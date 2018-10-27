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Стадион: Марио Ригамонти
26' Желтая карточкаAndrea Cistana
37' Желтая карточкаLuca Palmiero
39' Желтая карточкаНдой Эмануэле
62' Желтая карточкаСабелли Стефано
1:0
66' ГолТоррегросса Эрнесто
70' Желтая карточкаIvan Varone
81' Желтая карточкаDomenico Mungo
|
26'
37'
39'
62'
66'
1:0
70'
81'
Состав команд
Брешия 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Lorenzo Andrenacci Вратарь
- 2 Сабелли Стефано Защитник
- 15 Andrea Cistana Защитник
- 18 Романьоли Симоне Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 4 Sandro Tonali Полузащитник
- 6 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 7 Шпалек Николас Полузащитник
- 23 Морозини Леонардо Нападающий
- 11 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Матею Алеш Защитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 21 Matteo Cortesi Нападающий
- 32 Тремолада Лука Нападающий
- 12 Paolo Bastianello
- 29 Alessandro Semprini
- 31 Luigi Carillo
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Козенца 3-4-1-2
- Основной состав
- 22 Umberto Saracco Вратарь
- 5 Ricardo Idda Защитник
- 3 Дермаку Кастриот Защитник
- 18 Matteo Legittimo Защитник
- 2 Angelo Corsi Полузащитник
- 6 Luca Palmiero Полузащитник
- 21 Mirko Bruccini Полузащитник
- 7 Domenico Mungo Полузащитник
- 24 Гарритано Лука Полузащитник
- 25 Тутино Дженнаро Нападающий
- 19 Маньеро Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Черофолини Микеле Вратарь
- 29 Паскали Мануэль Защитник
- 28 Armando Anastasio Защитник
- 17 Ivan Varone Полузащитник
- 30 Luca Verna Полузащитник
- 32 Баэс Хайме Нападающий
- 16 Alain Pierre Baclet
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 20.10.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 07.10.2018 Брешия 4:1 Падова СB
- 28.09.2018 Кротоне 2:2 Брешия СB
- 25.09.2018 Брешия 2:1 Палермо СB
- 22.09.2018 Карпи 1:1 Брешия СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 01.09.2018 Специя 3:2 Брешия СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 12.08.2018 Брешия 2:2 Новара К
- 05.08.2018 Брешия 1:1 Про Верчелли К
- 18.05.2018 Асколи 0:0 Брешия СB
- 12.05.2018 Брешия 0:2 Эмполи СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
Козенца (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 20.10.2018 Козенца 2:0 Фоджа СB
- 06.10.2018 Карпи 1:1 Козенца СB
- 30.09.2018 Козенца 1:1 Перуджа СB
- 26.09.2018 Кремонезе 2:0 Козенца СB
- 22.09.2018 Козенца 1:1 Ливорно СB
- 15.09.2018 Читтаделла 2:0 Козенца СB
- 26.08.2018 Асколи 1:1 Козенца СB
- 12.08.2018 Торино 4:0 Козенца К
- 04.08.2018 Трапани 1:2 Козенца К
- 16.06.2018 Сиена 1:3 Козенца СCППО
- 10.06.2018 Козенца 2:0 Судтироль СCППО
- 06.06.2018 Судтироль 1:0 Козенца СCППО
- 03.06.2018 Самбенедеттезе 0:2 Козенца СCППО
- 30.05.2018 Козенца 2:1 Самбенедеттезе СCППО
- 23.05.2018 Трапани 0:2 Козенца СCППО
- 20.05.2018 Козенца 2:1 Трапани СCППО
- 15.05.2018 Козенца 1:1 Казертана СCППО
- 11.05.2018 Козенца 2:1 Сикула Леонцио СCППО
- 06.05.2018 Козенца 4:2 Трапани СC
- 29.04.2018 Виртус Франкавилла 1:5 Козенца СC
Брешия
Козенца
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|0:1
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|2.
|Беневенто
|2:1
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Палермо
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Читтаделла
|1:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|5.
|Брешия
|1:0
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|6.
|Салернитана
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|7.
|Фоджа
|2:2
|9
|4
|1
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|9.
|Лечче
|2:2
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|10.
|Верона
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|11.
|Кремонезе
|1:2
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|12.
|Кротоне
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|14.
|Перуджа
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Козенца
|0:1
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|16.
|Падова
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Венеция
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Ливорно
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Карпи
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
84'
Брешия делает замену. Sandro Tonali уходит с поля, а Матею Алеш выходит на его замену.
81'
Domenico Mungo получил желтую карточку от судьи
71'
Козенца делает замену. Matteo Legittimo уходит с поля, а Armando Anastasio выходит на его замену.
70'
Ivan Varone получил желтую карточку от судьи
68'
Брешия делает замену. Морозини Леонардо уходит с поля, а Тремолада Лука выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Торрегросса Эрнесто бьет в цель!
63'
Брешия делает замену. Ндой Эмануэле уходит с поля, а Мартинелли Алессандро выходит на его замену.
62'
Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
57'
Козенца делает замену. Мирко Бруччини уходит с поля, а Ivan Varone выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Козенца делает замену. Luca Palmiero уходит с поля, а Баэс Хайме выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
37'
Luca Palmiero получил желтую карточку от судьи
26'
Andrea Cistana получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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