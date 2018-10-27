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  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Леванте
1:0
Первый тайм: 45+'
Леганес
0'
1:0
14' Гол
Рохер Марти
45'+1
Первый тайм
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Леванте контролирует мяч.
45'
Леганес контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Барди Энис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
44'
Хуанфран Морено из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Удар от ворот произведет Леванте
44'
ШАНС! Ресио Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Опасность! Оскар Родригес из команды Леганес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
Леганес имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Ресио Хосе
43'
Леганес контролирует мяч.
42'
Удар от ворот произведет Леганес
42'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
Фол, нарушение
41'
Сабин Мерино задерживает мяч рукой
41'
Каррильо Гидо из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
40'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
40'
Рохер Марти из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Удар от ворот произведет Леванте
39'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Леванте
39'
Оскар Родригес из команды Леганес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Рочина Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Перес Рубен
38'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Каррильо Гидо из команды Леганес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
37'
Сиовас Димитрис из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
37'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
37'
Леганес контролирует мяч.
36'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Леганес контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Леванте
36'
Каррильо Гидо из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
35'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Антонио Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Сильва Хонатан из команды Леганес подал угловой слева.
35'
Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Леванте
34'
ШАНС! Сиовас Димитрис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
33'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет Леванте
33'
Сильва Хонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Сильва Хонатан из команды Леганес нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
32'
Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
32'
Барди Энис пробует нанести удар издали, но Куэльяр Иван держит все под контролем
31'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Леганес контролирует мяч.
30'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Кабако Эрик получил травму и заменен. Чема Родригес выходит на поле.
29'
Удар от ворот произведет Леганес
29'
Джейсон из команды Леванте не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
29'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный кросс...
29'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
28'
Леванте контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
27'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Леванте
26'
Леванте контролирует мяч.
26'
Леганес контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Леванте контролирует мяч.
25'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Леванте контролирует мяч.
24'
Леганес контролирует мяч.
24'
Леванте контролирует мяч.
23'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Леванте контролирует мяч.
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Тарин Родриго грубо играет против соперника. Пострадал Барди Энис
21'
Леванте контролирует мяч.
21'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Робер Пьер атаковал сзади соперника. Это Сабин Мерино заработал своей команде штрафной
20'
Леганес контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Леганес контролирует мяч.
19'
Леванте контролирует мяч.
18'
Сильный дождь сегодня.
17'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Леганес контролирует мяч.
16'
Хорошую попытку сделал Каррильо Гидо. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Плохо сыграл Барди Энис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Судья свистит. Робер Пьер атаковал сзади соперника. Это Ресио Хосе заработал своей команде штрафной
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
Кампанья Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Рохер Марти изменил счет на табло!
14'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает пас партнеру.
14'
Кампанья Хосе из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
13'
Леванте контролирует мяч.
13'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Ресио Хосе из команды Леганес играет слишком грубо. Моралес Луис оказался на газоне.
12'
Оскар Родригес пробует нанести удар издали, но Ойер Оласабаль держит все под контролем
11'
Удар от ворот произведет Леганес
11'
Леванте контролирует мяч.
11'
Леганес контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Оскар Родригес из команды Леганес играет слишком грубо. Рочина Рубен оказался на газоне.
10'
Леванте контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Леганес контролирует мяч.
9'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Рочина Рубен из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
9'
Леванте контролирует мяч.
8'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
8'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
8'
Леганес контролирует мяч.
Офсайд
7'
Каррильо Гидо из команды Леганес в офсайде
7'
Леганес контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Леганес
6'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Леванте контролирует мяч.
5'
Леганес контролирует мяч.
5'
Удар от ворот произведет Леганес
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Рочина Рубен из команды Леванте не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
5'
Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
4'
Леванте контролирует мяч.
4'
Барди Энис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Сильва Хонатан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Джейсон
2'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Леганес контролирует мяч.
1'
Леганес контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Леганес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Леванте 1:0 Леганес
Леванте
77.1% (128)
Ничья:
19.3% (32)
Леганес
3.6% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Леванте:
40.4% (67)
Леванте:
27.7% (46)
Ничья:
12.7% (21)
Леванте:
7.2% (12)
Ничья:
4.2% (7)
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