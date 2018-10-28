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Стадион: Панетоликос
0:0
Перерыв
28' Желтая карточкаИглесиас Матиас
37' Желтая карточкаKosmas Tsilianidis
Состав команд
20
Роша
Луис
11
Диас
Хорхе
73
Vlad
Morar
Панаитоликос 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Кириакидис Димитриос Вратарь
- 21 Маринакис Никос Защитник
- 88 Аргус Бординьон Защитник
- 47 Alexandros Malis Защитник
- 20 Роша Луис Защитник
- 17 Marcos Paulo II Полузащитник
- 18 Adrian Oscar Lucero Полузащитник
- 11 Диас Хорхе Полузащитник
- 10 Franco Mazurek Полузащитник
- 7 Nicolas Mana Полузащитник
- 73 Vlad Morar Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Nikos Giannakopoulos Вратарь
- 44 Dimitrios Chantakias Защитник
- 19 Цоканис Тасос Защитник
- 94 Виллиан да Силва Полузащитник
- 93 Камара Альхассан Нападающий
- 23 Christos Agrodimos
- 54 Giorgos Liavas
- Главный тренер: Traianos Dellas
Астерас 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Georgios Athanasiadis Вратарь
- 37 Влачос Валентинос Защитник
- 6 Вальенте Хосе Защитник
- 5 Триантафиллопулос Костас Защитник
- 77 Кирьякопулос Гиоргос Защитник
- 17 Иглесиас Матиас Полузащитник
- 8 Juan Manuel Munafo Полузащитник
- 23 Калцас Никос Полузащитник
- 19 Kosmas Tsilianidis Полузащитник
- 10 Тонсо Мартин Полузащитник
- 11 Michalis Manias Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Giannis Kotsiras Полузащитник
- 7 Marc Fernandez Полузащитник
- 14 Franco Bellocq Полузащитник
- 4 Triantafyllos Pasalidis
- 33 Angel Martinez II
- 28 Anastasios Douvikas
- 1 Nikos Papadopoulos II
- Главный тренер: Savvas Pantelidis
Предыдущие игры
Панаитоликос (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 20.10.2018 ПАС Янина 0:2 Панаитоликос С
- 06.10.2018 Панаитоликос 2:1 Левадиакос С
- 02.10.2018 Панаитоликос 0:1 Панатинаикос К
- 29.09.2018 Лариса 1:0 Панаитоликос С
- 24.09.2018 Панаитоликос 2:2 Ламия С
- 16.09.2018 Ксанти 1:1 Панаитоликос С
- 03.09.2018 Панаитоликос 2:1 ОФИ С
- 25.08.2018 Панаитоликос 1:2 Атромитос С
- 06.05.2018 Панаитоликос 0:2 Астерас С
- 29.04.2018 Олимпиакос 4:0 Панаитоликос С
- 22.04.2018 Панаитоликос 1:0 Ламия С
- 15.04.2018 Лариса 4:2 Панаитоликос С
- 31.03.2018 Панаитоликос 1:0 ПАС Янина С
- 11.03.2018 Ксанти 1:0 Панаитоликос С
- 05.03.2018 Аполлон Смирнис 2:1 Панаитоликос С
- 25.02.2018 Панаитоликос 1:0 АОК Керкира С
- 18.02.2018 Левадиакос 1:2 Панаитоликос С
- 11.02.2018 Панаитоликос 3:0 Платаниас С
- 03.02.2018 Панатинаикос 0:0 Панаитоликос С
- 28.01.2018 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
Астерас (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 22.10.2018 Атромитос 3:2 Астерас С
- 06.10.2018 Астерас 1:1 Панатинаикос С
- 30.09.2018 Арис Салоники 2:0 Астерас С
- 22.09.2018 Астерас 2:0 Аполлон Смирнис С
- 16.09.2018 Олимпиакос 2:1 Астерас С
- 01.09.2018 Астерас 0:1 АЕК С
- 25.08.2018 ПАОК 1:0 Астерас С
- 02.08.2018 Астерас 1:1 Хиберниан ЛЕ
- 26.07.2018 Хиберниан 3:2 Астерас ЛЕ
- 06.05.2018 Панаитоликос 0:2 Астерас С
- 29.04.2018 Астерас 2:1 Аполлон Смирнис С
- 22.04.2018 АОК Керкира 1:3 Астерас С
- 14.04.2018 Левадиакос 1:0 Астерас С
- 02.04.2018 Астерас 4:0 Платаниас С
- 10.03.2018 Панатинаикос 1:1 Астерас С
- 04.03.2018 Астерас 3:2 ПАОК С
- 24.02.2018 Паниониос 0:0 Астерас С
- 17.02.2018 Астерас 0:1 Атромитос С
- 11.02.2018 АЕК 1:0 Астерас С
- 03.02.2018 Астерас 1:1 Ксанти С
Последние игры между собой
Панаитоликос: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Астерас: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
- 06.05.2018 Панаитоликос 0:2 Астерас Суперлига
- 17.12.2017 Астерас 0:0 Панаитоликос Суперлига
- 02.04.2017 Панаитоликос 1:1 Астерас Суперлига
- 15.01.2017 Астерас 4:1 Панаитоликос Суперлига
- 10.01.2016 Панаитоликос 2:1 Астерас Суперлига
- 30.08.2015 Астерас 0:2 Панаитоликос Суперлига
- 14.02.2015 Панаитоликос 2:0 Астерас Суперлига
- 14.02.2015 Панаитоликос 2:0 Астерас Суперлига
- 18.10.2014 Астерас 1:1 Панаитоликос Суперлига
- 22.03.2014 Панаитоликос 0:1 Астерас Суперлига
- 30.11.2013 Астерас 3:0 Панаитоликос Суперлига
- 07.01.2012 Астерас 1:0 Панаитоликос Суперлига
- 14.09.2011 Панаитоликос 1:0 Астерас Суперлига
- 27.08.2011 Панаитоликос 0:0 Астерас Суперлига
Панаитоликос
Астерас
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
62 Владение мячом, % 38
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|7
|7
|0
|0
|12 - 2
|21
|2.
|Атромитос
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|3.
|Панатинаикос
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|4.
|АЕК
|1:0
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|5.
|Олимпиакос
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|6.
|Ксанти
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|Арис Салоники
|0:1
|8
|4
|0
|4
|10 - 5
|12
|8.
|Панаитоликос
|0:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|Ламия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Паниониос
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|11.
|Лариса
|8
|2
|1
|5
|4 - 10
|7
|12.
|ПАС Янина
|7
|2
|0
|5
|4 - 13
|6
|13.
|ОФИ
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|14.
|Астерас
|0:0
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|15.
|Левадиакос
|8
|1
|0
|7
|5 - 15
|3
|16.
|Аполлон Смирнис
|7
|0
|0
|7
|1 - 12
|0
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Астерас делает замену. Влачос Валентинос уходит с поля, а Giannis Kotsiras выходит на его замену.
37'
Kosmas Tsilianidis получил желтую карточку от судьи
28'
Иглесиас Матиас получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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