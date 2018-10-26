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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Ренцо Барбера
9' Желтая карточкаСальви Алессандро
0:1
60' ГолСегре Джакопо
61' Желтая карточкаНесторовски Илья
63' Красная карточкаТрайковски Александар
65' Желтая карточкаЛиттери Джанлука
65' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
87' Желтая карточкаСтруна Альяж
89' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
1:1
90' ГолСтруна Альяж
|
60'
0:1
61'
65'
65'
87'
90'
1:1
Состав команд
32
Хаас
Николас
Палермо 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Бриньоли Альберто Вратарь
- 14 Сальви Алессандро Защитник
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 19 Алеесами Хайтам Защитник
- 32 Хаас Николас Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 10 Трайковски Александар Полузащитник
- 29 Пушкаш Георге Нападающий
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 31 Пиррелло Роберто Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 4 Andrea Accardi Защитник
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 3 Рисполи Андреа Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 20 Фалетти Сезар Нападающий
- 12 Lorenzo Avogadri
- 13 Andrea Ingegneri
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Венеция 4-3-3
- Основной состав
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 26 Гарофало Агостино Защитник
- 8 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 21 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Нападающий
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- 20 Ди Мариано Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 5 Копполаро Мауро Защитник
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 27 Дзампано Джузеппе Полузащитник
- 18 Сегре Джакопо Полузащитник
- 28 Читро Никола Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 32 Giacomo Vrioni
- 15 Mattia Zennaro
- 11 Harvey St Clair
- 1 Davide Facchin
Предыдущие игры
Палермо (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 21.10.2018 Лечче 1:2 Палермо СB
- 07.10.2018 Палермо 1:0 Кротоне СB
- 25.09.2018 Брешия 2:1 Палермо СB
- 22.09.2018 Палермо 4:1 Перуджа СB
- 16.09.2018 Фоджа 1:2 Палермо СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Кальяри 2:1 Палермо К
- 05.08.2018 Палермо 2:2 Виченца К
- 16.06.2018 Фрозиноне 2:0 Палермо СB
- 13.06.2018 Палермо 2:1 Фрозиноне СB
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Палермо 0:0 Чезена СB
- 05.05.2018 Тернана 2:3 Палермо СB
- 30.04.2018 Палермо 1:1 Бари СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Палермо 3:0 Авеллино СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
Венеция (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 21.10.2018 Венеция 1:1 Верона СB
- 06.10.2018 Перуджа 1:0 Венеция СB
- 29.09.2018 Венеция 1:1 Ливорно СB
- 22.09.2018 Лечче 2:1 Венеция СB
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 25.08.2018 Венеция 1:0 Специя СB
- 05.08.2018 Венеция 0:1 Судтироль К
- 21.07.2018 Фиорентина 0:1 Венеция ТМК
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Про Верчелли 0:2 Венеция СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Новара 1:3 Венеция СB
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
Последние игры между собой
Палермо: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция Серия B
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо Серия B
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо Серия B
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция Серия B
Палермо
Венеция
-
8 Удары по воротам 2
-
13 Удары в створ 1
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|2.
|Палермо
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Беневенто
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|4.
|Салернитана
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|5.
|Фоджа
|8
|4
|0
|4
|14 - 15
|12
|6.
|Специя
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|7.
|Лечче
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Читтаделла
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|9.
|Верона
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|10.
|Кремонезе
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|11.
|Брешия
|8
|2
|5
|1
|15 - 12
|11
|12.
|Кротоне
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|14.
|Перуджа
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Козенца
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|16.
|Венеция
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|17.
|Падова
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|18.
|Карпи
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|19.
|Ливорно
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Струна Альяж бьет в цель!
89'
Венеция делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Анджелкович Синиша выходит на его замену.
89'
Ди Мариано Франческо получил желтую карточку от судьи
87'
Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
86'
Палермо делает замену. Беллучи Джузеппе уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
78'
Венеция делает замену. Сучиу Сергиу уходит с поля, а Mattia Zennaro выходит на его замену.
78'
Палермо делает замену. Хаас Николас уходит с поля, а Муравски Радослав выходит на его замену.
66'
Палермо делает замену. Luca Antonio Fiordilino уходит с поля, а Фалетти Сезар выходит на его замену.
65'
Беллучи Джузеппе получил желтую карточку от судьи
65'
Литтери Джанлука получил желтую карточку от судьи
63'
УДАЛЕНИЕ! - Трайковски Александар увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
61'
Несторовски Илья получил желтую карточку от судьи
60'
Г О О О О Л - Сегре Джакопо бьет в цель!
57'
Венеция делает замену. Скьявоне Андреа уходит с поля, а Сегре Джакопо выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
9'
Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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