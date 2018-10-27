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Стадион:
Верона
2:1
Второй тайм: 52'
Перуджа
0'
0:1
26' Гол
Мелькьорри Федерико
1:1
42' Гол
Хендерсон Лиам
45' Желтая карточка
Santiago Colombatto
2:1
51' Гол
 52'
Второй тайм
Описание гола
51'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Santiago Colombatto получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Хендерсон Лиам бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Мелькьорри Федерико бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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