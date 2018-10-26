Стадион: Хосе Сорилья Зрители: 18221
1:1
Конец матча
0:1
20' ГолИглесиас Борха
45' Желтая карточкаКико Франсиско
61' Желтая карточкаАлькарас Рубен
63' Желтая карточкаMichel Herrero
73' Желтая карточкаХави Лопеc
75' Желтая карточкаДидак Вилья
1:1
90' ГолВерде Даниэле
90' Желтая карточкаОскар Плано
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
94'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
94'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
94'
Судья сигнализирует, что Рока Марк из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Верде Даниэле
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
93'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
93'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Оскар Плано получил желтую карточку от судьи
93'
Судья сигнализирует, что Оскар Плано из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Дидак Вилья
91'
Г О О О О Л Верде Даниэле закручивает штрафной в сетку! Великолепно
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
Судья сигнализирует, что Лопес Иван из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
89'
88'
88'
Мичель не смог попасть в створ ударом издали
88'
88'
Лопес Иван из команды Вальядолид подал угловой слева.
88'
Давид Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Лопес Иван из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.
87'
Тактическая замена. Суарес Тони уходит с поля и его заменяет Лопес Иван
87'
Судья сигнализирует, что Пьятти Пабло из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Начо Мартинес
86'
86'
Суарес Тони из команды Вальядолид не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
86'
85'
Верде Даниэле из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
85'
85'
Суарес Тони из команды Вальядолид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
85'
Опасность! Начо Мартинес из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
84'
84'
84'
Верде Даниэле из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
84'
Отличные скиллы показывает Верде Даниэле, обводя своих соперников
84'
Опасность! Оскар Плано из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
83'
Судья сигнализирует, что Оскар Плано из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Хави Лопеc
83'
82'
81'
81'
81'
Верде Даниэле из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 18221 болельщиков
80'
79'
78'
Тактическая замена. Гарсия Серхио уходит с поля и его заменяет Дуарте Оскар
77'
77'
Опасность! Верде Даниэле из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
76'
76'
Верде Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Дидак Вилья получил желтую карточку от судьи
75'
Дидак Вилья из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Верде Даниэле пострадал.
74'
Тактическая замена. Мойано Хави уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле
74'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид в офсайде
74'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
73'
Хави Лопеc получил желтую карточку от судьи
73'
Хави Лопеc из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Начо Мартинес пострадал.
72'
Рока Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
72'
71'
Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Опасность! Иглесиас Борха из команды Эспаньол отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
71'
71'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой справа.
71'
Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Отличные скиллы показывает Антонио Ангуло Хесус, обводя своих соперников
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Алькарас Рубен пострадал.
69'
Унал Энес из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
69'
68'
Оскар Плано из команды Вальядолид навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
67'
67'
66'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой слева.
66'
Тактическая замена. Мелендо Оскар уходит с поля и его заменяет Санчес Виктор
66'
Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Отличные скиллы показывает Унал Энес, обводя своих соперников
65'
65'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
64'
Гарсия Серхио бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
64'
Матч возобновлен
64'
Дардер Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Мичель получил желтую карточку от судьи
63'
Мичель из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Дардер Серхи пострадал.
63'
Судья сигнализирует, что Начо Мартинес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
63'
62'
Мичель возвращается на поле.
62'
62'
Как он промахнулся? Алькарас Рубен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Опасность! Суарес Тони из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Мичель получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Алькарас Рубен получил желтую карточку от судьи
61'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Рока Марк пострадал.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
59'
59'
Судья сигнализирует, что Суарес Тони из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Хави Лопеc
58'
57'
Мичель нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.
57'
57'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Тактическая замена. Суарес Леонардо уходит с поля и его заменяет Оскар Плано
55'
Судья сигнализирует, что Суарес Леонардо из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Дидак Вилья
54'
54'
54'
Опасность! Гарсия Серхио из команды Эспаньол отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
53'
Судья сигнализирует, что Гарсия Серхио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Мойано Хави
53'
Суарес Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Начо Мартинес из команды Вальядолид сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
Дидак Вилья задерживает мяч рукой
52'
51'
Мичель из команды Вальядолид в офсайде
51'
Опасность! Алькарас Рубен из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
51'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид разыграл угловой с правого угла.
