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Стадион:
Ливорно
1:0
Конец матча
Ascoli Calcio 1898 FC
0'
23' Желтая карточка
Дайнелли Дарио
27' Желтая карточка
Казарини Федерико
39' Желтая карточка
Трояно Микеле
1:0
42' Гол
Райчевич Филип
90' Желтая карточка
Диаманти Алессандро
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Диаманти Алессандро получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ливорно делает замену. Валиани Франческо уходит с поля, а Davide Agazzi выходит на его замену.
79'
Асколи делает замену. Michele Cavion уходит с поля, а Бальдини Энрико выходит на его замену.
77'
Ливорно делает замену. Райчевич Филип уходит с поля, а Козак Либор выходит на его замену.
63'
Асколи делает замену. Казарини Федерико уходит с поля, а Фраттези Давиде выходит на его замену.
56'
Асколи делает замену. Ганц Симоне уходит с поля, а Роззети Лоренцо выходит на его замену.
50'
Ливорно делает замену. Майкон Морейра уходит с поля, а Иван Педрелли выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Райчевич Филип бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Трояно Микеле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Казарини Федерико получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Дайнелли Дарио получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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