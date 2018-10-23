Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Валенсия

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Стадион: Сан-Мамес
Предыдущие игры
Атлетик Б (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 24.10.2018 Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б П
- 21.10.2018 Эйбар 1:1 Атлетик Б П
- 05.10.2018 Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад П
- 29.09.2018 Барселона 1:1 Атлетик Б П
- 26.09.2018 Атлетик Б 0:3 Вильярреал П
- 23.09.2018 Бетис 2:2 Атлетик Б П
- 15.09.2018 Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид П
- 06.09.2018 Вальядолид 1:3 Атлетик Б ТМК
- 27.08.2018 Атлетик Б 2:2 Уэска П
- 20.08.2018 Атлетик Б 2:1 Леганес П
- 12.08.2018 Аугсбург 0:1 Атлетик Б ТМК
- 11.08.2018 Ганновер 96 2:0 Атлетик Б ТМК
- 05.08.2018 Майнц 0:0 Атлетик Б ТМК
- 05.08.2018 Фиорентина 0:0 Атлетик Б ТМК
- 04.08.2018 Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад ТМК
- 28.07.2018 Дуйсбург 1:1 Атлетик Б ТМК
- 28.07.2018 Фулхэм 3:1 Атлетик Б ТМК
- 25.07.2018 АДО Ден Хааг 3:2 Атлетик Б ТМК
- 22.07.2018 Баракальдо 0:5 Атлетик Б ТМК
- 19.07.2018 Аморебьета 0:3 Атлетик Б ТМК
Валенсия (последние 20 матчей: +6 =11 -3)
- 23.10.2018 Янг Бойз 1:1 Валенсия ЛЧ
- 20.10.2018 Валенсия 1:1 Леганес П
- 07.10.2018 Валенсия 1:1 Барселона П
- 02.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:0 Валенсия ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Сосьедад 0:1 Валенсия П
- 26.09.2018 Валенсия 1:1 Сельта П
- 23.09.2018 Вильярреал 0:0 Валенсия П
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 15.09.2018 Валенсия 0:0 Бетис П
- 05.09.2018 Алькояно 0:3 Валенсия ТМК
- 02.09.2018 Леванте 2:2 Валенсия П
- 26.08.2018 Эспаньол 2:0 Валенсия П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 11.08.2018 Валенсия 3:0 Байер Л ТМК
- 04.08.2018 Эвертон 2:3 Валенсия ТМК
- 01.08.2018 Лестер 1:1 Валенсия ТМК
- 28.07.2018 ПСВ 2:1 Валенсия ТМК
- 24.07.2018 Лозанна-Спорт 0:0 Валенсия ТМК
- 21.07.2018 Галатасарай 1:2 Валенсия ТМК
- 20.05.2018 Валенсия 2:1 Депортиво П
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Валенсия: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 28.02.2018 Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера
- 01.10.2017 Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера
- 19.02.2017 Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера
- 18.09.2016 Атлетик Б 2:1 Валенсия Примера
- 17.03.2016 Валенсия 2:1 Атлетик Б Лига Европы
- 10.03.2016 Атлетик Б 1:0 Валенсия Лига Европы
- 28.02.2016 Валенсия 0:3 Атлетик Б Примера
- 04.10.2015 Атлетик Б 3:1 Валенсия Примера
- 09.04.2015 Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера
- 09.11.2014 Валенсия 0:0 Атлетик Б Примера
- 10.03.2014 Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера
- 06.10.2013 Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера
- 10.03.2013 Атлетик Б 1:0 Валенсия Примера
- 20.10.2012 Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера
- 18.03.2012 Атлетик Б 0:3 Валенсия Примера
- 23.10.2011 Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера
- 27.02.2011 Атлетик Б 1:2 Валенсия Примера
- 03.10.2010 Валенсия 2:1 Атлетик Б Примера
- 16.04.2010 Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера
- 06.12.2009 Атлетик Б 1:2 Валенсия Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|23 - 11
|18
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|3.
|Алавес
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 5
|16
|6.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|8.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 15
|13
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|5 - 7
|12
|12.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|13.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|15.
|Валенсия
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|7 - 8
|10
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 8
|9
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 15
|9
|18.
|Леганес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 20
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - ВаленсияДо начала игры, которая состоится 27.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Атлетик Б - Валенсия
Атлетик Б
20.3% (12)
Ничья:
40.7% (24)
Валенсия
39% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.9% (20)
1:2 Валенсия:
18.6% (11)
0:1 Валенсия:
10.2% (6)
2:1 Атлетик Б:
6.8% (4)
1:0 Атлетик Б:
6.8% (4)
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