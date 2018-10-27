Стадион: Балаидос
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Первый тайм
44'
44'
44'
44'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
43'
Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
43'
42'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
42'
42'
41'
41'
40'
40'
Кике Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
39'
39'
Кике Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
39'
38'
Назначен штрафной. Пострадал Орельяна Фабиан, его свалил Жунка Давид.
38'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Кике Гарсия задерживает мяч рукой
37'
37'
37'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
36'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
36'
Браис Мендес сделал результативную передачу.
36'
Браис Мендес из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лоботка Станислав из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
34'
Арбилья Анайц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
34'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
33'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает пас партнеру.
33'
32'
32'
32'
Папа Диоп не смог попасть в створ ударом издали
31'
30'
30'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Ронкалья Факундо из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Кике Гарсия заработал фол
29'
28'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
28'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
27'
Энрич Серхи из команды Эйбар играет слишком грубо. Буфаль Софьян оказался на газоне.
26'
26'
26'
ШАНС! Орельяна Фабиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
25'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
24'
Какой промах! Папа Диоп имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
24'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
24'
Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
23'
23'
23'
Отличный пас сделал Бигас Педро из команды Эйбар. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
22'
22'
21'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Эйбар начинает контратаку
20'
Энрич Серхи наказан за толчок Кабраль Густаво
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
Кике Гарсия нанес удар головой, но Серхио Альварес II спокойно отбил мяч.
19'
18'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
18'
Удар от ворот произведет Эйбар
18'
Браис Мендес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
18'
Пейнадо Франсиско нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
17'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Хорошую попытку сделал Де Бласис Пабло. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
Серхио Альварес II не дал случится голу! Энрич Серхи должен был забивать, но Серхио Альварес II сделал отличный сейв
15'
15'
15'
14'
14'
13'
12'
12'
Де Бласис Пабло нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
12'
11'
11'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
11'
Судья сигнализирует, что Мор Эмре из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Хордан Хоан
10'
Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
9'
9'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
8'
7'
7'
Браис Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Отличный гол забил Аспас Яго
5'
Жунка Давид сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Аспас Яго изменил счет на табло!
5'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
5'
Буфаль Софьян нанес удар, мяч был парирован, но Риесго Асьер не удержал его в руках.
4'
Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
4'
3'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
3'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
2'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
2'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Эйбар начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сельта 2:0 Эйбар
Сельта
83.7% (139)
Ничья:
15.1% (25)
Эйбар
1.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сельта:
38% (63)
1:0 Сельта:
32.5% (54)
1:1 Ничья:
11.4% (19)
2:0 Сельта:
9.6% (16)
2:2 Ничья:
2.4% (4)
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