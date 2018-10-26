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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 18221
Вальядолид
1:1
Конец матча
Эспаньол
0'
0:1
20' Гол
Иглесиас Борха
45' Желтая карточка
Кико Франсиско
61' Желтая карточка
Алькарас Рубен
63' Желтая карточка
Michel Herrero
73' Желтая карточка
Хави Лопеc
75' Желтая карточка
Дидак Вилья
1:1
90' Гол
Верде Даниэле
90' Желтая карточка
Оскар Плано
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
94'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Рока Марк из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Верде Даниэле
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
93'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
93'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
93'
Оскар Плано получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Оскар Плано из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Дидак Вилья
Описание гола
91'
Г О О О О Л Верде Даниэле закручивает штрафной в сетку! Великолепно
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
Офсайд
90'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Лопес Иван из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
89'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Удар от ворот произведет Эспаньол
88'
Мичель не смог попасть в створ ударом издали
88'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Лопес Иван из команды Вальядолид подал угловой слева.
88'
Давид Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Лопес Иван из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.
87'
Тактическая замена. Суарес Тони уходит с поля и его заменяет Лопес Иван
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Пьятти Пабло из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Начо Мартинес
86'
Удар от ворот произведет Эспаньол
86'
Суарес Тони из команды Вальядолид не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
86'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Верде Даниэле из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
85'
Удар от ворот произведет Эспаньол
85'
Суарес Тони из команды Вальядолид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
85'
Опасность! Начо Мартинес из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
84'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
84'
Верде Даниэле из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
84'
Отличные скиллы показывает Верде Даниэле, обводя своих соперников
84'
Опасность! Оскар Плано из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Оскар Плано из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Хави Лопеc
83'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Верде Даниэле из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
81'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 18221 болельщиков
80'
Эспаньол контролирует мяч.
79'
Вальядолид контролирует мяч.
78'
Тактическая замена. Гарсия Серхио уходит с поля и его заменяет Дуарте Оскар
Офсайд
77'
Унал Энес из команды Вальядолид в офсайде
77'
Опасность! Верде Даниэле из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
76'
Удар от ворот произведет Эспаньол
76'
Верде Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
75'
Дидак Вилья получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Дидак Вилья из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Верде Даниэле пострадал.
74'
Тактическая замена. Мойано Хави уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле
Офсайд
74'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид в офсайде
74'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
73'
Хави Лопеc получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Хави Лопеc из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Начо Мартинес пострадал.
72'
Рока Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
72'
Вальядолид контролирует мяч.
72'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Опасность! Иглесиас Борха из команды Эспаньол отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
71'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой справа.
71'
Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Отличные скиллы показывает Антонио Ангуло Хесус, обводя своих соперников
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
70'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Алькарас Рубен пострадал.
69'
Унал Энес из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
69'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
68'
Оскар Плано из команды Вальядолид навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Удар от ворот произведет Эспаньол
67'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой слева.
66'
Тактическая замена. Мелендо Оскар уходит с поля и его заменяет Санчес Виктор
66'
Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Отличные скиллы показывает Унал Энес, обводя своих соперников
65'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
64'
Гарсия Серхио бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
64'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
64'
Дардер Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
63'
Мичель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Мичель из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Дардер Серхи пострадал.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Начо Мартинес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
63'
Эспаньол контролирует мяч.
Травма, повреждение
62'
Мичель возвращается на поле.
62'
Удар от ворот произведет Эспаньол
62'
Как он промахнулся? Алькарас Рубен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Опасность! Суарес Тони из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Мичель получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
61'
Алькарас Рубен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Рока Марк пострадал.
60'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Суарес Тони из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Хави Лопеc
58'
Вальядолид контролирует мяч.
57'
Мичель нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.
57'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Тактическая замена. Суарес Леонардо уходит с поля и его заменяет Оскар Плано
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Суарес Леонардо из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Дидак Вилья
54'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Офсайд
54'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде
54'
Опасность! Гарсия Серхио из команды Эспаньол отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Гарсия Серхио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Мойано Хави
53'
Суарес Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Начо Мартинес из команды Вальядолид сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
52'
Дидак Вилья задерживает мяч рукой
52'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
51'
Мичель из команды Вальядолид в офсайде
51'
Опасность! Алькарас Рубен из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Угловой
51'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид разыграл угловой с правого угла.
51'
Дидак Вилья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Мичель из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Угловой
50'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
50'
Лопес Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Мойано Хави из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Давид Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Унал Энес
49'
Удар от ворот произведет Вальядолид
49'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает неудачный навес.
