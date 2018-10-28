Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Первый тайм
37'
Судья сигнализирует, что Будебуз Ряд из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Максимович Неманья
37'
Фирпо Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
37'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Анхель Луис из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
34'
33'
Фирпо Жуниор наказан за толчок Дамиан Суарес
33'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Морон Лорен из команды Бетис в офсайде
31'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
30'
Барраган Антонио наказан за толчок Антунеш Виторину
30'
Фирпо Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
29'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Дьене Даконам из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Морон Лорен заработал фол
27'
27'
Барраган Антонио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Отличный пас сделал Карвалью Вилльям из команды Бетис. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Хетафе контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Бетис
25'
Удар от ворот произведет Бетис
25'
Фулкье Димитри из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
25'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
25'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Сидней из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Удар от ворот произведет Бетис
24'
Арамбарри Мауро не смог попасть в створ ударом издали
23'
Фулкье Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Сидней из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Сидней из команды Бетис сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ло Чельсо Джовани не смог удачно сыграть.
23'
Антунеш Виторину задерживает мяч рукой
22'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Дьедью Амат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой слева.
21'
Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Сидней из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
21'
Барраган Антонио наказан за толчок Фулкье Димитри
20'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
20'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
Морон Лорен наказан за толчок Дьене Даконам
19'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бартра Марк из команды Бетис.
18'
Видаль Молина завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
18'
О, нет. Из многообещающей позиции Фулкье Димитри из команды Хетафе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
18'
Максимович Неманья нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
17'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
17'
Удар от ворот произведет Бетис
17'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает неудачный навес.
17'
Хетафе контролирует мяч.
16'
Фулкье Димитри из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Манди Аисса пострадал.
15'
Карвалью Вилльям пробует нанести удар издали, но Сория Давид держит все под контролем
15'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
13'
Бетис контролирует мяч.
12'
Сория Давид из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
12'
Видаль Молина из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
10'
Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
10'
Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
10'
Анхель Луис из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Видаль Молина из команды Хетафе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Удар от ворот произведет Бетис
9'
Как он промахнулся? Анхель Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
ШАНС! Анхель Луис вышел один-на-один с голкипером...
9'
Барраган Антонио ошибается в защите.
8'
Бетис контролирует мяч.
7'
Сидней из команды Бетис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
6'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой слева.
6'
Дамиан Суарес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
5'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Анхель Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
5'
Судья сигнализирует, что Будебуз Ряд из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
4'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
4'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
2'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Бетис начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Бетис
Хетафе
47.1% (81)
Ничья:
37.8% (65)
Бетис
15.1% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.3% (59)
1:0 Хетафе:
23.8% (41)
2:1 Хетафе:
18% (31)
1:2 Бетис:
8.7% (15)
0:1 Бетис:
4.7% (8)
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