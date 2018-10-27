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Стадион:
Брешия
1:0
Второй тайм: 90+'
Козенца
0'
26' Желтая карточка
Andrea Cistana
37' Желтая карточка
Luca Palmiero
39' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
62' Желтая карточка
Сабелли Стефано
1:0
66' Гол
Торрегросса Эрнесто
70' Желтая карточка
Ivan Varone
81' Желтая карточка
Domenico Mungo
90'+7
Второй тайм
84'
Брешия делает замену. Sandro Tonali уходит с поля, а Матею Алеш выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Domenico Mungo получил желтую карточку от судьи
71'
Козенца делает замену. Matteo Legittimo уходит с поля, а Armando Anastasio выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Ivan Varone получил желтую карточку от судьи
68'
Брешия делает замену. Морозини Леонардо уходит с поля, а Тремолада Лука выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Торрегросса Эрнесто бьет в цель!
63'
Брешия делает замену. Ндой Эмануэле уходит с поля, а Мартинелли Алессандро выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
57'
Козенца делает замену. Мирко Бруччини уходит с поля, а Ivan Varone выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Козенца делает замену. Luca Palmiero уходит с поля, а Баэс Хайме выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Luca Palmiero получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Andrea Cistana получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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