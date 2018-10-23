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Стадион:
Атлетик Б
 
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Валенсия
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Валенсия

До начала игры, которая состоится 27.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 28 минут.
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:
Прогнозы на матч Атлетик Б - Валенсия
Атлетик Б
20.3% (12)
Ничья:
40.7% (24)
Валенсия
39% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.9% (20)
Валенсия:
18.6% (11)
Валенсия:
10.2% (6)
Атлетик Б:
6.8% (4)
Атлетик Б:
6.8% (4)
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