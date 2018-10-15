Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Ювентус

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Стадион: Карло Кастеллани
Предыдущие игры
Эмполи (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 21.10.2018 Фрозиноне 3:3 Эмполи СA
- 06.10.2018 Эмполи 0:2 Рома СA
- 30.09.2018 Парма 1:0 Эмполи СA
- 27.09.2018 Эмполи 1:1 Милан СA
- 21.09.2018 Сассуоло 3:1 Эмполи СA
- 16.09.2018 Эмполи 0:1 Лацио СA
- 06.09.2018 Ареццо 1:1 Эмполи ТМК
- 02.09.2018 Кьево 0:0 Эмполи СA
- 26.08.2018 Дженоа 2:1 Эмполи СA
- 19.08.2018 Эмполи 2:0 Кальяри СA
- 12.08.2018 Эмполи 0:3 Читтаделла К
- 05.08.2018 Спортинг Л 1:1 Эмполи ТМК
- 01.08.2018 Эмполи 2:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 28.07.2018 Специя 2:2 Эмполи ТМК
- 21.07.2018 Эмполи 0:0 Про Верчелли ТМК
- 18.07.2018 Монтелупо 0:5 Эмполи ТМК
- 14.07.2018 Лампо 0:9 Эмполи ТМК
- 18.05.2018 Эмполи 2:1 Перуджа СB
- 12.05.2018 Брешия 0:2 Эмполи СB
- 07.05.2018 Эмполи 1:1 Кремонезе СB
Ювентус (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 23.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Ювентус ЛЧ
- 20.10.2018 Ювентус 1:1 Дженоа СA
- 06.10.2018 Удинезе 0:2 Ювентус СA
- 02.10.2018 Ювентус 3:0 Янг Бойз ЛЧ
- 29.09.2018 Ювентус 3:1 Наполи СA
- 26.09.2018 Ювентус 2:0 Болонья СA
- 23.09.2018 Фрозиноне 0:2 Ювентус СA
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 16.09.2018 Ювентус 2:1 Сассуоло СA
- 01.09.2018 Парма 1:2 Ювентус СA
- 25.08.2018 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 18.08.2018 Кьево 2:3 Ювентус СA
- 15.08.2018 Ювентус 8:0 Ювентус (до 23 лет) ТМК
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
- 02.08.2018 Все звёзды МЛС 1:1 Ювентус ТМК
- 28.07.2018 Бенфика 1:1 Ювентус КЧ
- 26.07.2018 Ювентус 2:0 Бавария КЧ
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Рома 0:0 Ювентус СA
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан К
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Ювентус: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
- 25.02.2017 Ювентус 2:0 Эмполи Серия A
- 02.10.2016 Эмполи 0:3 Ювентус Серия A
- 02.04.2016 Ювентус 1:0 Эмполи Серия A
- 08.11.2015 Эмполи 1:3 Ювентус Серия A
- 04.04.2015 Ювентус 2:0 Эмполи Серия A
- 01.11.2014 Эмполи 0:2 Ювентус Серия A
- 19.03.2008 Эмполи 0:0 Ювентус Серия A
- 15.01.2008 Ювентус 5:3 Эмполи Кубок
- 07.12.2007 Эмполи 2:1 Ювентус Кубок
- 31.10.2007 Ювентус 3:0 Эмполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 6
|25
|2.
|Наполи
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 10
|21
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 9
|18
|5.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 7
|14
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|9.
|Дженоа
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 15
|13
|10.
|Парма
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Милан
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|8 - 10
|12
|14.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|15.
|Аталанта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 12
|9
|16.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|18.
|Эмполи
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 24
|2
|20.
|Кьево
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|7 - 24
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - ЮвентусДо начала игры, которая состоится 27.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 13 минут.
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Прогнозы на матч Эмполи - Ювентус
Эмполи
5% (3)
Ничья:
0% (0)
Ювентус
95% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Ювентус:
35% (21)
1:2 Ювентус:
20% (12)
0:3 Ювентус:
15% (9)
1:3 Ювентус:
8.3% (5)
0:1 Ювентус:
8.3% (5)
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