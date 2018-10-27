Стадион: Монтиливи
1:0
Первый тайм: 43'
33' Желтая карточкаГальвес Алехандро
1:0
34' ПенальтиПорту Кристиан
Первый тайм
43'
Рамальо Чимено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
42'
Гарсия Альберто не дал случится голу! Порту Кристиан должен был забивать, но Гарсия Альберто сделал отличный сейв
41'
Лосано Энтони из команды Жирона забрасывает мяч в штрафную.
41'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Порро Педро оказался на газоне.
39'
Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Понс Пере
38'
38'
Порту Кристиан наказан за толчок Морено Алекс
38'
38'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Лосано Энтони и попал в каркас ворот!
37'
Соарес Дуглас из команды Жирона подал угловой слева.
37'
Хороший удар издали нанес Гарсия Борха I, но отличный сейв сделал Гарсия Альберто. Угловой.
36'
Лосано Энтони из команды Жирона играет слишком грубо. Гальвес Алехандро оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
34'
Г О О О О Л - Порту Кристиан из команды Жирона забивает с точки!
33'
Гальвес Алехандро получил желтую карточку от судьи
33'
ПЕНАЛЬТИ! - Гальвес Алехандро дергает за футболку соперника (это был Лосано Энтони) и рефери назначает пенальти!
33'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
33'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
30'
30'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
29'
Жирона начинает контратаку
29'
29'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
29'
28'
28'
28'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано в офсайде
27'
Удар от ворот произведет Жирона
27'
Как он промахнулся? Рауль де Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
Плохо сыграл Рамальо Чимено - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Гальвес Алехандро делает длинную передачу вперед
26'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Жирона контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
23'
Какой промах! Бернардо Эспиноса имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
23'
Гарсия Борха I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Какута Гаэль наказан за толчок Порро Педро
22'
Трехо Оскар наказан за толчок Понс Пере
22'
22'
Как он промахнулся? Порту Кристиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Порту Кристиан из команды Жирона находит одноклубника четким пасом пяткой.
21'
21'
Порро Педро из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Жирона имеет хороший шанс забить.
20'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
19'
Порро Педро из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
18'
18'
17'
17'
Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
16'
16'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Понс Пере оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
15'
14'
Соарес Дуглас не смог попасть в створ ударом издали
14'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
13'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано направляет мяч в штрафную площадку, но Буну Яссин выбегает и ловит мяч
13'
Райо Вальекано начинает контратаку
12'
Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой слева.
12'
Должен был быть гол! Лосано Энтони имел отличный шанс, но Гарсия Альберто не дал голу состоятся!
11'
Хуанпе Хуан из команды Жирона в офсайде
11'
Гарсия Борха I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Трехо Оскар наказан за толчок Гарсия Борха I
10'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
Адвинкула Луис пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
10'
9'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
9'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
9'
Адай Бенитес получил травму и заменен. Планас Карлес выходит на поле.
8'
Адай Бенитес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Имбула Ганелли мяч отрикошетил от ворот
7'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
6'
Рауль де Томас пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
5'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
4'
3'
Шанс! Лосано Энтони из команды Жирона пробил головой, но мимо
3'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
3'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
3'
2'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
2'
Лосано Энтони из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Жирона начинает контратаку
2'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
2'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
1'
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Райо Вальекано начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Жирона 1:0 Райо Вальекано
Жирона
75.4% (129)
Ничья:
12.9% (22)
Райо Вальекано
11.7% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Жирона:
42.7% (73)
2:1 Жирона:
25.1% (43)
1:1 Ничья:
8.8% (15)
1:2 Райо Вальекано:
7.6% (13)
2:0 Жирона:
4.1% (7)
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