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Стадион: Эуганео
33' Желтая карточкаДе Кол Филиппо
42' Желтая карточкаDaniele Cappelletti
59' Желтая карточкаEmmanuel Quartsin Gyasi
66' Желтая карточкаТревизан Тревор
|
33'
66'
85'
Состав команд
Падова 4-3-3
- Основной состав
- 22 Мерелли Давиде Вратарь
- 3 Sergio Contessa Защитник
- 5 Тревизан Тревор Защитник
- 13 Капелли Даниэле Защитник
- 14 Eyob Zambataro Защитник
- 4 Riccardo Serena Полузащитник
- 7 Пульцетти Нико Полузащитник
- 20 Luca Ravanelli Полузащитник
- 23 Daniele Cappelletti Нападающий
- 9 Marco Guidone Нападающий
- 27 Бонаццоли Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Перизан Самуэле Вратарь
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 29 Фольякко Алессандро Защитник
- 33 Сальвиато Симоне Полузащитник
- 25 Белингери Лука Полузащитник
- 38 Клеменца Лука Полузащитник
- 15 Бро Жереми Полузащитник
- 11 Пинци Джампьеро Полузащитник
- 28 Капелло Алессандро Нападающий
- 21 Davide Marcandella
- 18 Davide Mazzocco
- 26 Andrea Cisco
Специя 4-3-3
- Основной состав
- 1 Ламанна Эугенио Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 13 Капрадосси Элио Защитник
- 3 Tommaso Augello Защитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 15 Крими Марко Полузащитник
- 20 Simone Bastoni Нападающий
- 11 Emmanuel Quartsin Gyasi Нападающий
- 7 Пьерини Николас Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Манфредини Никколо Вратарь
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 4 Кривелло Роберто Защитник
- 24 Luca Vignali Защитник
- 18 Alberto De Francesco Полузащитник
- 6 Мора Лука Полузащитник
- 33 Бароне Симоне Полузащитник
- 29 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 9 Галабинов Андрей Нападающий
- 32 Adugna Bachini
- 8 Matteo Ricci II
- 17 Гудьонсен Свейнн
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Падова (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 20.10.2018 Кротоне 2:1 Падова СB
- 07.10.2018 Брешия 4:1 Падова СB
- 02.10.2018 Падова 2:2 Пескара СB
- 26.09.2018 Фоджа 2:1 Падова СB
- 23.09.2018 Падова 1:1 Кремонезе СB
- 16.09.2018 Салернитана 3:0 Падова СB
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Болонья 2:0 Падова К
- 05.08.2018 Падова 1:0 Монца К
- 25.07.2018 Сампдория 1:0 Падова ТМК
- 26.05.2018 Лечче 0:1 Падова СCС
- 12.05.2018 Падова 5:1 Ливорно СCС
- 06.05.2018 Падова 1:0 Губбио СC
- 29.04.2018 Реджана 1:1 Падова СC
- 22.04.2018 Фермана 1:1 Падова СC
- 15.04.2018 Падова 1:1 Альбинолеффе СC
- 08.04.2018 Триестина 1:0 Падова СC
- 31.03.2018 Падова 3:0 Порденоне СC
- 25.03.2018 Местре 0:0 Падова СC
Специя (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 19.10.2018 Специя 1:3 Пескара СB
- 07.10.2018 Ливорно 1:3 Специя СB
- 29.09.2018 Специя 2:1 Карпи СB
- 25.09.2018 Верона 2:1 Специя СB
- 22.09.2018 Специя 1:0 Читтаделла СB
- 15.09.2018 Кремонезе 2:0 Специя СB
- 08.09.2018 Специя 2:1 Сампдория ТМК
- 01.09.2018 Специя 3:2 Брешия СB
- 25.08.2018 Венеция 1:0 Специя СB
- 12.08.2018 Специя 0:1 СПАЛ 2013 К
- 04.08.2018 Специя 2:1 Самбенедеттезе К
- 28.07.2018 Специя 2:2 Эмполи ТМК
- 18.05.2018 Специя 0:2 Парма СB
- 11.05.2018 Авеллино 1:0 Специя СB
- 05.05.2018 Специя 5:1 Про Верчелли СB
- 01.05.2018 Фоджа 2:1 Специя СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
Последние игры между собой
Падова: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
- 05.04.2014 Специя 2:2 Падова Серия B
- 01.11.2013 Падова 1:0 Специя Серия B
- 11.05.2013 Падова 1:1 Специя Серия B
- 23.12.2012 Специя 2:3 Падова Серия B
Падова
Специя
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|0:1
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|2.
|Беневенто
|2:1
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Палермо
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Читтаделла
|1:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|5.
|Брешия
|1:0
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|6.
|Салернитана
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|7.
|Фоджа
|2:2
|9
|4
|1
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|9.
|Лечче
|2:2
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|10.
|Верона
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|11.
|Кремонезе
|1:2
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|12.
|Кротоне
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|14.
|Перуджа
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Козенца
|0:1
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|16.
|Падова
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Венеция
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Ливорно
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Карпи
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Специя делает замену. Крими Марко уходит с поля, а Мора Лука выходит на его замену.
85'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Riccardo Serena уходит с поля, а Бро Жереми выходит на его замену.
72'
Специя делает замену. Emmanuel Quartsin Gyasi уходит с поля, а Галабинов Андрей выходит на его замену.
70'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Marco Guidone уходит с поля, а Andrea Cisco выходит на его замену.
66'
Тревизан Тревор получил желтую карточку от судьи
61'
Специя делает замену. Simone Bastoni уходит с поля, а Luca Vignali выходит на его замену.
59'
Emmanuel Quartsin Gyasi получил желтую карточку от судьи
59'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Пульцетти Нико уходит с поля, а Капелло Алессандро выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Даниэле Каппеллетти получил желтую карточку от судьи
33'
Де Кол Филиппо получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Euganeo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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