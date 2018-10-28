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Стадион:
АЕК
3:0
Второй тайм: 71'
Арис Салоники
0'
1:0
5' Гол
Бое Лукас
16' Желтая карточка
Константинидис Димитрис
23' Желтая карточка
Коласо Николас
2:0
56' Гол
Понсе Эсекиэль
3:0
62' Гол
Понсе Эсекиэль
64' Желтая карточка
Nicolas Diguiny
71'
Второй тайм
67'
АЕК делает замену. Понсе Эсекиэль уходит с поля, а Манталос Петрос выходит на его замену.
67'
Арис делает замену. Коласо Николас уходит с поля, а Юнес Хамза выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Николя Дигини получил желтую карточку от судьи
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Понсе Эсекиэль бьет в цель!
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Понсе Эсекиэль бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
23'
Коласо Николас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Константинидис Димитрис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Бое Лукас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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