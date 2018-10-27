Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
1:1
Перерыв
0:1
2' ГолБенасси Марко
6' Желтая карточкаМиленкович Никола
1:1
13' Гол в свои воротаЛафон Альбан
25' Желтая карточкаРинкон Томас
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Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
48'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
47'
47'
47'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
47'
Базелли Даниэле из команды Торино сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина делает неудачный навес.
46'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Игрок из команды Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Кьеза Федерико
44'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино в офсайде
44'
Фальке Яго из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
44'
Белотти Андреа из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
44'
Торино начинает контратаку
44'
Кьеза Федерико ошибается в защите.
43'
Ринкон Томас из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Иццо Армандо из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
43'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Уго Витор из команды Фиорентина играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
41'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
41'
Фиорентина начинает контратаку
41'
Базелли Даниэле нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ринкон Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Верету Жордан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
39'
39'
Белотти Андреа из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
38'
38'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
37'
Мейте Суалихо из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
37'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Верету Жордан
36'
35'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
34'
Белотти Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Верету Жордан из команды Фиорентина вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Белотти Андреа не пострадал и надо продолжать игру!
34'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
33'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Торино начинает контратаку
32'
32'
Базелли Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
32'
31'
Эйссерик Валентин задерживает мяч рукой
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
30'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
30'
Судья свистит. Уго Витор атаковал сзади соперника. Это Фальке Яго заработал своей команде штрафной
29'
29'
28'
27'
27'
Белотти Андреа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
25'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи
25'
Безумный фол. Ринкон Томас грубо играет против соперника. Пострадал Кьеза Федерико
24'
24'
24'
Торино контролирует мяч.
24'
24'
Де Сильвестри Лоренцо нанес удар, мяч был парирован, но Лафон Альбан не удержал его в руках.
23'
23'
23'
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Верету Жордан из команды Фиорентина толкнул локтем оппонента. Это Эйна Ола заработал фол
21'
21'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина играет слишком грубо. Базелли Даниэле оказался на газоне.
20'
Торино нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
20'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
20'
19'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Эйна Ола не смог попасть в створ ударом издали
19'
Фальке Яго из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
19'
Фернандес Эдимилсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
18'
Фальке Яго из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Верету Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
17'
Плохо сыграл Бираги Кристиано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Иццо Армандо нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Белотти Андреа из команды Торино отправил кросс в штрафную...
17'
17'
17'
Иццо Армандо из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Песселья Херман из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Базелли Даниэле пострадал.
15'
Торино контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
Опасность предотвращена - Джиджи Коффи из команды Торино вступил в отбор удачно
14'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
14'
13'
Г О О О О Л - Лафон Альбан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
13'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Эйна Ола нанес удар в каркас ворот!
13'
12'
Судья сигнализирует, что Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бираги Кристиано
12'
Матч возобновится спорным мячом
11'
Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Белотти Андреа из команды Торино отправил кросс в штрафную...
10'
Фальке Яго из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
9'
Фернандес Эдимилсон задерживает мяч рукой
8'
Фернандес Эдимилсон наказан за толчок Иццо Армандо
8'
7'
7'
7'
Базелли Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
6'
Миленкович Никола тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
6'
Миленкович Никола из команды Фиорентина играет слишком грубо. Базелли Даниэле оказался на газоне.
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
5'
Фальке Яго из команды Торино опасно и грубо сыграл. Лафон Альбан пострадал.
5'
Фальке Яго из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
4'
4'
4'
Фернандес Эдимилсон не смог попасть в створ ударом издали
3'
3'
3'
2'
Г О О О О Л - Бенасси Марко первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
2'
Де Сильвестри Лоренцо ошибается в защите.
2'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
1'
Мейте Суалихо из команды Торино опасно и грубо сыграл. Верету Жордан пострадал.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Торино начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Торино 1:1 Фиорентина
Торино
26.6% (46)
Ничья:
44.5% (77)
Фиорентина
28.9% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41% (71)
1:2 Фиорентина:
20.2% (35)
2:1 Торино:
12.1% (21)
1:0 Торино:
11% (19)
0:1 Фиорентина:
5.8% (10)
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