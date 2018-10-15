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Стадион:
Атлетико М
 
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Реал Сосьедад
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Реал Сосьедад

До начала игры, которая состоится 27.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 1 минуту.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Сосьедад
Атлетико М
93.5% (58)
Ничья:
4.8% (3)
Реал Сосьедад
1.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
33.9% (21)
Атлетико М:
24.2% (15)
Атлетико М:
19.4% (12)
Атлетико М:
4.8% (3)
Атлетико М:
3.2% (2)
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