51'
Дидак Вилья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Мичель из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
50'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
50'
Лопес Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Мойано Хави из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Судья сигнализирует, что Давид Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Унал Энес
49'
49'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает неудачный навес.
49'
49'
Дардер Серхи имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
48'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
48'
47'
Судья сигнализирует, что Суарес Тони из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
47'
47'
47'
Начо Мартинес из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Судья сигнализирует, что Давид Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
46'
Тактическая замена. Перес Эрнан уходит с поля и его заменяет Пьятти Пабло
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Перес Эрнан не смог попасть в створ ударом издали
49'
Дардер Серхи из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
48'
Кико Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Перес Эрнан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
48'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
48'
Мелендо Оскар задерживает мяч рукой
47'
Кико Франсиско получил желтую карточку от судьи
47'
Кико Франсиско из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Перес Эрнан пострадал.
47'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид делает передачу одноклубнику.
46'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
46'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.
46'
46'
46'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
Вратарь парирует удар, который нанес Суарес Тони, и мяч снова в игре
44'
44'
Эспаньол нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
44'
44'
После дальнего удара, который нанес Рока Марк мяч отбит вратарем
43'
Хави Лопеc нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Дардер Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол подал угловой справа.
42'
После удара головой, который сделал Перес Эрнан мяч выносится вратарем на угловой
42'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает отличный кросс...
41'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
39'
39'
Опасность! Дардер Серхи из команды Эспаньол отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
39'
38'
37'
Судья сигнализирует, что Суарес Леонардо из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Эрмосо Марио
37'
37'
Калеро Фернандо возвращается на поле.
36'
Судья сигнализирует, что Перес Эрнан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Суарес Тони
36'
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Калеро Фернандо получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
34'
Калеро Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Алькарас Рубен не смог попасть в створ ударом издали
34'
Лопес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мичель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Хави Лопеc из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Суарес Тони
33'
32'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
32'
Опасность! Гарсия Серхио из команды Эспаньол отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
31'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Иглесиас Борха пострадал.
30'
30'
Мойано Хави из команды Вальядолид делает неудачный навес.
30'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
29'
28'
Хорошую попытку сделал Дидак Вилья. Удар в створ, но вратарь начеку
28'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
Опасность предотвращена - Кико Франсиско из команды Вальядолид вступил в отбор удачно
28'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
27'
27'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
27'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
26'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Мелендо Оскар пострадал.
26'
26'
Отличные скиллы показывает Гарсия Серхио, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
Судья сигнализирует, что Суарес Леонардо из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Рока Марк
25'
25'
Мичель не смог попасть в створ ударом издали
25'
25'
ШАНС! Перес Эрнан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
24'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
24'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
23'
23'
22'
22'
20'
Мелендо Оскар сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Иглесиас Борха из команды Эспаньол переиграл вратаря дальним ударом!
20'
Опасность! Мелендо Оскар из команды Эспаньол отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
19'
19'
19'
Эрмосо Марио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
18'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Иглесиас Борха
17'
16'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
16'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Судья сигнализирует, что Суарес Тони из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
15'
Унал Энес из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.
14'
13'
13'
13'
Опасность! Мойано Хави из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
12'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
12'
11'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол в офсайде
11'
Опасность! Дардер Серхи из команды Эспаньол отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
10'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
10'
10'
ШАНС! Суарес Леонардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Давид Лопес ошибается в защите.
9'
8'
8'
7'
7'
ШАНС! Унал Энес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Опасность! Начо Мартинес из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
7'
7'
ШАНС! Суарес Тони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Отличные скиллы показывает Суарес Тони, обводя своих соперников
6'
Опасность! Мойано Хави из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
6'
Перес Эрнан задерживает мяч рукой
5'
5'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
4'
4'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
4'
Опасность! Хави Лопеc из команды Эспаньол отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
3'
3'
2'
2'
2'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Отличные скиллы показывает Антонио Ангуло Хесус, обводя своих соперников
2'
1'
Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Перес Эрнан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Унал Энес
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Эспаньол начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Эспаньол
Вальядолид
22.4% (39)
Ничья:
54% (94)
Эспаньол
23.6% (41)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
48.3% (84)
1:2 Эспаньол:
12.6% (22)
2:1 Вальядолид:
12.1% (21)
0:1 Эспаньол:
10.3% (18)
1:0 Вальядолид:
7.5% (13)
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