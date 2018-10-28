- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Эцио Шида
0:0
Перерыв
Состав команд
17
Будимир
Анте
Кротоне 4-3-3
- Основной состав
- 1 Кордац Алекс Вратарь
- 11 Фараони Марко Защитник
- 23 Вяйсянен Саули Защитник
- 31 Сампиризи Марио Защитник
- 26 Мартелла Бруно Защитник
- 6 Роден Маркус Полузащитник
- 18 Барберис Андреа Полузащитник
- 20 Молина Сальваторе Полузащитник
- 7 Фиренце Марко Нападающий
- 17 Будимир Анте Нападающий
- 8 Стоян Адриан Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Феста Марко Вратарь
- 5 Големич Владимир Защитник
- 3 Куомо Джузеппе Защитник
- 27 Вальетти Федерико Защитник
- 2 Marcos Curado Защитник
- 19 Маркицца Риккардо Защитник
- 21 Дзанеллато Никколо Полузащитник
- 16 Крочата Джованни Полузащитник
- 33 Ромеро Аристотелес Полузащитник
- 25 Сими Нванкво Нападающий
- 24 Nicola Nanni
- 12 Giacomo Figliuzzi
- Главный тренер: Дзенга Вальтер
Салернитана 3-5-2
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 25 Мильорини Марко Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 15 Tiago Casasola Полузащитник
- 6 Оджер Мозес Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 32 Маццарани Андреа Полузащитник
- 3 Витале Луиджи Полузащитник
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ваннукки Джанмарко Вратарь
- 7 Андерсон Дхаван Защитник
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 8 Ди Дженнаро Давид Полузащитник
- 20 Палумбо Антонио Полузащитник
- 23 Кастилья Лука Полузащитник
- 16 Белломо Никола Полузащитник
- 11 Джурич Милан Нападающий
- 9 Agustin Vuletich Нападающий
- 27 Francesco Orlando Нападающий
- 28 Andre Anderson
- 34 Daniele Lazzari
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Кротоне (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 20.10.2018 Кротоне 2:1 Падова СB
- 07.10.2018 Палермо 1:0 Кротоне СB
- 28.09.2018 Кротоне 2:2 Брешия СB
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Кротоне 4:0 Джиана Эрминио К
- 20.05.2018 Наполи 2:1 Кротоне СA
- 13.05.2018 Кротоне 2:2 Лацио СA
- 06.05.2018 Кьево 2:1 Кротоне СA
- 29.04.2018 Кротоне 4:1 Сассуоло СA
- 22.04.2018 Удинезе 1:2 Кротоне СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 14.04.2018 Дженоа 1:0 Кротоне СA
- 08.04.2018 Кротоне 1:0 Болонья СA
- 04.04.2018 Торино 4:1 Кротоне СA
- 31.03.2018 Фиорентина 2:0 Кротоне СA
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 21.10.2018 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 06.10.2018 Кремонезе 0:0 Салернитана СB
- 29.09.2018 Салернитана 1:0 Верона СB
- 25.09.2018 Салернитана 1:1 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 21.09.2018 Беневенто 4:0 Салернитана СB
- 16.09.2018 Салернитана 3:0 Падова СB
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Виртус Энтелла 2:0 Салернитана К
- 05.08.2018 Салернитана 6:1 Реццато К
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Салернитана 1:0 Виртус Энтелла СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Салернитана: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Кротоне
Салернитана
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 8
-
0 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|2.
|Беневенто
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Палермо
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Читтаделла
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|5.
|Верона
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|6.
|Брешия
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|7.
|Салернитана
|0:0
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|8.
|Фоджа
|9
|4
|1
|4
|16 - 17
|13
|9.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|Лечче
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|11.
|Кремонезе
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|12.
|Кротоне
|0:0
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|14.
|Перуджа
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|15.
|Козенца
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|16.
|Падова
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Венеция
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Ливорно
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Карпи
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация