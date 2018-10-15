Текстовая онлайн трансляция матча Челси - БАТЭ

Стадион: Стэмфорд Бридж
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - БАТЭДо начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 24 минуты.
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Прогнозы на матч Челси - БАТЭ
Челси
92.5% (62)
Ничья:
3% (2)
БАТЭ
4.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Челси:
34.3% (23)
3:0 Челси:
25.4% (17)
3:1 Челси:
9% (6)
4:0 Челси:
7.5% (5)
2:1 Челси:
4.5% (3)
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