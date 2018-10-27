  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Беневенто
2:1
Второй тайм: 90+'
Кремонезе
0'
1:0
16' Гол
Кода Массимо
21' Желтая карточка
Арини Мариано
2:0
37' Гол
Инсинье Роберто
43' Желтая карточка
Filippo Bandinelli
2:1
53' Гол
Мильоре Франческо
56' Желтая карточка
Mirko Carretta
61' Желтая карточка
Gabriel Strefezza
69' Желтая карточка
Вольта Массимо
81' Желтая карточка
Биллонг Жан-Клод
90'+1
Второй тайм
Желтая карточка
81'
Биллонг Жан-Клод получил желтую карточку от судьи
77'
Кремонезе делает замену. Michele Castagnetti уходит с поля, а Бултам Реда выходит на его замену.
77'
Беневенто делает замену. Cristian Buonaiuto уходит с поля, а Импрота Риккардо выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Gabriel Strefezza получил желтую карточку от судьи
58'
Беневенто делает замену. Инсинье Роберто уходит с поля, а Риччи Федерико выходит на его замену.
56'
Кремонезе делает замену. Mirko Carretta уходит с поля, а Gabriel Strefezza выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Mirko Carretta получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Мильоре Франческо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Filippo Bandinelli получил желтую карточку от судьи
39'
Кремонезе делает замену. Кроче Даниэле уходит с поля, а Греко Леандро выходит на его замену.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Инсинье Роберто бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Арини Мариано получил желтую карточку от судьи
19'
Беневенто делает замену. Летиция Гаэтано уходит с поля, а Ди Кьяра Джанлука выходит на его замену.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 1 Бертенс Кики 2 Свитолина Элина
Итог 2 Стивенс Слоан 1 Плишкова Каролина
Позже Мексика. Квалификация
Позже 0 Автомобилист 0 Спартак Москва
Позже 0 Слован 0 СКА
Позже Мексика. Гонка


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация