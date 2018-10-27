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Стадион: Чиро Вигорито
1:0
16' ГолКода Массимо
21' Желтая карточкаАрини Мариано
2:0
37' ГолИнсинье Роберто
43' Желтая карточкаFilippo Bandinelli
2:1
53' ГолМильоре Франческо
56' Желтая карточкаMirko Carretta
61' Желтая карточкаGabriel Strefezza
69' Желтая карточкаВольта Массимо
81' Желтая карточкаБиллонг Жан-Клод
|
16'
1:0
21'
37'
2:0
53'
2:1
56'
69'
81'
Состав команд
18
Гьямфи
Брайт
Беневенто 4-3-3
- Основной состав
- 1 Пуджиони Кристиан Вратарь
- 18 Гьямфи Брайт Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 6 Биллонг Жан-Клод Защитник
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 8 Тельо Андрес Полузащитник
- 10 Виола Николас Полузащитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 9 Кода Массимо Нападающий
- 17 Cristian Buonaiuto Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Lorenzo Montipo Вратарь
- 22 Pier Graziano Gori Вратарь
- 7 Ди Кьяра Джанлука Защитник
- 15 Коста Андреа Защитник
- 5 Антей Лука Защитник
- 28 Вольпичелли Джованни Полузащитник
- 23 Ночерино Антонио Полузащитник
- 27 Риччи Федерико Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- 29 Асенсио Рауль Нападающий
- 21 Cy Goddard
- 2 Luca Sparandeo
- Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Кремонезе 4-1-4-1
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 14 Vasile Mogos Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 17 Мильоре Франческо Защитник
- 4 Арини Мариано Защитник
- 5 Крешич Антон Полузащитник
- 8 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 18 Michele Castagnetti Полузащитник
- 11 Кроче Даниэле Полузащитник
- 30 Mirko Carretta Полузащитник
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 24 Дель Фабро Дарио Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 19 Греко Леандро Полузащитник
- 34 Бултам Реда Полузащитник
- 29 Tommaso Spaviero
- 21 Gabriel Strefezza
- 12 Giacomo Volpe
Предыдущие игры
Беневенто (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 22.10.2018 Беневенто 1:0 Ливорно СB
- 06.10.2018 Пескара 2:1 Беневенто СB
- 30.09.2018 Беневенто 1:3 Фоджа СB
- 25.09.2018 Читтаделла 0:1 Беневенто СB
- 21.09.2018 Беневенто 4:0 Салернитана СB
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Удинезе 1:2 Беневенто К
- 05.08.2018 Беневенто 3:1 Имолезе К
- 20.05.2018 Кьево 1:0 Беневенто СA
- 12.05.2018 Беневенто 1:0 Дженоа СA
- 06.05.2018 СПАЛ 2013 2:0 Беневенто СA
- 29.04.2018 Беневенто 3:3 Удинезе СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Беневенто 0:3 Аталанта СA
- 15.04.2018 Сассуоло 2:2 Беневенто СA
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Лацио 6:2 Беневенто СA
Кремонезе (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 06.10.2018 Кремонезе 0:0 Салернитана СB
- 30.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 0:0 Кремонезе СB
- 26.09.2018 Кремонезе 2:0 Козенца СB
- 23.09.2018 Падова 1:1 Кремонезе СB
- 15.09.2018 Кремонезе 2:0 Специя СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 05.08.2018 Кремонезе 3:3 Пиза К
- 26.07.2018 Кальяри 1:0 Кремонезе ТМК
- 18.05.2018 Чезена 1:0 Кремонезе СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 07.05.2018 Эмполи 1:1 Кремонезе СB
- 01.05.2018 Кремонезе 1:1 Новара СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 18.10.2009 Кремонезе 1:0 Беневенто Серия C1 A
Беневенто
Кремонезе
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|0:1
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|2.
|Беневенто
|2:1
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Палермо
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Читтаделла
|1:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|5.
|Брешия
|1:0
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|6.
|Салернитана
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|7.
|Фоджа
|2:2
|9
|4
|1
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|9.
|Лечче
|2:2
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|10.
|Верона
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|11.
|Кремонезе
|1:2
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|12.
|Кротоне
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|14.
|Перуджа
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Козенца
|0:1
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|16.
|Падова
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Венеция
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Ливорно
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Карпи
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
81'
Биллонг Жан-Клод получил желтую карточку от судьи
77'
Кремонезе делает замену. Michele Castagnetti уходит с поля, а Бултам Реда выходит на его замену.
77'
Беневенто делает замену. Cristian Buonaiuto уходит с поля, а Импрота Риккардо выходит на его замену.
69'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
61'
Gabriel Strefezza получил желтую карточку от судьи
58'
Беневенто делает замену. Инсинье Роберто уходит с поля, а Риччи Федерико выходит на его замену.
56'
Кремонезе делает замену. Mirko Carretta уходит с поля, а Gabriel Strefezza выходит на его замену.
56'
Mirko Carretta получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Мильоре Франческо бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Filippo Bandinelli получил желтую карточку от судьи
39'
Кремонезе делает замену. Кроче Даниэле уходит с поля, а Греко Леандро выходит на его замену.
37'
Г О О О О Л - Инсинье Роберто бьет в цель!
21'
Арини Мариано получил желтую карточку от судьи
19'
Беневенто делает замену. Летиция Гаэтано уходит с поля, а Ди Кьяра Джанлука выходит на его замену.
16'
Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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