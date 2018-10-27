  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Аталанта
3:0
Второй тайм: 90+'
Парма
0'
23' Желтая карточка
Барилла Антонио
1:0
55' Гол в свои ворота
Гальоло Риккардо
61' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
2:0
72' Гол
Паломино Хосе
3:0
80' Гол
Манчини Джанлука
90'+4
Второй тайм
93'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
93'
Парма контролирует мяч.
92'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Аталанта контролирует мяч.
92'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Хорошую попытку сделал Ди Гаудио Антонио. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
90'
Де Рон Мартен из команды Аталанта играет слишком грубо. Ригони Лука оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
89'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
89'
Удар от ворот произведет Парма
88'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Иличич Йосип нанес удар в каркас ворот!
88'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Аталанта контролирует мяч.
86'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Удар от ворот произведет Аталанта
86'
Скоццарелла Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Чичиретти Амато
84'
Тактическая замена. Фройлер Ремо уходит с поля и его заменяет Пашалич Марио
83'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
83'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Ригони Эмилиано
83'
Удар от ворот произведет Аталанта
82'
Удар от ворот произведет Парма
82'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
81'
Тактическая замена. Штулац Лео уходит с поля и его заменяет Скоццарелла Маттео
80'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
80'
Иличич Йосип сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Манчини Джанлука изменил счет на табло!
Угловой
80'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
80'
Фройлер Ремо нанес удар, мяч был парирован, но Сепе Луиджи не удержал его в руках.
80'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
79'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Штулац Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Госенс Робин наказан за толчок Чераволо Фабио
78'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Удар от ворот произведет Парма
78'
Иличич Йосип решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
76'
Аталанта контролирует мяч.
76'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
75'
Матч возобновлен
75'
Тактическая замена. Барилла Антонио уходит с поля и его заменяет Чичиретти Амато
73'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
73'
Манчини Джанлука из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
72'
Манчини Джанлука сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Паломино Хосе из команды Аталанта забил гол! Легко это для такого игрока, как Паломино Хосе
Угловой
72'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
71'
Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
71'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
71'
Аталанта контролирует мяч.
70'
Хорошую попытку сделал Иличич Йосип. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
69'
Аталанта контролирует мяч.
68'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Удар от ворот произведет Аталанта
68'
Тактическая замена. Силигарди Лука уходит с поля и его заменяет Ди Гаудио Антонио
68'
Штулац Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Штулац Лео из команды Парма подал угловой слева.
67'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Удар от ворот произведет Аталанта
66'
Барилла Антонио из команды Парма наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
66'
Иакопони Симоне из команды Парма отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
65'
Тактическая замена. Барроу Муса уходит с поля и его заменяет Сапата Дуван
65'
Удар от ворот произведет Парма
65'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
64'
Хорошую попытку сделал Иличич Йосип. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
Угловой
63'
Жервиньо Куасси из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Госенс Робин из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ригони Лука
62'
Удар от ворот произведет Парма
62'
ШАНС! Гомес Алехандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Желтая карточка
61'
Гальоло Риккардо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Гальоло Риккардо из команды Парма опасно и грубо сыграл. Де Рон Мартен пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
60'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
60'
Силигарди Лука нанес удар, мяч был парирован, но Бериша Этрит не удержал его в руках.
59'
Удар от ворот произведет Парма
59'
ШАНС! Гомес Алехандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
58'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Парма
58'
ШАНС! Барроу Муса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
57'
Аталанта контролирует мяч.
56'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Гальоло Риккардо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
55'
Иличич Йосип нанес удар, мяч был парирован, но Сепе Луиджи не удержал его в руках.
Фол, нарушение
54'
Назначен штрафной. Пострадал Фройлер Ремо, его свалил Ригони Лука.
54'
Удар от ворот произведет Парма
54'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
53'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Парма
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Гомес Алехандро из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
51'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
50'
Штулац Лео из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
50'
Бериша Этрит отбил мяч на угловой после удара Жервиньо Куасси из штрафной площади.
50'
Барилла Антонио нанес удар, мяч был парирован, но Бериша Этрит не удержал его в руках.
50'
Парма имеет хороший шанс забить.
49'
Удар от ворот произведет Парма
49'
ШАНС! Гомес Алехандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Алвеш Бруну из команды Парма хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Аталанта
47'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
46'
Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
45'
Парма контролирует мяч.
Фол, нарушение
45'
Манчини Джанлука из команды Аталанта играет слишком грубо. Сепе Луиджи оказался на газоне.
Офсайд
45'
Барроу Муса из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Штулац Лео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
42'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Удар от ворот произведет Аталанта
41'
Силигарди Лука делает длинную передачу вперед
40'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Офсайд
39'
Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
38'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Аталанта контролирует мяч.
38'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Аталанта контролирует мяч.
36'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
36'
Иакопони Симоне делает длинную передачу вперед
35'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Иакопони Симоне из команды Парма поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
34'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Аталанта контролирует мяч.
33'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Барроу Муса нанес удар головой, но Сепе Луиджи спокойно отбил мяч.
32'
Госенс Робин из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
31'
Удар от ворот произведет Парма
31'
Хатебур Ханс не смог попасть в створ ударом издали
31'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
31'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Иличич Йосип из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
29'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
29'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
29'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
28'
Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
27'
Манчини Джанлука нанес удар головой, но Сепе Луиджи спокойно отбил мяч.
Угловой
27'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
27'
Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Иличич Йосип из штрафной площади.
27'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
Офсайд
26'
Манчини Джанлука из команды Аталанта в офсайде
26'
Барроу Муса нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
25'
Удар от ворот произведет Аталанта
25'
Барилла Антонио не смог попасть в створ ударом издали
24'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
24'
Иличич Йосип из команды Аталанта разыграл угловой с правого угла.
Желтая карточка
23'
Барилла Антонио получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
23'
Барилла Антонио наказан за толчок Гомес Алехандро
22'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
22'
Штулац Лео из команды Парма подал угловой слева.
22'
Паломино Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Барилла Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
21'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Толой Рафаэл пробует нанести удар издали, но Сепе Луиджи держит все под контролем
21'
Аталанта контролирует мяч.
20'
Парма имеет хороший шанс забить.
20'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
20'
Удар от ворот произведет Аталанта
20'
Шанс! Чераволо Фабио из команды Парма пробил головой, но мимо
19'
Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
Угловой
19'
Силигарди Лука из команды Парма разыграл угловой с правого угла.
19'
Хатебур Ханс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Алвеш Бруну из команды Парма делает навес прямо в штрафную.
Угловой
19'
Штулац Лео из команды Парма подал угловой слева.
18'
Де Рон Мартен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Удар от ворот произведет Парма
17'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
17'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
17'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
16'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
14'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Аталанта
14'
Ригони Лука не смог попасть в створ ударом издали
14'
Парма имеет хороший шанс забить.
14'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
13'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
13'
Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Барроу Муса нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
12'
Отличные скиллы показывает Барроу Муса, обводя своих соперников
Офсайд
12'
Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
12'
Аталанта контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Парма
11'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Ригони Лука из команды Парма поставил подножку. Пострадал Госенс Робин
10'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Хорошую попытку сделал Госенс Робин. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Де Рон Мартен из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
8'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
7'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Бериша Этрит
7'
Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
6'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Хорошую попытку сделал Иличич Йосип. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Контроль мяча: [team1]: 90%, [team2]: 10%.
5'
Парма контролирует мяч.
Угловой
5'
Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
4'
Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
4'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Парма
2'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Аталанта контролирует мяч.
1'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Аталанта начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Аталанта 3:0 Парма
Аталанта
82.8% (140)
Ничья:
11.2% (19)
Парма
5.9% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
27.2% (46)
Аталанта:
26.6% (45)
Аталанта:
22.5% (38)
Ничья:
8.9% (15)
Аталанта:
3.6% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 1 Бертенс Кики 2 Свитолина Элина
Итог 2 Стивенс Слоан 1 Плишкова Каролина
Позже Мексика. Квалификация
Позже 0 Автомобилист 0 Спартак Москва
Позже 0 Слован 0 СКА
Позже Мексика. Гонка


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация