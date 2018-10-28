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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Сассуоло
1:2
Второй тайм: 71'
Болонья
0'
0:1
2' Гол
Паласио Родриго
1:1
17' Гол
Марлон
19' Желтая карточка
Поли Андреа
28' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
38' Желтая карточка
Маньянелли Франческо
41' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
49' Желтая карточка
Паласио Родриго
1:2
56' Гол
М'Байе Ибрахим
71'
Второй тайм
71'
Берарди Доменико мяч отрикошетил от ворот
71'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает передачу одноклубнику.
70'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Бурабия Мехди из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
69'
Хорошую попытку сделал Бабакар Хоума. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Джуричич Филип из команды Сассуоло делает пас партнеру.
69'
Игра в одни ворота сейчас. Сассуоло доминирует и владеет мячом
68'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет Сассуоло
67'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает неудачный навес.
65'
Матч возобновлен
65'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
65'
Тактическая замена. Орсолини Риккардо уходит с поля и его заменяет Джемаили Блерим
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
65'
Боатенг Кевин-Принс наказан за толчок Пульгар Эрик
64'
Удар от ворот произведет Болонья
64'
Удар от ворот произведет Сассуоло
63'
Тактическая замена. Ди Франческо Федерико уходит с поля и его заменяет Боатенг Кевин-Принс
63'
Как он промахнулся? Поли Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
63'
Болонья имеет хороший шанс забить.
63'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
63'
Маньянелли Франческо делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
61'
Бурабия Мехди наказан за толчок Паласио Родриго
60'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
60'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Марлон из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
59'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает пас партнеру.
58'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
58'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Орсолини Риккардо задерживает мяч рукой
57'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Гонсалес Джанкарло сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - М'Байе Ибрахим изменил счет на табло!
56'
Гонсалес Джанкарло из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
56'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Угловой
56'
Пульгар Эрик из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
56'
Хороший удар издали нанес Сванберг Маттиас, но отличный сейв сделал Консильи Андреа. Угловой.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Сванберг Маттиас
55'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
55'
Паласио Родриго нанес удар головой, но Консильи Андреа спокойно отбил мяч.
Угловой
54'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой справа.
54'
Сантандер Федерико мяч отрикошетил от ворот
54'
Сванберг Маттиас из команды Болонья делает пас партнеру.
54'
Сванберг Маттиас из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
54'
Болонья начинает контратаку
54'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
53'
Берарди Доменико возвращается на поле.
52'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Джуричич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Берарди Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что М'Байе Ибрахим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
51'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
50'
Удар от ворот произведет Болонья
50'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Желтая карточка
49'
Глупую желтую получил Паласио Родриго за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Хеландер Филип из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
49'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Матч возобновлен
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
48'
Сантандер Федерико наказан за толчок Бурабия Мехди
47'
Удар от ворот произведет Болонья
47'
Выглядело как неплохой момент. Джуричич Филип из команды Сассуоло закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
47'
Джуричич Филип из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
47'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
47'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
48'
Джуричич Филип из команды Сассуоло подал угловой справа.
47'
Марлон из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
47'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
47'
Поли Андреа из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
47'
Хеландер Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Джуричич Филип из команды Сассуоло делает пас партнеру.
Фол, нарушение
46'
Джуричич Филип наказан за толчок Поли Андреа
46'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
45'
Маньянелли Франческо не смог попасть в створ ударом издали
45'
Сванберг Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
44'
Сассуоло контролирует мяч.
44'
Поли Андреа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Болонья начинает контратаку
44'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
43'
Джуричич Филип из команды Сассуоло делает пас партнеру.
43'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Сантандер Федерико из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
42'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Сванберг Маттиас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Сванберг Маттиас из команды Болонья играет слишком грубо. Бабакар Хоума оказался на газоне.
40'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал М'Байе Ибрахим
39'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Сассуоло начинает контратаку
Желтая карточка
38'
Маньянелли Франческо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
37'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
36'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
36'
Джуричич Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
35'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
34'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
34'
Бурабия Мехди задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
33'
Пульгар Эрик из команды Болонья пасует в штрафную, но Консильи Андреа выходит и ловит мяч.
33'
Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
32'
Консильи Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Консильи Андреа не дал случится голу! Паласио Родриго должен был забивать, но Консильи Андреа сделал отличный сейв
32'
Маньяни Джанджакомо ошибается в защите.
Фол, нарушение
31'
Джуричич Филип из команды Сассуоло играет слишком грубо. Поли Андреа оказался на газоне.
Фол, нарушение
31'
Хеландер Филип наказан за толчок Берарди Доменико
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
30'
Калабрези Артуро наказан за толчок Бабакар Хоума
30'
Удар от ворот произведет Сассуоло
30'
ШАНС! Хеландер Филип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Хеландер Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
28'
Феррари Джанмарко получил желтую карточку от судьи
28'
Удар от ворот произведет Болонья
28'
Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали
27'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
27'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
27'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Маньяни Джанджакомо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Гонсалес Джанкарло из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
24'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
24'
Удар от ворот произведет Болонья
24'
Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали
24'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло навешивает в штрафную с рикошетом.
22'
Паласио Родриго из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Гонсалес Джанкарло делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
22'
Маньяни Джанджакомо из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Сантандер Федерико пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Желтая карточка
19'
Поли Андреа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
19'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
17'
Берарди Доменико сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Марлон из команды Сассуоло переиграл вратаря дальним ударом!
17'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
17'
Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
17'
Гонсалес Джанкарло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Джуричич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
16'
Поли Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Хеландер Филип из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Марлон из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
14'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает неудачный навес.
13'
Джуричич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
13'
Джуричич Филип из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
12'
Орсолини Риккардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
12'
Хорошую попытку сделал Ди Франческо Федерико. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
11'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
11'
Хорошую попытку сделал Рожерио да Силва. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Джуричич Филип из команды Сассуоло делает пас партнеру.
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Офсайд
10'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло в офсайде
10'
Джуричич Филип из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
10'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
Угловой
9'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
9'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
7'
Калабрези Артуро из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
7'
Орсолини Риккардо из команды Болонья играет слишком грубо. Рожерио да Силва оказался на газоне.
6'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Сассуоло начинает контратаку
6'
ШАНС! Это должен был быть гол. Сантандер Федерико упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
6'
Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Орсолини Риккардо из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
6'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Пульгар Эрик пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Бурабия Мехди из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
4'
Бурабия Мехди ошибается в защите.
4'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Сантандер Федерико сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Паласио Родриго изменил счет на табло!
2'
Сантандер Федерико из команды Болонья делает отличный кросс...
2'
Сванберг Маттиас нанес удар издали, а Консильи Андреа отбил его обратно в игру!
Угловой
2'
Пульгар Эрик из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
2'
Орсолини Риккардо мяч отрикошетил от ворот
1'
Бурабия Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
1'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Болонья начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сассуоло 1:2 Болонья
Сассуоло
77.8% (133)
Ничья:
17% (29)
Болонья
5.3% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Сассуоло:
41.5% (71)
Сассуоло:
23.4% (40)
Ничья:
13.5% (23)
Сассуоло:
9.9% (17)
Болонья:
3.5% (6)
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