Стадион: Атлети Адзурри д'Италия
23' Желтая карточкаБарилла Антонио
1:0
55' Гол в свои воротаГальоло Риккардо
61' Желтая карточкаГальоло Риккардо
2:0
72' ГолПаломино Хосе
3:0
80' ГолМанчини Джанлука
Второй тайм
93'
93'
Парма контролирует мяч.
92'
92'
92'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Хорошую попытку сделал Ди Гаудио Антонио. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Де Рон Мартен из команды Аталанта играет слишком грубо. Ригони Лука оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
89'
89'
Удар от ворот произведет Парма
88'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Иличич Йосип нанес удар в каркас ворот!
88'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
86'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
86'
Скоццарелла Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
85'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Чичиретти Амато
84'
Тактическая замена. Фройлер Ремо уходит с поля и его заменяет Пашалич Марио
83'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
83'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Ригони Эмилиано
83'
82'
Удар от ворот произведет Парма
82'
81'
Тактическая замена. Штулац Лео уходит с поля и его заменяет Скоццарелла Маттео
80'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
80'
Иличич Йосип сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Манчини Джанлука изменил счет на табло!
80'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
80'
Фройлер Ремо нанес удар, мяч был парирован, но Сепе Луиджи не удержал его в руках.
80'
79'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Штулац Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Госенс Робин наказан за толчок Чераволо Фабио
78'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Удар от ворот произведет Парма
78'
Иличич Йосип решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
77'
Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
76'
76'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
75'
Матч возобновлен
75'
Тактическая замена. Барилла Антонио уходит с поля и его заменяет Чичиретти Амато
73'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
73'
Манчини Джанлука из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
72'
Манчини Джанлука сделал результативную передачу.
72'
Г О О О О Л - Паломино Хосе из команды Аталанта забил гол! Легко это для такого игрока, как Паломино Хосе
72'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
71'
71'
71'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
71'
70'
70'
69'
68'
68'
68'
Тактическая замена. Силигарди Лука уходит с поля и его заменяет Ди Гаудио Антонио
68'
Штулац Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
66'
Барилла Антонио из команды Парма наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
66'
Иакопони Симоне из команды Парма отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
65'
Тактическая замена. Барроу Муса уходит с поля и его заменяет Сапата Дуван
65'
Удар от ворот произведет Парма
65'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
64'
63'
63'
Жервиньо Куасси из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
63'
Судья сигнализирует, что Госенс Робин из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ригони Лука
62'
Удар от ворот произведет Парма
62'
61'
Гальоло Риккардо получил желтую карточку от судьи
61'
Гальоло Риккардо из команды Парма опасно и грубо сыграл. Де Рон Мартен пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
60'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
60'
Силигарди Лука нанес удар, мяч был парирован, но Бериша Этрит не удержал его в руках.
59'
Удар от ворот произведет Парма
59'
59'
58'
58'
Удар от ворот произведет Парма
58'
ШАНС! Барроу Муса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
57'
56'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Г О О О О Л - Гальоло Риккардо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
55'
Иличич Йосип нанес удар, мяч был парирован, но Сепе Луиджи не удержал его в руках.
54'
Назначен штрафной. Пострадал Фройлер Ремо, его свалил Ригони Лука.
54'
Удар от ворот произведет Парма
54'
53'
53'
Удар от ворот произведет Парма
52'
Судья сигнализирует, что Гомес Алехандро из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
51'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Штулац Лео из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
50'
Бериша Этрит отбил мяч на угловой после удара Жервиньо Куасси из штрафной площади.
50'
Барилла Антонио нанес удар, мяч был парирован, но Бериша Этрит не удержал его в руках.
50'
Парма имеет хороший шанс забить.
49'
Удар от ворот произведет Парма
49'
49'
Алвеш Бруну из команды Парма хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
48'
47'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
45'
Парма контролирует мяч.
45'
Манчини Джанлука из команды Аталанта играет слишком грубо. Сепе Луиджи оказался на газоне.
45'
Барроу Муса из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Штулац Лео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
42'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
41'
Силигарди Лука делает длинную передачу вперед
40'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
39'
38'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
38'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
36'
36'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
36'
Иакопони Симоне делает длинную передачу вперед
35'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
35'
Судья сигнализирует, что Иакопони Симоне из команды Парма поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
34'
34'
33'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Барроу Муса нанес удар головой, но Сепе Луиджи спокойно отбил мяч.
32'
Госенс Робин из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
31'
Удар от ворот произведет Парма
31'
Хатебур Ханс не смог попасть в створ ударом издали
31'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
30'
Судья сигнализирует, что Иличич Йосип из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
29'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
29'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
29'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
27'
Манчини Джанлука нанес удар головой, но Сепе Луиджи спокойно отбил мяч.
27'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
27'
Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Иличич Йосип из штрафной площади.
27'
26'
Манчини Джанлука из команды Аталанта в офсайде
26'
Барроу Муса нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
25'
25'
Барилла Антонио не смог попасть в створ ударом издали
24'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Иличич Йосип из команды Аталанта разыграл угловой с правого угла.
23'
Барилла Антонио получает желтую карточку за толчок соперника.
23'
Барилла Антонио наказан за толчок Гомес Алехандро
22'
Голкипер мог бы сыграть и получше
22'
22'
Паломино Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Барилла Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
21'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Толой Рафаэл пробует нанести удар издали, но Сепе Луиджи держит все под контролем
21'
20'
Парма имеет хороший шанс забить.
20'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
20'
20'
Шанс! Чераволо Фабио из команды Парма пробил головой, но мимо
19'
Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
19'
Силигарди Лука из команды Парма разыграл угловой с правого угла.
19'
Хатебур Ханс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Алвеш Бруну из команды Парма делает навес прямо в штрафную.
19'
18'
Де Рон Мартен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Удар от ворот произведет Парма
17'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
17'
17'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
16'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
14'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
14'
Ригони Лука не смог попасть в створ ударом издали
14'
Парма имеет хороший шанс забить.
14'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
13'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
13'
13'
Барроу Муса нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
12'
Отличные скиллы показывает Барроу Муса, обводя своих соперников
12'
12'
11'
Удар от ворот произведет Парма
11'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
10'
Судья сигнализирует, что Ригони Лука из команды Парма поставил подножку. Пострадал Госенс Робин
10'
9'
Хорошую попытку сделал Госенс Робин. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Де Рон Мартен из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
8'
8'
7'
Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
7'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Бериша Этрит
7'
Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
6'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
6'
Контроль мяча: [team1]: 90%, [team2]: 10%.
5'
Парма контролирует мяч.
5'
Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
4'
4'
4'
3'
Удар от ворот произведет Парма
2'
1'
1'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Аталанта начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Аталанта 3:0 Парма
Аталанта
82.8% (140)
Ничья:
11.2% (19)
Парма
5.9% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аталанта:
27.2% (46)
1:0 Аталанта:
26.6% (45)
2:0 Аталанта:
22.5% (38)
1:1 Ничья:
8.9% (15)
3:1 Аталанта:
3.6% (6)
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