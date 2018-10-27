  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Сельта
2:0
Первый тайм: 44'
Эйбар
0'
1:0
5' Гол
Аспас Яго
2:0
36' Гол
Аспас Яго
44'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Первый тайм
44'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Угловой
44'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
43'
Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
43'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
42'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
42'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Удар от ворот произведет Сельта
40'
Кике Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
40'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
39'
Удар от ворот произведет Сельта
39'
Кике Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
39'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Назначен штрафной. Пострадал Орельяна Фабиан, его свалил Жунка Давид.
38'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Кике Гарсия задерживает мяч рукой
37'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
37'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
36'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
36'
Браис Мендес сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Аспас Яго из команды команды Сельта.
36'
Браис Мендес из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Сельта начинает контратаку
35'
Папа Диоп из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Мор Эмре из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Угловой
35'
Лоботка Станислав из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
34'
Арбилья Анайц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
34'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает пас партнеру.
33'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Эйбар контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Сельта
32'
Папа Диоп не смог попасть в створ ударом издали
31'
Эйбар контролирует мяч.
30'
Удар от ворот произведет Сельта
30'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
30'
Ронкалья Факундо из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Кике Гарсия заработал фол
29'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
28'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Энрич Серхи из команды Эйбар играет слишком грубо. Буфаль Софьян оказался на газоне.
26'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Удар от ворот произведет Сельта
26'
ШАНС! Орельяна Фабиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
25'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
25'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Удар от ворот произведет Сельта
24'
Какой промах! Папа Диоп имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
24'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
24'
Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
23'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Сельта
23'
Отличный пас сделал Бигас Педро из команды Эйбар. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Эйбар начинает контратаку
Офсайд
20'
Мор Эмре из команды Сельта в офсайде
Фол, нарушение
20'
Энрич Серхи наказан за толчок Кабраль Густаво
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
Кике Гарсия нанес удар головой, но Серхио Альварес II спокойно отбил мяч.
19'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
18'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
18'
Удар от ворот произведет Эйбар
18'
Браис Мендес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Сельта начинает контратаку
18'
Пейнадо Франсиско нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
17'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Хорошую попытку сделал Де Бласис Пабло. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Сельта
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
Серхио Альварес II не дал случится голу! Энрич Серхи должен был забивать, но Серхио Альварес II сделал отличный сейв
15'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
15'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
14'
Эйбар контролирует мяч.
14'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Сельта
12'
Де Бласис Пабло нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
12'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
11'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Мор Эмре из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Хордан Хоан
10'
Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
9'
Удар от ворот произведет Сельта
9'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Эйбар контролирует мяч.
8'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Браис Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
6'
Отличный гол забил Аспас Яго
5'
Жунка Давид сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Аспас Яго изменил счет на табло!
5'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
5'
Буфаль Софьян нанес удар, мяч был парирован, но Риесго Асьер не удержал его в руках.
4'
Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
4'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
2'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
2'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Угловой
2'
Аспас Яго из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
1'
Аспас Яго из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Мор Эмре из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Сельта начинает контратаку
1'
Эйбар начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сельта 2:0 Эйбар
Сельта
83.7% (139)
Ничья:
15.1% (25)
Эйбар
1.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Сельта:
38% (63)
Сельта:
32.5% (54)
Ничья:
11.4% (19)
Сельта:
9.6% (16)
Ничья:
2.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 2 Стивенс Слоан 1 Плишкова Каролина
Позже Мексика. Квалификация
Позже 0 Стивенс Слоан 0 Свитолина Элина
Позже 0 Автомобилист 0 Спартак Москва
Позже 0 Слован 0 СКА
Позже Мексика. Гонка


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация