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Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
0:1
Второй тайм: 90+'
43' Желтая карточкаДель Гроссо Кристиано
43' Желтая карточкаLuca Ghiringhelli
0:1
57' ГолMattia Finotto
69' Желтая карточкаБальцано Антонио
69' Желтая карточкаБранка Симоне
83' Желтая карточкаПалацци Андреа
89' Желтая карточкаDomenico Frare
|
57'
0:1
69'
69'
83'
89'
Состав команд
10
Jose
Machin
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 14 Бальцано Антонио Защитник
- 5 Гравильон Эндрю Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 3 Дель Гроссо Кристиано Защитник
- 8 Мемушай Ледиан Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 10 Jose Machin Полузащитник
- 19 Маррас Мануэль Нападающий
- 9 Моначелло Гаетано Нападающий
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Elhan Kastrati Вратарь
- 2 Кампаньяро Уго Защитник
- 13 Форнасьер Микеле Защитник
- 31 Чофани Маттео Защитник
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 25 Крекко Лука Полузащитник
- 20 Палацци Андреа Полузащитник
- 28 Мелегони Филиппо Полузащитник
- 29 Дель Соле Фердинандо Нападающий
- 17 Кокко Андреа Нападающий
- 26 Антонуччи Мирко Нападающий
- 15 Edgar Elizalde
- Главный тренер: Земан Зденек
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Палеари Альберто Вратарь
- 24 Luca Ghiringhelli Защитник
- 15 Domenico Frare Защитник
- 18 Mirko Drudi Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 21 Federico Proia Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 23 Бранка Симоне Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 30 Mattia Finotto Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Alberto Rizzo Защитник
- 29 Tommaso Cancellotti Защитник
- 13 Камильяно Агостино Защитник
- 8 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 9 Luca Strizzolo Нападающий
- 10 Giancarlo Malcore Нападающий
- 11 Nicholas Siega I
- 22 Luca Maniero II
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 19.10.2018 Специя 1:3 Пескара СB
- 06.10.2018 Пескара 2:1 Беневенто СB
- 02.10.2018 Падова 2:2 Пескара СB
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Пескара 1:0 Фоджа СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 12.08.2018 Кьево 1:0 Пескара К
- 05.08.2018 Пескара 2:2 Порденоне К
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Пескара 0:1 Асколи СB
- 05.05.2018 Новара 1:1 Пескара СB
- 01.05.2018 Пескара 0:0 Чезена СB
- 28.04.2018 Тернана 0:3 Пескара СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 20.10.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 29.09.2018 Лечче 1:1 Читтаделла СB
- 25.09.2018 Читтаделла 0:1 Беневенто СB
- 22.09.2018 Специя 1:0 Читтаделла СB
- 15.09.2018 Читтаделла 2:0 Козенца СB
- 01.09.2018 Карпи 0:1 Читтаделла СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Эмполи 0:3 Читтаделла К
- 05.08.2018 Читтаделла 1:0 Монополи К
- 25.07.2018 Кьево 1:0 Читтаделла ТМК
- 10.06.2018 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 06.06.2018 Читтаделла 1:1 Фрозиноне СB
- 03.06.2018 Читтаделла 2:2 Бари СB
- 18.05.2018 Читтаделла 2:0 Про Верчелли СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Авеллино 0:2 Читтаделла СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
Последние игры между собой
Пескара: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Читтаделла: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара Серия B
- 08.10.2017 Пескара 1:2 Читтаделла Серия B
- 07.02.2015 Пескара 1:1 Читтаделла Серия B
- 20.09.2014 Читтаделла 3:2 Пескара Серия B
- 12.04.2014 Пескара 1:1 Читтаделла Серия B
- 09.11.2013 Читтаделла 0:1 Пескара Серия B
- 10.03.2012 Читтаделла 1:2 Пескара Серия B
- 08.10.2011 Пескара 1:0 Читтаделла Серия B
- 29.05.2011 Читтаделла 3:2 Пескара Серия B
- 08.01.2011 Пескара 1:0 Читтаделла Серия B
Пескара
Читтаделла
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|0:1
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|2.
|Беневенто
|2:1
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Палермо
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Читтаделла
|1:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|5.
|Брешия
|1:0
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|6.
|Салернитана
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|7.
|Фоджа
|2:2
|9
|4
|1
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Специя
|0:0
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|9.
|Лечче
|2:2
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|10.
|Верона
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|11.
|Кремонезе
|1:2
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|12.
|Кротоне
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|0:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|14.
|Перуджа
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Козенца
|0:1
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|16.
|Падова
|0:0
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Венеция
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Ливорно
|1:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Карпи
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
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Второй тайм
89'
Domenico Frare получил желтую карточку от судьи
84'
Читтаделла делает замену. Бранка Симоне уходит с поля, а Сеттембрини Андреа выходит на его замену.
84'
Пескара делает замену. Дель Гроссо Кристиано уходит с поля, а Антонуччи Мирко выходит на его замену.
83'
Палацци Андреа получил желтую карточку от судьи
82'
Пескара делает замену. Моначелло Гаетано уходит с поля, а Кокко Андреа выходит на его замену.
78'
Читтаделла делает замену. Мирко Друди уходит с поля, а Камильяно Агостино выходит на его замену.
69'
Бранка Симоне получил желтую карточку от судьи
69'
Бальцано Антонио получил желтую карточку от судьи
64'
Пескара делает замену. Маррас Мануэль уходит с поля, а Палацци Андреа выходит на его замену.
58'
Читтаделла делает замену. Йори Мануэль уходит с поля, а Паза Симоне выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Mattia Finotto бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Luca Ghiringhelli получил желтую карточку от судьи
43'
Дель Гроссо Кристиано получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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