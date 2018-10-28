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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Ниа Смирны
19' Желтая карточкаСакик Эмануэль
27' Желтая карточкаКорбос Панайотис
1:0
30' ГолКорбос Панайотис
1:1
35' ГолКулурис Эфтимос
38' Желтая карточкаКотник Матиц
|
19'
27'
30'
1:0
35'
1:1
38'
Состав команд
12
Котник
Матиц
5
Dias
VII
29
Банана
Яя
33
Коцич
Милан
Паниониос 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Котник Матиц Вратарь
- 2 Курди Амири Защитник
- 5 Dias VII Защитник
- 29 Банана Яя Защитник
- 33 Коцич Милан Защитник
- 60 Кейта Абдулайе Полузащитник
- 7 Корбос Панайотис Полузащитник
- 19 Масурас Гиоргос Полузащитник
- 16 Giannis Oikonomidis Полузащитник
- 10 Спиридонович Срдан Полузащитник
- 9 Дурмишай Фиорин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Малерб Жереми Вратарь
- 22 Папагеоргиу Атанасиос Защитник
- 14 Ставропулос Димитрис Защитник
- 3 Сарамантас Гиоргос Защитник
- 23 Sotiris Tsiloulis Полузащитник
- 77 Мантатис Георгиос Полузащитник
- 20 Sebastian Piriz
- Главный тренер: Аниго Хосе
Атромитос 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Медьери Болаж Вратарь
- 19 Кивракидис Кириакос Защитник
- 44 Рисванис Спирос Защитник
- 5 Dimitrios Chatziisaias Защитник
- 31 Яннулис Димитрис Защитник
- 23 Сакик Эмануэль Полузащитник
- 6 Бусуладжич Азер Полузащитник
- 11 Bruno Felipe II Полузащитник
- 7 Armin Mujakic Полузащитник
- 17 Угрои Роланд Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Нацос Спиридон Защитник
- 4 Aristotle Karasalidis Защитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 21 Гаруфалиас Ираклис Полузащитник
- 16 Theodore Vasilakakis Полузащитник
- 12 Konstantinos Kotsopoulos
- 35 Christos Mandas
- Главный тренер: Канади Дамир
Предыдущие игры
Паниониос (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 20.10.2018 Панатинаикос 1:0 Паниониос С
- 06.10.2018 Паниониос 1:0 Арис Салоники С
- 03.10.2018 Паниониос 2:0 Лариса К
- 30.09.2018 Аполлон Смирнис 0:2 Паниониос С
- 24.09.2018 Паниониос 0:1 Олимпиакос С
- 15.09.2018 АЕК 4:0 Паниониос С
- 02.09.2018 Паниониос 0:1 ПАОК С
- 26.08.2018 Паниониос 2:2 ОФИ С
- 06.05.2018 Паниониос 2:0 Левадиакос С
- 29.04.2018 Платаниас 1:2 Паниониос С
- 22.04.2018 Паниониос 0:3 Панатинаикос С
- 17.04.2018 ПАОК 3:1 Паниониос К
- 14.04.2018 ПАОК 3:1 Паниониос С
- 01.04.2018 Паниониос 0:0 Ксанти С
- 10.03.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 04.03.2018 АЕК 1:0 Паниониос С
- 28.02.2018 Паниониос 1:3 ПАОК К
- 24.02.2018 Паниониос 0:0 Астерас С
- 18.02.2018 Олимпиакос 1:0 Паниониос С
- 10.02.2018 Паниониос 1:0 Ламия С
Атромитос (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 22.10.2018 Атромитос 3:2 Астерас С
- 07.10.2018 Атромитос 1:0 ПАС Янина С
- 30.09.2018 Левадиакос 0:2 Атромитос С
- 22.09.2018 Атромитос 2:0 Лариса С
- 16.09.2018 Атромитос 1:0 Ламия С
- 01.09.2018 Атромитос 0:0 Ксанти С
- 25.08.2018 Панаитоликос 1:2 Атромитос С
- 02.08.2018 Атромитос 1:1 Динамо-Брест ЛЕ
- 26.07.2018 Динамо-Брест 4:3 Атромитос ЛЕ
- 17.07.2018 Грасcхоппер 1:1 Атромитос ТМК
- 14.07.2018 Цюрих 0:0 Атромитос ТМК
- 05.05.2018 Атромитос 4:0 АОК Керкира С
- 29.04.2018 Левадиакос 0:1 Атромитос С
- 22.04.2018 Атромитос 4:1 Платаниас С
- 15.04.2018 Панатинаикос 1:0 Атромитос С
- 31.03.2018 Атромитос 0:2 ПАОК С
- 10.03.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 03.03.2018 Атромитос 1:0 Ксанти С
- 26.02.2018 Атромитос 1:1 АЕК С
- 17.02.2018 Астерас 0:1 Атромитос С
Последние игры между собой
Паниониос: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Атромитос: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 10.03.2018 Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига
- 04.11.2017 Атромитос 0:0 Паниониос Суперлига
- 02.04.2017 Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига
- 15.01.2017 Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига
- 17.04.2016 Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига
- 19.12.2015 Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига
- 03.05.2015 Атромитос 3:1 Паниониос Суперлига
- 21.12.2014 Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига
- 09.03.2014 Атромитос 4:0 Паниониос Суперлига
- 10.11.2013 Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига
- 11.03.2013 Паниониос 1:0 Атромитос Суперлига
- 11.11.2012 Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига
- 03.03.2012 Паниониос 1:2 Атромитос Суперлига
- 29.10.2011 Атромитос 2:1 Паниониос Суперлига
- 06.03.2011 Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига
- 13.11.2010 Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига
- 07.02.2010 Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига
- 05.10.2009 Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига
- 20.04.2008 Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига
- 06.01.2008 Атромитос 0:2 Паниониос Суперлига
Паниониос
Атромитос
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|7
|7
|0
|0
|12 - 2
|21
|2.
|Атромитос
|1:1
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|3.
|Панатинаикос
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|4.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|5.
|Олимпиакос
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|6.
|Арис Салоники
|7
|4
|0
|3
|10 - 4
|12
|7.
|Ксанти
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|8.
|Панаитоликос
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Ламия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Паниониос
|1:1
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|11.
|Лариса
|8
|2
|1
|5
|4 - 10
|7
|12.
|ПАС Янина
|7
|2
|0
|5
|4 - 13
|6
|13.
|ОФИ
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|14.
|Астерас
|7
|1
|1
|5
|6 - 10
|4
|15.
|Левадиакос
|8
|1
|0
|7
|5 - 15
|3
|16.
|Аполлон Смирнис
|7
|0
|0
|7
|1 - 12
|0
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Котник Матиц получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос бьет в цель!
30'
Г О О О О Л - Корбос Панайотис бьет в цель!
27'
Корбос Панайотис получил желтую карточку от судьи
19'
Сакик Эмануэль получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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