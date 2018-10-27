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  5. Серия B
Стадион:
Падова
0:0
Конец матча
Специя
0'
33' Желтая карточка
Де Кол Филиппо
42' Желтая карточка
Daniele Cappelletti
59' Желтая карточка
Emmanuel Quartsin Gyasi
66' Желтая карточка
Тревизан Тревор
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Специя делает замену. Крими Марко уходит с поля, а Мора Лука выходит на его замену.
85'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Riccardo Serena уходит с поля, а Бро Жереми выходит на его замену.
72'
Специя делает замену. Emmanuel Quartsin Gyasi уходит с поля, а Галабинов Андрей выходит на его замену.
70'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Marco Guidone уходит с поля, а Andrea Cisco выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Тревизан Тревор получил желтую карточку от судьи
61'
Специя делает замену. Simone Bastoni уходит с поля, а Luca Vignali выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Emmanuel Quartsin Gyasi получил желтую карточку от судьи
59'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Пульцетти Нико уходит с поля, а Капелло Алессандро выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Даниэле Каппеллетти получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Де Кол Филиппо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Euganeo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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