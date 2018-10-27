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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
0:1
26' ГолМелькьорри Федерико
1:1
42' ГолХендерсон Лиам
45' Желтая карточкаSantiago Colombatto
|
26'
0:1
42'
1:1
51'
2:1
Состав команд
15
Балковец
Юре
21
Лариби
Карим
Верона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Сильвестри Марко Вратарь
- 17 Крешенци Алессандро Защитник
- 2 Караччоло Антонио Защитник
- 6 Марроне Лука Защитник
- 15 Балковец Юре Защитник
- 4 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 14 Santiago Colombatto Полузащитник
- 20 Цаканьи Маттиа Полузащитник
- 9 Рагуза Антонио Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- 21 Лариби Карим Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Тоццо Андреа Вратарь
- 12 Феррари Лоренцо Вратарь
- 3 Fabio Eguelfi Защитник
- 29 Альмичи Альберто Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 16 Ли Сын-Ву Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 27 Давидович Павел Полузащитник
- 23 Кальвано Симоне Полузащитник
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- 28 Тупта Любомир Нападающий
- 19 Karamoko Cisse Нападающий
- Главный тренер: Пеккья Фабио
Перуджа 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 21 Кремонези Микеле Защитник
- 4 Эль-Ямик Джавад Защитник
- 3 Феличоли Джанфилиппо Защитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 5 Верре Валерио Полузащитник
- 14 Майкл Кингсли Полузащитник
- 24 Драгомир Влад Полузащитник
- 10 Видо Лука Нападающий
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Леали Никола Вратарь
- 12 Перилли Симоне Вратарь
- 25 Nicola Falasco Защитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 18 Бордин Алессандро Полузащитник
- 7 Pasquale Mazzochi Полузащитник
- 20 Andrea Bianchimano
- 13 Filippo Sgarbi
- 16 Filippo Ranocchia
- 28 Christian Kouan
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Верона (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 21.10.2018 Венеция 1:1 Верона СB
- 05.10.2018 Верона 0:2 Лечче СB
- 29.09.2018 Салернитана 1:0 Верона СB
- 25.09.2018 Верона 2:1 Специя СB
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 16.09.2018 Верона 4:1 Карпи СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Катания 2:0 Верона К
- 05.08.2018 Верона 4:1 Юве Стабия К
- 18.07.2018 Фиорентина 2:1 Верона ТМК
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Верона 0:1 Удинезе СA
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Верона 1:3 СПАЛ 2013 СA
- 23.04.2018 Дженоа 3:1 Верона СA
- 18.04.2018 Верона 0:1 Сассуоло СA
- 15.04.2018 Болонья 2:0 Верона СA
- 08.04.2018 Верона 1:0 Кальяри СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Интер Милан 3:0 Верона СA
Перуджа (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 21.10.2018 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 06.10.2018 Перуджа 1:0 Венеция СB
- 30.09.2018 Козенца 1:1 Перуджа СB
- 25.09.2018 Перуджа 0:1 Карпи СB
- 22.09.2018 Палермо 4:1 Перуджа СB
- 02.09.2018 Перуджа 2:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 08.08.2018 Перуджа 0:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 05.08.2018 Перуджа 1:3 Новара К
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Эмполи 2:1 Перуджа СB
- 12.05.2018 Перуджа 1:1 Новара СB
- 05.05.2018 Бари 3:1 Перуджа СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
Последние игры между собой
Верона
Перуджа
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|2.
|Беневенто
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Палермо
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Читтаделла
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|5.
|Брешия
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|6.
|Салернитана
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|7.
|Фоджа
|9
|4
|1
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|9.
|Лечче
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|10.
|Верона
|1:1
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|11.
|Кремонезе
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|12.
|Кротоне
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Перуджа
|1:1
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|15.
|Козенца
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|16.
|Падова
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Венеция
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Ливорно
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Карпи
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
51'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Santiago Colombatto получил желтую карточку от судьи
42'
Г О О О О Л - Хендерсон Лиам бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Мелькьорри Федерико бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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