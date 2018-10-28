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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
3:0
Второй тайм: 71'
1:0
5' ГолБое Лукас
16' Желтая карточкаКонстантинидис Димитрис
23' Желтая карточкаКоласо Николас
2:0
56' ГолПонсе Эсекиэль
3:0
62' ГолПонсе Эсекиэль
64' Желтая карточкаNicolas Diguiny
|
5'
1:0
23'
56'
2:0
62'
3:0
64'
Состав команд
15
Чосич
Урош
23
Хульт
Никлас
12
Гало
Родриго
10
Ливайя
Марко
31
Бое
Лукас
23
Хулиан
Диас
17
Бруну
Гама
11
Матео
Гарсия
АЕК 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Баркас Василис Вратарь
- 2 Бакакис Михалис Защитник
- 15 Чосич Урош Защитник
- 4 Ойконому Мариос Защитник
- 23 Хульт Никлас Защитник
- 25 Галанопулос Костас Полузащитник
- 95 Алеф Салданья Полузащитник
- 12 Гало Родриго Полузащитник
- 10 Ливайя Марко Полузащитник
- 31 Бое Лукас Полузащитник
- 22 Понсе Эсекиэль Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Цидотас Панайотис Вратарь
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 77 Гиусис Христос Полузащитник
- 11 Янниотас Яннис Полузащитник
- 8 Симоэш Андре Полузащитник
- 6 Айдаревич Астрит Полузащитник
- 20 Манталос Петрос Полузащитник
- Главный тренер: Узунидис Маринос
Арис Салоники 4-3-3
- Основной состав
- 23 Хулиан Диас Вратарь
- 2 Константинидис Димитрис Защитник
- 6 Баша Мигьен Защитник
- 33 Маврай Мергим Защитник
- 15 Giorgos Valerianos Защитник
- 32 Сиопис Манолис Полузащитник
- 10 Коласо Николас Полузащитник
- 26 Матилья Хавьер Полузащитник
- 17 Бруну Гама Нападающий
- 7 Nicolas Diguiny Нападающий
- 11 Матео Гарсия Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Georgios Delizisis Защитник
- 27 Manolis Tzanakakis Защитник
- 18 Мартинес Николас II Полузащитник
- 21 Юнес Хамза Нападающий
- 9 Thomas Nazlidis Нападающий
- 3 Hugo Sousa
- 1 Alexandros Anagnostopoulos
- Главный тренер: Эррера Пако
Предыдущие игры
АЕК (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 23.10.2018 АЕК 0:2 Бавария ЛЧ
- 20.10.2018 Аполлон Смирнис 0:2 АЕК С
- 12.10.2018 АЕК 2:1 Ламия К
- 07.10.2018 АЕК 1:1 Олимпиакос С
- 02.10.2018 АЕК 2:3 Бенфика ЛЧ
- 29.09.2018 ОФИ 0:3 АЕК С
- 23.09.2018 ПАОК 2:0 АЕК С
- 19.09.2018 Аякс 3:0 АЕК ЛЧ
- 15.09.2018 АЕК 4:0 Паниониос С
- 01.09.2018 Астерас 0:1 АЕК С
- 28.08.2018 АЕК 1:1 Види ЛЧ
- 25.08.2018 АЕК 2:0 ПАС Янина С
- 22.08.2018 Види 1:2 АЕК ЛЧ
- 14.08.2018 АЕК 2:1 Селтик ЛЧ
- 08.08.2018 Селтик 1:1 АЕК ЛЧ
- 31.07.2018 АЕК 3:2 Галатасарай ТМК
- 12.05.2018 АЕК 0:2 ПАОК К
- 05.05.2018 Аполлон Смирнис 0:1 АЕК С
- 29.04.2018 АОК Керкира 0:0 АЕК С
- 22.04.2018 АЕК 2:0 Левадиакос С
Арис Салоники (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 21.10.2018 Арис Салоники 1:2 ПАОК С
- 06.10.2018 Паниониос 1:0 Арис Салоники С
- 30.09.2018 Арис Салоники 2:0 Астерас С
- 22.09.2018 ПАС Янина 1:0 Арис Салоники С
- 17.09.2018 Арис Салоники 2:0 Левадиакос С
- 02.09.2018 Арис Салоники 2:0 Лариса С
- 27.08.2018 Ламия 0:3 Арис Салоники С
- 04.08.2018 Виллем II 0:1 Арис Салоники ТМК
- 03.08.2018 АДО Ден Хааг 0:2 Арис Салоники ТМК
- 31.07.2018 Де Графсхап 0:1 Арис Салоники ТМК
- 27.05.2018 Анагенниси Кардица 0:1 Арис Салоники ФЛ
- 20.05.2018 Арис Салоники 2:0 Пансерраикос ФЛ
- 16.05.2018 Спарти 0:3 Арис Салоники ФЛ
- 13.05.2018 Арис Салоники 3:0 Верия ФЛ
- 06.05.2018 Арис Салоники 3:0 Ахарнаикос ФЛ
- 29.04.2018 Караискакис 0:2 Арис Салоники ФЛ
- 25.04.2018 Арис Салоники 3:0 Аполлон Лариса ФЛ
- 22.04.2018 Аполлон Понту 0:0 Арис Салоники ФЛ
- 15.04.2018 Арис Салоники 5:2 Панегиалиос ФЛ
- 04.04.2018 ОФИ 2:0 Арис Салоники ФЛ
Последние игры между собой
АЕК: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Арис Салоники: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
- 20.01.2013 Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига
- 16.09.2012 АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига
- 03.03.2012 Арис Салоники 1:0 АЕК Суперлига
- 30.10.2011 АЕК 3:0 Арис Салоники Суперлига
- 05.02.2011 АЕК 1:2 Арис Салоники Суперлига
- 17.10.2010 Арис Салоники 0:4 АЕК Суперлига
- 12.05.2010 Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига
- 09.05.2010 АЕК 4:2 Арис Салоники Суперлига
- 21.02.2010 АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига
- 25.10.2009 Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига
- 12.04.2009 АЕК 0:1 Арис Салоники Суперлига
- 14.12.2008 Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига
- 07.05.2008 Арис Салоники 4:0 АЕК Суперлига
- 04.05.2008 АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига
- 16.03.2008 АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига
АЕК
Арис Салоники
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|7
|7
|0
|0
|12 - 2
|21
|2.
|Атромитос
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|3.
|Панатинаикос
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|4.
|АЕК
|3:0
|8
|6
|1
|1
|16 - 3
|19
|5.
|Олимпиакос
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|6.
|Ксанти
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|Арис Салоники
|0:3
|8
|4
|0
|4
|10 - 7
|12
|8.
|Панаитоликос
|1:1
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Ламия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Паниониос
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|11.
|Лариса
|8
|2
|1
|5
|4 - 10
|7
|12.
|ПАС Янина
|7
|2
|0
|5
|4 - 13
|6
|13.
|ОФИ
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|14.
|Астерас
|1:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|15.
|Левадиакос
|8
|1
|0
|7
|5 - 15
|3
|16.
|Аполлон Смирнис
|7
|0
|0
|7
|1 - 12
|0
Второй тайм
67'
АЕК делает замену. Понсе Эсекиэль уходит с поля, а Манталос Петрос выходит на его замену.
67'
Арис делает замену. Коласо Николас уходит с поля, а Юнес Хамза выходит на его замену.
64'
Николя Дигини получил желтую карточку от судьи
62'
Г О О О О Л - Понсе Эсекиэль бьет в цель!
56'
Г О О О О Л - Понсе Эсекиэль бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Коласо Николас получил желтую карточку от судьи
16'
Константинидис Димитрис получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Бое Лукас бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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