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Стадион: Армандо Пикки
1:0
Конец матча
23' Желтая карточкаДайнелли Дарио
27' Желтая карточкаКазарини Федерико
39' Желтая карточкаТрояно Микеле
1:0
42' ГолРайчевич Филип
90' Желтая карточкаДиаманти Алессандро
|
23'
39'
42'
1:0
Состав команд
22
Маццони
Лука
29
Рокка
Микеле
13
Фацци
Николо
Ливорно 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Маццони Лука Вратарь
- 21 Lorenzo Gonnelli Защитник
- 3 Дайнелли Дарио Защитник
- 6 Газбарро Андреа Защитник
- 33 Майкон Морейра Полузащитник
- 7 Валиани Франческо Полузащитник
- 5 Бруно Алессандро Полузащитник
- 29 Рокка Микеле Полузащитник
- 13 Фацци Николо Полузащитник
- 23 Диаманти Алессандро Полузащитник
- 31 Райчевич Филип Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Зима Лукаш Вратарь
- 15 Dennis Iapichino Защитник
- 36 Альбертацци Микеланжело Защитник
- 9 Ivan Pedrelli Защитник
- 4 Matteo Di Gennaro Защитник
- 30 Tino Parisi Полузащитник
- 34 Davide Agazzi Полузащитник
- 16 Сумаоро Брем Полузащитник
- 20 Pasquale Maiorino Полузащитник
- 10 Джаннетти Никколо Нападающий
- 18 Козак Либор Нападающий
- 99 Alessio Canessa
- Главный тренер: Мутти Бортоло
Ascoli Calcio 1898 FC 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Перуччини Филиппо Вратарь
- 37 Лавероне Лоренцо Защитник
- 2 Валентини Науэль Защитник
- 14 Emanuele Padella Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 16 Казарини Федерико Полузащитник
- 5 Трояно Микеле Полузащитник
- 17 Michele Cavion Полузащитник
- 11 Нинкович Никола Полузащитник
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 21 Беретта Джакомо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 15 Danilo Quaranta Защитник
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 13 Pierre Desire Zebli Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 30 Фраттези Давиде Полузащитник
- 7 Бальдини Энрико Полузащитник
- 10 Роззети Лоренцо Нападающий
- 39 Нгобо Фред Нападающий
- 12 Alessandro Bacci
Предыдущие игры
Ливорно (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 22.10.2018 Беневенто 1:0 Ливорно СB
- 07.10.2018 Ливорно 1:3 Специя СB
- 29.09.2018 Венеция 1:1 Ливорно СB
- 25.09.2018 Ливорно 0:3 Лечче СB
- 22.09.2018 Козенца 1:1 Ливорно СB
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 07.09.2018 Парма 1:1 Ливорно ТМК
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Ливорно 1:1 Казертана К
- 19.05.2018 Ливорно 3:1 Лечче СCС
- 12.05.2018 Падова 5:1 Ливорно СCС
- 05.05.2018 Пьяченца 2:2 Ливорно СC
- 28.04.2018 Ливорно 1:1 Каррарезе СC
- 21.04.2018 Арцакена 2:3 Ливорно СC
- 14.04.2018 Ливорно 2:0 Пиза СC
- 07.04.2018 Ольбия 4:2 Ливорно СC
- 03.04.2018 Ареццо 1:0 Ливорно СC
- 29.03.2018 Ливорно 0:2 Монца СC
- 24.03.2018 Витербезе 1:3 Ливорно СC
Ascoli Calcio 1898 FC (последние 6 матчей: +2 =2 -2)
- 20.10.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Карпи СB
- 06.10.2018 Фоджа 3:2 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 30.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 0:0 Кремонезе СB
- 25.09.2018 Салернитана 1:1 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 15.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Лечче СB
- 02.09.2018 Перуджа 2:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
Ливорно
Ascoli Calcio 1898 FC
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|0:1
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|2.
|Беневенто
|2:1
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Палермо
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Читтаделла
|1:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|5.
|Брешия
|1:0
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|6.
|Салернитана
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|7.
|Фоджа
|2:2
|9
|4
|1
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|9.
|Лечче
|2:2
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|10.
|Верона
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|11.
|Кремонезе
|1:2
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|12.
|Кротоне
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|14.
|Перуджа
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Козенца
|0:1
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|16.
|Падова
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Венеция
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Ливорно
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Карпи
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Диаманти Алессандро получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ливорно делает замену. Валиани Франческо уходит с поля, а Davide Agazzi выходит на его замену.
79'
Асколи делает замену. Michele Cavion уходит с поля, а Бальдини Энрико выходит на его замену.
77'
Ливорно делает замену. Райчевич Филип уходит с поля, а Козак Либор выходит на его замену.
63'
Асколи делает замену. Казарини Федерико уходит с поля, а Фраттези Давиде выходит на его замену.
56'
Асколи делает замену. Ганц Симоне уходит с поля, а Роззети Лоренцо выходит на его замену.
50'
Ливорно делает замену. Майкон Морейра уходит с поля, а Иван Педрелли выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Райчевич Филип бьет в цель!
39'
Трояно Микеле получил желтую карточку от судьи
27'
Казарини Федерико получил желтую карточку от судьи
23'
Дайнелли Дарио получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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