  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
  5. Группа J
Стадион: Зрители: 29720
Севилья
6:0
Конец матча
Акхисар
0'
1:0
7' Гол
Роке Меса
9' Желтая карточка
Лопеш Мигел
2:0
9' Пенальти
Сарабия Пабло
3:0
35' Гол в свои ворота
Лукач Милан
4:0
50' Гол
Муриэль Луис
5:0
60' Гол
Промес Куинси
6:0
67' Гол
Меркадо Габриэль
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
Вацлик Томаш взял и забрал мяч на выходе
93'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
92'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Удар от ворот произведет Севилья
92'
Атасевен Эрай не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Севилья
90'
Лопеш Мигел не смог попасть в створ ударом издали
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
89'
Удар от ворот произведет Севилья
89'
Шанс! Барбоза Элдер из команды Акхизарспор пробил головой, но мимо
89'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
89'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Вацлик Томаш взял и забрал мяч на выходе
88'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
88'
Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Акхизарспор контролирует мяч.
Фол, нарушение
86'
Сиссоко Абдулвхаид наказан за толчок Васкес Франко
86'
Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
Акхизарспор контролирует мяч.
84'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
Угловой
84'
Нолито Агудо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
84'
Османпаша Джанер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Промес Куинси из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
83'
Арана Гильерме из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
82'
Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Видаль Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Нункеу Дани наказан за толчок Муриэль Луис
80'
Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
80'
Акхизарспор контролирует мяч.
Фол, нарушение
79'
Роке Меса наказан за толчок Барбоза Элдер
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Айик Онур из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Нолито Агудо
78'
Севилья контролирует мяч.
77'
Тактическая замена. Жозуэ Филипе уходит с поля и его заменяет Атасевен Эрай
Фол, нарушение
77'
Судья свистит. Серхи Гомес атаковал сзади соперника. Это Регаттен Адриен заработал своей команде штрафной
76'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Промес Куинси из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Лукач Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Серхи Гомес из команды Севилья делает передачу одноклубнику.
75'
Видаль Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Жозуэ Филипе задерживает мяч рукой
74'
Акхизарспор контролирует мяч.
Офсайд
73'
Айик Онур из команды Акхизарспор в офсайде
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Васкес Франко из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Барбоза Элдер
71'
Джевикер Айкут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Видаль Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Лопеш Мигел из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Промес Куинси
70'
Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Меркадо Габриэль забивает!
67'
Плохо сыграл Лукач Милан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
67'
Видаль Алеш из команды Севилья подал угловой слева.
66'
Арана Гильерме из команды Севилья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Нолито Агудо из команды Севилья нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
66'
ШАНС! Нолито Агудо вышел один-на-один с голкипером...
66'
Вурал Гюрай ошибается в защите.
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор направляет мяч в штрафную площадку, но Вацлик Томаш выбегает и ловит мяч
64'
Акхизарспор контролирует мяч.
Травма, повреждение
63'
Сиссоко Абдулвхаид возвращается на поле.
Травма, повреждение
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Сиссоко Абдулвхаид получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Тактическая замена. Селезнёв Евгений уходит с поля и его заменяет Айик Онур
Фол, нарушение
62'
Нолито Агудо наказан за толчок Барбоза Элдер
62'
Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Барбоза Элдер наказан за толчок Видаль Алеш
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Арана Гильерме сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Промес Куинси изменил счет на табло!
60'
Отличные скиллы показывает Промес Куинси, обводя своих соперников
60'
Арана Гильерме из команды Севилья делает пас партнеру.
60'
Васкес Франко из команды Севилья находит одноклубника четким пасом пяткой.
60'
Арана Гильерме из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
59'
Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Тактическая замена. Карришу Даниэль уходит с поля и его заменяет Амаду Ибрагим
58'
Вацлик Томаш взял и забрал мяч на выходе
58'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
58'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Нолито Агудо из команды Севилья сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Васкес Франко мяча так и не получил
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Меркадо Габриэль из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Селезнёв Евгений
56'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
56'
Видаль Алеш из команды Севилья навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
55'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
54'
Тактическая замена. Навас Хесус уходит с поля и его заменяет Нолито Агудо
54'
Тактическая замена. Сарабия Пабло уходит с поля и его заменяет Арана Гильерме
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Меркадо Габриэль
52'
Жозуэ Филипе пробует нанести удар издали, но Вацлик Томаш держит все под контролем
52'
Меркадо Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
52'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Видаль Алеш сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Муриэль Луис из команды Севилья переиграл вратаря дальним ударом!
50'
Игрок команды Севилья делает подачу своему товарищу по команде.
