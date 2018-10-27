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Стадион:
Пескара
0:1
Второй тайм: 90+'
Читтаделла
0'
43' Желтая карточка
Дель Гроссо Кристиано
43' Желтая карточка
Luca Ghiringhelli
0:1
57' Гол
Mattia Finotto
69' Желтая карточка
Бальцано Антонио
69' Желтая карточка
Бранка Симоне
83' Желтая карточка
Палацци Андреа
89' Желтая карточка
Domenico Frare
90'+3
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Второй тайм
Желтая карточка
89'
Domenico Frare получил желтую карточку от судьи
84'
Читтаделла делает замену. Бранка Симоне уходит с поля, а Сеттембрини Андреа выходит на его замену.
84'
Пескара делает замену. Дель Гроссо Кристиано уходит с поля, а Антонуччи Мирко выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Палацци Андреа получил желтую карточку от судьи
82'
Пескара делает замену. Моначелло Гаетано уходит с поля, а Кокко Андреа выходит на его замену.
78'
Читтаделла делает замену. Мирко Друди уходит с поля, а Камильяно Агостино выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Бранка Симоне получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Бальцано Антонио получил желтую карточку от судьи
64'
Пескара делает замену. Маррас Мануэль уходит с поля, а Палацци Андреа выходит на его замену.
58'
Читтаделла делает замену. Йори Мануэль уходит с поля, а Паза Симоне выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Mattia Finotto бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Luca Ghiringhelli получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Дель Гроссо Кристиано получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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