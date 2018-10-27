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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Торино
1:1
Перерыв
Фиорентина
0'
0:1
2' Гол
Бенасси Марко
6' Желтая карточка
Миленкович Никола
1:1
13' Гол в свои ворота
Лафон Альбан
25' Желтая карточка
Ринкон Томас
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Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
48'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
47'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Торино
47'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
47'
Базелли Даниэле из команды Торино сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина делает неудачный навес.
46'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Игрок из команды Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Кьеза Федерико
Офсайд
44'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино в офсайде
44'
Фальке Яго из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Торино имеет хороший шанс забить.
44'
Белотти Андреа из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
44'
Торино начинает контратаку
44'
Кьеза Федерико ошибается в защите.
43'
Ринкон Томас из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Иццо Армандо из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Торино имеет хороший шанс забить.
43'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
42'
Уго Витор из команды Фиорентина играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
41'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
41'
Фиорентина начинает контратаку
41'
Базелли Даниэле нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ринкон Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Верету Жордан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
39'
Удар от ворот произведет Фиорентина
39'
Эйна Ола из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Белотти Андреа из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Торино имеет хороший шанс забить.
38'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Мейте Суалихо из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Торино имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Верету Жордан
36'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
35'
Фиорентина контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
34'
Белотти Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
34'
Верету Жордан из команды Фиорентина вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Белотти Андреа не пострадал и надо продолжать игру!
34'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Фиорентина контролирует мяч.
33'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
33'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Торино начинает контратаку
32'
Удар от ворот произведет Фиорентина
32'
Базелли Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
32'
Торино имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
31'
Эйссерик Валентин задерживает мяч рукой
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
30'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Фол, нарушение
30'
Судья свистит. Уго Витор атаковал сзади соперника. Это Фальке Яго заработал своей команде штрафной
29'
Фиорентина контролирует мяч.
29'
Эйна Ола из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
28'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет Фиорентина
27'
Белотти Андреа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
25'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
25'
Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Ринкон Томас грубо играет против соперника. Пострадал Кьеза Федерико
24'
Фиорентина контролирует мяч.
24'
Торино имеет хороший шанс забить.
24'
Торино контролирует мяч.
24'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Де Сильвестри Лоренцо нанес удар, мяч был парирован, но Лафон Альбан не удержал его в руках.
23'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
23'
Торино имеет хороший шанс забить.
23'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Верету Жордан из команды Фиорентина толкнул локтем оппонента. Это Эйна Ола заработал фол
21'
Фиорентина контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина играет слишком грубо. Базелли Даниэле оказался на газоне.
20'
Торино нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
20'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
20'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
19'
Удар от ворот произведет Фиорентина
19'
Эйна Ола не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
19'
Фальке Яго из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
19'
Фернандес Эдимилсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
18'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
18'
Фальке Яго из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Эйна Ола из команды Торино делает пас партнеру.
17'
Верету Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
17'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Плохо сыграл Бираги Кристиано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Иццо Армандо нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Белотти Андреа из команды Торино отправил кросс в штрафную...
17'
Эйна Ола из команды Торино делает пас партнеру.
17'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Удар от ворот произведет Фиорентина
17'
Иццо Армандо из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Песселья Херман из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Базелли Даниэле пострадал.
15'
Торино контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
Опасность предотвращена - Джиджи Коффи из команды Торино вступил в отбор удачно
14'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
14'
Удар от ворот произведет Торино
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Лафон Альбан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
13'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Эйна Ола нанес удар в каркас ворот!
13'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бираги Кристиано
12'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
11'
Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Эйна Ола из команды Торино отправил кросс в штрафную...
10'
Эйна Ола из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Белотти Андреа из команды Торино отправил кросс в штрафную...
10'
Фальке Яго из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Торино имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
9'
Фернандес Эдимилсон задерживает мяч рукой
8'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Фиорентина
7'
Базелли Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
6'
Миленкович Никола тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
6'
Миленкович Никола из команды Фиорентина играет слишком грубо. Базелли Даниэле оказался на газоне.
5'
Удар от ворот произведет Торино
5'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
5'
Фальке Яго из команды Торино опасно и грубо сыграл. Лафон Альбан пострадал.
5'
Фальке Яго из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
4'
Торино имеет хороший шанс забить.
4'
Удар от ворот произведет Торино
4'
Фернандес Эдимилсон не смог попасть в створ ударом издали
3'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Бенасси Марко первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
2'
Де Сильвестри Лоренцо ошибается в защите.
2'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Мейте Суалихо из команды Торино опасно и грубо сыграл. Верету Жордан пострадал.
1'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Торино начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Торино 1:1 Фиорентина
Торино
26.6% (46)
Ничья:
44.5% (77)
Фиорентина
28.9% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41% (71)
Фиорентина:
20.2% (35)
Торино:
12.1% (21)
Торино:
11% (19)
Фиорентина:
5.8% (10)
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