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Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Ювентус

До начала игры, которая состоится 27.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 13 минут.
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Прогнозы на матч Эмполи - Ювентус
Эмполи
5% (3)
Ничья:
0% (0)
Ювентус
95% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
35% (21)
Ювентус:
20% (12)
Ювентус:
15% (9)
Ювентус:
8.3% (5)
Ювентус:
8.3% (5)
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