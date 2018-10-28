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Стадион:
Паниониос
1:1
Перерыв
Атромитос
0'
19' Желтая карточка
Сакик Эмануэль
27' Желтая карточка
Корбос Панайотис
1:0
30' Гол
Корбос Панайотис
1:1
35' Гол
Кулурис Эфтимос
38' Желтая карточка
Котник Матиц
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Котник Матиц получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Корбос Панайотис бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Корбос Панайотис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Сакик Эмануэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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