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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - БАТЭ

До начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 24 минуты.
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Прогнозы на матч Челси - БАТЭ
Челси
92.5% (62)
Ничья:
3% (2)
БАТЭ
4.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
34.3% (23)
Челси:
25.4% (17)
Челси:
9% (6)
Челси:
7.5% (5)
Челси:
4.5% (3)
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