49'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Дардер Серхи имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
48'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
48'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Суарес Тони из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
47'
Удар от ворот произведет Эспаньол
47'
Суарес Тони из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
47'
Начо Мартинес из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Давид Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
46'
Тактическая замена. Перес Эрнан уходит с поля и его заменяет Пьятти Пабло
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Перес Эрнан не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
49'
Дардер Серхи из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
48'
Кико Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Перес Эрнан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
48'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
48'
Мелендо Оскар задерживает мяч рукой
Желтая карточка
47'
Кико Франсиско получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Кико Франсиско из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Перес Эрнан пострадал.
47'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид делает передачу одноклубнику.
46'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
46'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.
46'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
45'
Эспаньол контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
Вратарь парирует удар, который нанес Суарес Тони, и мяч снова в игре
44'
Суарес Тони из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
44'
Эспаньол нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
44'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
После дальнего удара, который нанес Рока Марк мяч отбит вратарем
43'
Хави Лопеc нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Дардер Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
43'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол подал угловой справа.
42'
После удара головой, который сделал Перес Эрнан мяч выносится вратарем на угловой
42'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает отличный кросс...
41'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
40'
Унал Энес из команды Вальядолид в офсайде
40'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Офсайд
39'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде
39'
Опасность! Дардер Серхи из команды Эспаньол отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
39'
Вальядолид контролирует мяч.
38'
Эспаньол контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Суарес Леонардо из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Эрмосо Марио
37'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
37'
Калеро Фернандо возвращается на поле.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Перес Эрнан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Суарес Тони
36'
Удар от ворот произведет Эспаньол
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Калеро Фернандо получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Травма, повреждение
34'
Калеро Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Алькарас Рубен не смог попасть в створ ударом издали
34'
Лопес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мичель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Хави Лопеc из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Суарес Тони
33'
Вальядолид контролирует мяч.
32'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
32'
Опасность! Гарсия Серхио из команды Эспаньол отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
31'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Иглесиас Борха пострадал.
30'
Удар от ворот произведет Эспаньол
30'
Мойано Хави из команды Вальядолид делает неудачный навес.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
29'
Вальядолид контролирует мяч.
28'
Хорошую попытку сделал Дидак Вилья. Удар в створ, но вратарь начеку
28'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
Опасность предотвращена - Кико Франсиско из команды Вальядолид вступил в отбор удачно
28'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
27'
Удар от ворот произведет Вальядолид
27'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
27'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Мелендо Оскар пострадал.
26'
Удар от ворот произведет Вальядолид
26'
Отличные скиллы показывает Гарсия Серхио, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Суарес Леонардо из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Рока Марк
25'
Удар от ворот произведет Эспаньол
25'
Мичель не смог попасть в створ ударом издали
25'
Удар от ворот произведет Вальядолид
25'
ШАНС! Перес Эрнан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
24'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
24'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
23'
Эспаньол контролирует мяч.
23'
Вальядолид контролирует мяч.
22'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
20'
Мелендо Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Иглесиас Борха из команды Эспаньол переиграл вратаря дальним ударом!
20'
Опасность! Мелендо Оскар из команды Эспаньол отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Офсайд
19'
Унал Энес из команды Вальядолид в офсайде
19'
Удар от ворот произведет Вальядолид
19'
Эрмосо Марио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Иглесиас Борха
17'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
16'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Суарес Тони из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
15'
Унал Энес из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.
14'
Суарес Тони из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
13'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
13'
Опасность! Мойано Хави из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
12'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
12'
Эспаньол контролирует мяч.
Офсайд
11'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол в офсайде
11'
Опасность! Дардер Серхи из команды Эспаньол отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
10'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
10'
Удар от ворот произведет Эспаньол
10'
ШАНС! Суарес Леонардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Давид Лопес ошибается в защите.
9'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Эспаньол контролирует мяч.
8'
Вальядолид контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Эспаньол
7'
ШАНС! Унал Энес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Опасность! Начо Мартинес из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
7'
Удар от ворот произведет Эспаньол
7'
ШАНС! Суарес Тони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Отличные скиллы показывает Суарес Тони, обводя своих соперников
6'
Опасность! Мойано Хави из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
6'
Перес Эрнан задерживает мяч рукой
5'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
5'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
4'
Удар от ворот произведет Вальядолид
4'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
4'
Опасность! Хави Лопеc из команды Эспаньол отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
3'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Эспаньол контролирует мяч.
2'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Эспаньол
2'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Отличные скиллы показывает Антонио Ангуло Хесус, обводя своих соперников
2'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Перес Эрнан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Унал Энес
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Эспаньол начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Эспаньол
Вальядолид
22.4% (39)
Ничья:
54% (94)
Эспаньол
23.6% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
48.3% (84)
Эспаньол:
12.6% (22)
Вальядолид:
12.1% (21)
Эспаньол:
10.3% (18)
Вальядолид:
7.5% (13)
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