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
49'
Сарабия Пабло из команды Севилья навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Васкес Франко
48'
Промес Куинси из команды Севилья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Сарабия Пабло
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 29720 болельщиков
46'
Тактическая замена. Келеш Кадир уходит с поля и его заменяет Барбоза Элдер
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Роке Меса
44'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Навас Хесус из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Муриэль Луис наказан за толчок Османпаша Джанер
Офсайд
43'
Селезнёв Евгений из команды Акхизарспор в офсайде
42'
Келеш Кадир из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
42'
Акхизарспор контролирует мяч.
41'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Хорошую попытку сделал Селезнёв Евгений. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
Джевикер Айкут из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
41'
Отличные скиллы показывает Джевикер Айкут, обводя своих соперников
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Роке Меса из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Жозуэ Филипе
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
40'
ШАНС! Видаль Алеш нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Сарабия Пабло из команды Севилья делает пас партнеру.
40'
Севилья контролирует мяч.
Офсайд
39'
Селезнёв Евгений из команды Акхизарспор в офсайде
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Видаль Алеш из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Жозуэ Филипе
38'
Акхизарспор контролирует мяч.
38'
Акхизарспор контролирует мяч.
37'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Лукач Милан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
35'
Васкес Франко сделал результативную передачу.
35'
После удара через себя Промес Куинси, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
35'
Васкес Франко из команды Севилья делает передачу одноклубнику.
35'
Видаль Алеш из команды Севилья делает пас партнеру.
35'
Навас Хесус из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
35'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Сарабия Пабло из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Сарабия Пабло наказан за толчок Сиссоко Абдулвхаид
31'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Лопеш Мигел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Муриэль Луис из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Видаль Алеш
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Акхизарспор контролирует мяч.
28'
Джевикер Айкут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Видаль Алеш из команды Севилья подал угловой слева.
28'
Навас Хесус из команды Севилья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Сарабия Пабло из команды Севилья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Акхизарспор контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Севилья
26'
Селезнёв Евгений не смог попасть в створ ударом издали
25'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Вацлик Томаш взял и забрал мяч на выходе
25'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Роке Меса наказан за толчок Жозуэ Филипе
23'
Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Лукач Милан взял и забрал мяч на выходе
22'
Видаль Алеш из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
22'
Вацлик Томаш взял и забрал мяч на выходе
22'
Лопеш Мигел делает длинную передачу вперед
22'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
20'
Промес Куинси из команды Севилья играет слишком грубо. Джевикер Айкут оказался на газоне.
20'
Сарабия Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Келеш Кадир наказан за толчок Сарабия Пабло
19'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Навас Хесус из команды Севилья сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Карришу Даниэль из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Селезнёв Евгений
Фол, нарушение
17'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор опасно и грубо сыграл. Меркадо Габриэль пострадал.
16'
Севилья контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Севилья
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
Регаттен Адриен не смог попасть в створ ударом издали
15'
Удар от ворот произведет Севилья
15'
Шанс! Селезнёв Евгений из команды Акхизарспор пробил головой, но мимо
15'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
14'
Севилья контролирует мяч.
14'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Вацлик Томаш взял и забрал мяч на выходе
12'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
11'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Севилья контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Сарабия Пабло из команды Севилья забивает с точки!
Желтая карточка
9'
Лопеш Мигел получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
9'
ПЕНАЛЬТИ! - Лопеш Мигел дергает за футболку соперника (это был Видаль Алеш) и рефери назначает пенальти!
8'
Отличный гол забил Роке Меса
7'
Муриэль Луис сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Роке Меса из команды Севилья переиграл вратаря дальним ударом!
7'
Муриэль Луис из команды Севилья делает пас партнеру.
7'
Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Промес Куинси из команды Севилья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
6'
Шанс! Карришу Даниэль из команды Севилья пробил головой, но мимо
6'
Сарабия Пабло из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Видаль Алеш из команды Севилья разыграл угловой с левого угла.
6'
Промес Куинси мяч отрикошетил от ворот
6'
Сарабия Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Муриэль Луис
5'
Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
4'
ШАНС! Сарабия Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Навас Хесус из команды Севилья делает пас партнеру.
4'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
4'
ШАНС! Промес Куинси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Сарабия Пабло из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Джевикер Айкут из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Васкес Франко
2'
Севилья контролирует мяч.
1'
Акхизарспор контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Севилья начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Севилья 6:0 Акхисар
Севилья
99.4% (174)
Ничья:
0% (0)
Акхисар
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
37.1% (65)
Севилья:
34.9% (61)
Севилья:
7.4% (13)
Севилья:
4.6% (8)
Севилья:
4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже 0 Осака Наоми 0 Бертенс Кики
Позже 0 Кербер Анжелика 0 Стивенс Слоан
Позже 0 Гран Канария 0 ЦСКА Москва


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация