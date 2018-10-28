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Стадион:
Панаитоликос
0:0
Перерыв
Астерас
0'
28' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
37' Желтая карточка
Kosmas Tsilianidis
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Астерас делает замену. Влачос Валентинос уходит с поля, а Giannis Kotsiras выходит на его замену.
Желтая карточка
37'
Kosmas Tsilianidis получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Иглесиас Матиас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 1 Стивенс Слоан 2 Свитолина Элина
ПДВ 2 Автомобилист 1 Спартак Москва
48' 0 Слован 5 СКА
Позже Мексика. Гонка


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