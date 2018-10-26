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  5. Серия B
Стадион:
Палермо
1:1
Конец матча
Венеция
0'
9' Желтая карточка
Сальви Алессандро
0:1
60' Гол
Сегре Джакопо
61' Желтая карточка
Несторовски Илья
63' Красная карточка
Трайковски Александар
65' Желтая карточка
Литтери Джанлука
65' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
87' Желтая карточка
Струна Альяж
89' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
1:1
90' Гол
Струна Альяж
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Струна Альяж бьет в цель!
89'
Венеция делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Анджелкович Синиша выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Ди Мариано Франческо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
86'
Палермо делает замену. Беллучи Джузеппе уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
78'
Венеция делает замену. Сучиу Сергиу уходит с поля, а Mattia Zennaro выходит на его замену.
78'
Палермо делает замену. Хаас Николас уходит с поля, а Муравски Радослав выходит на его замену.
66'
Палермо делает замену. Luca Antonio Fiordilino уходит с поля, а Фалетти Сезар выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Беллучи Джузеппе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Литтери Джанлука получил желтую карточку от судьи
63'
УДАЛЕНИЕ! - Трайковски Александар увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
61'
Несторовски Илья получил желтую карточку от судьи
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Сегре Джакопо бьет в цель!
57'
Венеция делает замену. Скьявоне Андреа уходит с поля, а Сегре Джакопо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
9'
Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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