что Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Меркадо Габриэль
52'
Жозуэ Филипе пробует нанести удар издали, но Вацлик Томаш держит все под контролем
52'
Меркадо Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Видаль Алеш сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Муриэль Луис из команды Севилья переиграл вратаря дальним ударом!
50'
Игрок команды Севилья делает подачу своему товарищу по команде.
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
49'
Сарабия Пабло из команды Севилья навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Васкес Франко
48'
Промес Куинси из команды Севилья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Сарабия Пабло
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 29720 болельщиков
46'
Тактическая замена. Келеш Кадир уходит с поля и его заменяет Барбоза Элдер
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Судья сигнализирует, что Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Роке Меса
44'
44'
Навас Хесус из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
43'
Муриэль Луис наказан за толчок Османпаша Джанер
43'
Селезнёв Евгений из команды Акхизарспор в офсайде
42'
Келеш Кадир из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
42'
Акхизарспор контролирует мяч.
41'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Хорошую попытку сделал Селезнёв Евгений. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
Джевикер Айкут из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
41'
Отличные скиллы показывает Джевикер Айкут, обводя своих соперников
41'
Судья сигнализирует, что Роке Меса из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Жозуэ Филипе
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
40'
ШАНС! Видаль Алеш нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Сарабия Пабло из команды Севилья делает пас партнеру.
40'
39'
Селезнёв Евгений из команды Акхизарспор в офсайде
39'
Судья сигнализирует, что Видаль Алеш из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Жозуэ Филипе
38'
Акхизарспор контролирует мяч.
38'
Акхизарспор контролирует мяч.
37'
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
Г О О О О Л - Лукач Милан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
35'
Васкес Франко сделал результативную передачу.
35'
После удара через себя Промес Куинси, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
35'
Васкес Франко из команды Севилья делает передачу одноклубнику.
35'
Видаль Алеш из команды Севилья делает пас партнеру.
35'
Навас Хесус из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
35'
35'
32'
Сарабия Пабло наказан за толчок Сиссоко Абдулвхаид
31'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
31'
Лопеш Мигел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Муриэль Луис из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
31'
Судья сигнализирует, что Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Видаль Алеш
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
29'
Акхизарспор контролирует мяч.
28'
Джевикер Айкут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Видаль Алеш из команды Севилья подал угловой слева.
28'
Навас Хесус из команды Севилья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Сарабия Пабло из команды Севилья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Акхизарспор контролирует мяч.
26'
26'
Селезнёв Евгений не смог попасть в створ ударом издали
25'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
25'
24'
Роке Меса наказан за толчок Жозуэ Филипе
23'
Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Лукач Милан взял и забрал мяч на выходе
22'
Видаль Алеш из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Лопеш Мигел делает длинную передачу вперед
22'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
Промес Куинси из команды Севилья играет слишком грубо. Джевикер Айкут оказался на газоне.
20'
Сарабия Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Келеш Кадир наказан за толчок Сарабия Пабло
19'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Навас Хесус из команды Севилья сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
18'
Судья сигнализирует, что Карришу Даниэль из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Селезнёв Евгений
17'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор опасно и грубо сыграл. Меркадо Габриэль пострадал.
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
Регаттен Адриен не смог попасть в створ ударом издали
15'
15'
Шанс! Селезнёв Евгений из команды Акхизарспор пробил головой, но мимо
15'
14'
14'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
12'
12'
12'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
11'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
9'
Г О О О О Л - Сарабия Пабло из команды Севилья забивает с точки!
9'
Лопеш Мигел получил желтую карточку от судьи
9'
ПЕНАЛЬТИ! - Лопеш Мигел дергает за футболку соперника (это был Видаль Алеш) и рефери назначает пенальти!
8'
Отличный гол забил Роке Меса
7'
Муриэль Луис сделал результативную передачу.
7'
Муриэль Луис из команды Севилья делает пас партнеру.
7'
7'
Промес Куинси из команды Севилья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
6'
Шанс! Карришу Даниэль из команды Севилья пробил головой, но мимо
6'
6'
Видаль Алеш из команды Севилья разыграл угловой с левого угла.
6'
Промес Куинси мяч отрикошетил от ворот
6'
Сарабия Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Муриэль Луис
5'
4'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
4'
ШАНС! Сарабия Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Навас Хесус из команды Севилья делает пас партнеру.
4'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
4'
ШАНС! Промес Куинси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
3'
Судья сигнализирует, что Джевикер Айкут из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Васкес Франко
2'
1'
Акхизарспор контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Севилья начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Севилья 6:0 Акхисар
Севилья
99.4% (174)
Ничья:
0% (0)
Акхисар
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Севилья:
37.1% (65)
2:0 Севилья:
34.9% (61)
3:1 Севилья:
7.4% (13)
4:0 Севилья:
4.6% (8)
2:1 Севилья:
4% (7)
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