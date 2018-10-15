Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Реал Сосьедад

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 24.10.2018 Боруссия Д 4:0 Атлетико М ЛЧ
- 20.10.2018 Вильярреал 1:1 Атлетико М П
- 07.10.2018 Атлетико М 1:0 Бетис П
- 03.10.2018 Атлетико М 3:1 Брюгге ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Мадрид 0:0 Атлетико М П
- 25.09.2018 Атлетико М 3:0 Уэска П
- 22.09.2018 Хетафе 0:2 Атлетико М П
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетико М 1:1 Эйбар П
- 01.09.2018 Сельта 2:0 Атлетико М П
- 25.08.2018 Атлетико М 1:0 Райо Вальекано П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 08.08.2018 Кальяри 0:1 Атлетико М ТМК
- 05.08.2018 Штуттгарт 1:1 Атлетико М ТМК
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
- 26.07.2018 Атлетико М 1:1 Арсенал КЧ
- 20.05.2018 Атлетико М 2:2 Эйбар П
- 16.05.2018 Марсель 0:3 Атлетико М ЛЕ
Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 22.10.2018 Реал Сосьедад 0:0 Жирона П
- 05.10.2018 Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад П
- 29.09.2018 Реал Сосьедад 0:1 Валенсия П
- 25.09.2018 Реал Сосьедад 2:2 Райо Вальекано П
- 21.09.2018 Уэска 0:1 Реал Сосьедад П
- 15.09.2018 Реал Сосьедад 1:2 Барселона П
- 07.09.2018 Реал Сосьедад 2:1 Сошо ТМК
- 07.09.2018 Алавес 0:1 Реал Сосьедад ТМК
- 31.08.2018 Эйбар 2:1 Реал Сосьедад П
- 24.08.2018 Леганес 2:2 Реал Сосьедад П
- 18.08.2018 Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад П
- 12.08.2018 Фрайбург 1:1 Реал Сосьедад ТМК
- 11.08.2018 Штуттгарт 1:0 Реал Сосьедад ТМК
- 08.08.2018 Реал Сосьедад 1:2 Алавес ТМК
- 04.08.2018 Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад ТМК
- 01.08.2018 Реал Сосьедад 1:2 Сарагоса ТМК
- 28.07.2018 Реал Сосьедад 3:2 Осасуна ТМК
- 25.07.2018 Реал Унион 1:1 Реал Сосьедад ТМК
- 20.07.2018 Реал Сосьедад 3:2 Эйбар ТМК
- 14.07.2018 Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад-2 ТМК
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 12
- 19.04.2018 Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М Примера
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Примера
- 04.04.2017 Атлетико М 1:0 Реал Сосьедад Примера
- 05.11.2016 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Примера
- 01.03.2016 Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера
- 18.10.2015 Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера
- 08.08.2015 Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Товарищеские матчи. Клубы
- 07.04.2015 Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера
- 09.11.2014 Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М Примера
- 02.02.2014 Атлетико М 4:0 Реал Сосьедад Примера
- 01.09.2013 Реал Сосьедад 1:2 Атлетико М Примера
- 11.03.2013 Атлетико М 0:1 Реал Сосьедад Примера
- 21.10.2012 Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М Примера
- 02.05.2012 Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Примера
- 21.01.2012 Реал Сосьедад 0:4 Атлетико М Примера
- 10.04.2011 Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера
- 21.11.2010 Реал Сосьедад 2:4 Атлетико М Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|23 - 11
|18
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|3.
|Алавес
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 5
|16
|6.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|8.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 15
|13
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|5 - 7
|12
|12.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|13.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|15.
|Валенсия
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|7 - 8
|10
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 8
|9
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 15
|9
|18.
|Леганес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 20
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Реал СосьедадДо начала игры, которая состоится 27.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 1 минуту.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Сосьедад
Атлетико М
93.5% (58)
Ничья:
4.8% (3)
Реал Сосьедад
1.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
33.9% (21)
2:1 Атлетико М:
24.2% (15)
1:0 Атлетико М:
19.4% (12)
3:1 Атлетико М:
4.8% (3)
3:0 Атлетико М:
3.2% (2)
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