Стадион: Stadio Mapei - Citta del Tricolore
0:1
2' ГолПаласио Родриго
1:1
17' ГолМарлон
19' Желтая карточкаПоли Андреа
28' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
38' Желтая карточкаМаньянелли Франческо
41' Желтая карточкаСванберг Маттиас
49' Желтая карточкаПаласио Родриго
1:2
56' ГолМ'Байе Ибрахим
Второй тайм
71'
Берарди Доменико мяч отрикошетил от ворот
71'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает передачу одноклубнику.
70'
Гонсалес Джанкарло наказан за толчок Рожерио да Силва
70'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
70'
Судья сигнализирует, что Бурабия Мехди из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
69'
Хорошую попытку сделал Бабакар Хоума. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
69'
Игра в одни ворота сейчас. Сассуоло доминирует и владеет мячом
68'
68'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
68'
67'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает неудачный навес.
65'
Матч возобновлен
65'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
65'
Тактическая замена. Орсолини Риккардо уходит с поля и его заменяет Джемаили Блерим
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Боатенг Кевин-Принс наказан за толчок Пульгар Эрик
64'
64'
63'
Тактическая замена. Ди Франческо Федерико уходит с поля и его заменяет Боатенг Кевин-Принс
63'
Как он промахнулся? Поли Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
63'
Болонья имеет хороший шанс забить.
63'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
63'
Маньянелли Франческо делает длинную передачу вперед
61'
Бурабия Мехди наказан за толчок Паласио Родриго
60'
60'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
60'
59'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает пас партнеру.
58'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Орсолини Риккардо задерживает мяч рукой
57'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
56'
Гонсалес Джанкарло сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - М'Байе Ибрахим изменил счет на табло!
56'
Гонсалес Джанкарло из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
56'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
56'
Пульгар Эрик из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
56'
Хороший удар издали нанес Сванберг Маттиас, но отличный сейв сделал Консильи Андреа. Угловой.
55'
Судья сигнализирует, что Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Сванберг Маттиас
55'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
55'
Паласио Родриго нанес удар головой, но Консильи Андреа спокойно отбил мяч.
54'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой справа.
54'
Сантандер Федерико мяч отрикошетил от ворот
54'
Сванберг Маттиас из команды Болонья делает пас партнеру.
54'
Сванберг Маттиас из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
54'
Болонья начинает контратаку
54'
53'
53'
Берарди Доменико возвращается на поле.
52'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Джуричич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Матч возобновлен
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Берарди Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Судья сигнализирует, что М'Байе Ибрахим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
51'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
49'
Глупую желтую получил Паласио Родриго за то, что отбил ногой мяч после свистка
49'
Судья сигнализирует, что Хеландер Филип из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
49'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Матч возобновлен
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Сантандер Федерико наказан за толчок Бурабия Мехди
47'
47'
Выглядело как неплохой момент. Джуричич Филип из команды Сассуоло закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
47'
Джуричич Филип из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
47'
47'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
Джуричич Филип из команды Сассуоло подал угловой справа.
47'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
47'
Поли Андреа из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
47'
Хеландер Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
46'
Джуричич Филип наказан за толчок Поли Андреа
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
45'
Маньянелли Франческо не смог попасть в створ ударом издали
45'
Сванберг Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Сассуоло контролирует мяч.
44'
Поли Андреа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Болонья начинает контратаку
44'
43'
43'
43'
42'
Судья сигнализирует, что Сантандер Федерико из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
42'
42'
42'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Сванберг Маттиас получил желтую карточку от судьи
41'
Сванберг Маттиас из команды Болонья играет слишком грубо. Бабакар Хоума оказался на газоне.
40'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал М'Байе Ибрахим
39'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Сассуоло начинает контратаку
38'
Маньянелли Франческо получил желтую карточку от судьи
38'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
37'
37'
36'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Матч возобновлен
36'
Джуричич Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
35'
35'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
34'
Бурабия Мехди задерживает мяч рукой
33'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
33'
Пульгар Эрик из команды Болонья пасует в штрафную, но Консильи Андреа выходит и ловит мяч.
33'
Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
Матч возобновлен
32'
Консильи Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Консильи Андреа не дал случится голу! Паласио Родриго должен был забивать, но Консильи Андреа сделал отличный сейв
32'
Маньяни Джанджакомо ошибается в защите.
31'
Джуричич Филип из команды Сассуоло играет слишком грубо. Поли Андреа оказался на газоне.
31'
Хеландер Филип наказан за толчок Берарди Доменико
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
30'
Калабрези Артуро наказан за толчок Бабакар Хоума
30'
30'
ШАНС! Хеландер Филип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Хеландер Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Феррари Джанмарко получил желтую карточку от судьи
28'
Маньянелли Франческо наказан за толчок Сантандер Федерико
28'
28'
Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали
27'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
27'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Маньяни Джанджакомо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Гонсалес Джанкарло из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
24'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
24'
24'
Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали
24'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло навешивает в штрафную с рикошетом.
22'
Паласио Родриго из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Гонсалес Джанкарло делает длинную передачу вперед
22'
Маньяни Джанджакомо из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Сантандер Федерико пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
19'
Поли Андреа получил желтую карточку от судьи
19'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
19'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
17'
Берарди Доменико сделал результативную передачу.
17'
17'
Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
17'
Гонсалес Джанкарло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Джуричич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
16'
Поли Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
Судья сигнализирует, что Хеландер Филип из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
14'
Судья сигнализирует, что Марлон из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
14'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает неудачный навес.
13'
Джуричич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Джуричич Филип из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
12'
Орсолини Риккардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
12'
Хорошую попытку сделал Ди Франческо Федерико. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
11'
11'
Хорошую попытку сделал Рожерио да Силва. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
10'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло в офсайде
10'
Джуричич Филип из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
10'
9'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
9'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Гонсалес Джанкарло наказан за толчок Бабакар Хоума
7'
Калабрези Артуро из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Орсолини Риккардо из команды Болонья играет слишком грубо. Рожерио да Силва оказался на газоне.
6'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Сассуоло начинает контратаку
6'
ШАНС! Это должен был быть гол. Сантандер Федерико упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
6'
Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
6'
Орсолини Риккардо из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
6'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Пульгар Эрик пробил со штрафного прямо в стенку
4'
Судья сигнализирует, что Бурабия Мехди из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
4'
Бурабия Мехди ошибается в защите.
4'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Сантандер Федерико сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Паласио Родриго изменил счет на табло!
2'
Сантандер Федерико из команды Болонья делает отличный кросс...
2'
Сванберг Маттиас нанес удар издали, а Консильи Андреа отбил его обратно в игру!
2'
Пульгар Эрик из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
2'
Орсолини Риккардо мяч отрикошетил от ворот
1'
Бурабия Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
1'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Болонья начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сассуоло 1:2 Болонья
Сассуоло
77.8% (133)
Ничья:
17% (29)
Болонья
5.3% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сассуоло:
41.5% (71)
2:1 Сассуоло:
23.4% (40)
1:1 Ничья:
13.5% (23)
2:0 Сассуоло:
9.9% (17)
1:2 Болонья:
3.5% (6)
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