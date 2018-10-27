Стадион: Сьюдад де Валенсия
1:0
14' ГолРохер Марти
Первый тайм
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Барди Энис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
44'
Хуанфран Морено из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
44'
ШАНС! Ресио Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Опасность! Оскар Родригес из команды Леганес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
Леганес имеет хороший шанс забить.
43'
Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Ресио Хосе
43'
42'
42'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
41'
Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
41'
Сабин Мерино задерживает мяч рукой
41'
Каррильо Гидо из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
40'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
40'
Рохер Марти из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
39'
39'
39'
Оскар Родригес из команды Леганес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
39'
Безумный фол. Рочина Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Перес Рубен
38'
38'
37'
37'
Каррильо Гидо из команды Леганес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
37'
Сиовас Димитрис из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
37'
37'
37'
36'
36'
36'
36'
Каррильо Гидо из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
35'
Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
35'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Антонио Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Сильва Хонатан из команды Леганес подал угловой слева.
35'
Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
34'
34'
ШАНС! Сиовас Димитрис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
34'
33'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
33'
Сильва Хонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Сильва Хонатан из команды Леганес нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
32'
32'
Барди Энис пробует нанести удар издали, но Куэльяр Иван держит все под контролем
31'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Кабако Эрик получил травму и заменен. Чема Родригес выходит на поле.
29'
29'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный кросс...
29'
28'
28'
28'
Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
27'
26'
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
25'
24'
24'
24'
23'
23'
22'
22'
Безумный фол. Тарин Родриго грубо играет против соперника. Пострадал Барди Энис
21'
21'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
21'
Судья свистит. Робер Пьер атаковал сзади соперника. Это Сабин Мерино заработал своей команде штрафной
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
19'
19'
18'
Сильный дождь сегодня.
17'
17'
16'
Хорошую попытку сделал Каррильо Гидо. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Плохо сыграл Барди Энис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
15'
Судья свистит. Робер Пьер атаковал сзади соперника. Это Ресио Хосе заработал своей команде штрафной
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
Кампанья Хосе сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Рохер Марти изменил счет на табло!
14'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает пас партнеру.
14'
Кампанья Хосе из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
13'
13'
12'
12'
Ресио Хосе из команды Леганес играет слишком грубо. Моралес Луис оказался на газоне.
12'
Оскар Родригес пробует нанести удар издали, но Ойер Оласабаль держит все под контролем
11'
11'
11'
10'
Оскар Родригес из команды Леганес играет слишком грубо. Рочина Рубен оказался на газоне.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
9'
9'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Рочина Рубен из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
9'
8'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
8'
8'
7'
Каррильо Гидо из команды Леганес в офсайде
7'
7'
6'
6'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Рочина Рубен из команды Леванте не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
5'
Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Барди Энис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Судья сигнализирует, что Сильва Хонатан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Джейсон
2'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Леганес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Леванте 1:0 Леганес
Леванте
77.1% (128)
Ничья:
19.3% (32)
Леганес
3.6% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Леванте:
40.4% (67)
2:1 Леванте:
27.7% (46)
1:1 Ничья:
12.7% (21)
2:0 Леванте:
7.2% (12)
2:2 Ничья:
4.2% (7)
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