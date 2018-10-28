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  5. Серия A
Стадион:
СПАЛ 2013
0:1
Перерыв
Фрозиноне
0'
25' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
27' Желтая карточка
Фарес Мохамед
34' Желтая карточка
Чибсах Юссиф
39' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
0:1
40' Гол
Чибсах Юссиф
45' Желтая карточка
Чано Камилло
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
49'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
48'
Чано Камилло получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Чано Камилло из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Валоти Матиа оказался на газоне.
48'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
47'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Фрозиноне контролирует мяч.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Валоти Матиа
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Майелло Раффаэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Травма, повреждение
44'
Гольданига Эдоардо возвращается на поле.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Майелло Раффаэле
44'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Гольданига Эдоардо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
44'
Гольданига Эдоардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Фарес Мохамед!
42'
СПАЛ 2013 имеет хороший шанс забить.
40'
Чано Камилло сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГОООООЛ - Чибсах Юссиф Фрозиноне забивает ударом головой
Угловой
40'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой слева.
40'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Желтая карточка
39'
Лаццари Мануэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Майелло Раффаэле оказался на газоне.
39'
Лаццари Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Майелло Раффаэле из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
37'
СПАЛ 2013 имеет хороший шанс забить.
36'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Чофани Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
36'
Матч возобновлен
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
Валоти Матиа мяч отрикошетил от ворот
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Матч возобновлен
Желтая карточка
34'
Чибсах Юссиф получил желтую карточку от судьи
34'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
33'
Чибсах Юссиф задерживает мяч рукой
33'
Дзампано Франческо пробивает по воротам...
33'
Майелло Раффаэле из команды Фрозиноне увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
32'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
29'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
27'
Фарес Мохамед получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Назначен штрафной. Пострадал Майелло Раффаэле, его свалил Фарес Мохамед.
27'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Желтая карточка
25'
Майелло Раффаэле получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Майелло Раффаэле грубо играет против соперника. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
25'
Чибсах Юссиф нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Дзампано Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
24'
Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Чофани Даниэль пострадал.
24'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Майелло Раффаэле
23'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
22'
Фелипе Диас возвращается на поле.
22'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Фелипе Диас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Фелипе Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Фелипе Диас бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
21'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
21'
Бегетто Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Дзампано Франческо
19'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
19'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
18'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
18'
Фрозиноне имеет хороший шанс забить.
18'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
17'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
17'
Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
17'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Кэмпбелл Джоэль
15'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
15'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Чибсах Юссиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Угловой
14'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
14'
Капуано Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
14'
Чибсах Юссиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
13'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
13'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
12'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
12'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Чофани Даниэль пострадал.
10'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
10'
Миссироли Симоне не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
9'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Капуано Марко из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
Фол, нарушение
8'
Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 толкнул локтем оппонента. Это Капуано Марко заработал фол
7'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
7'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
7'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
6'
Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
СПАЛ 2013 имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
5'
Бегетто Андреа наказан за толчок Лаццари Мануэль
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
5'
Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
4'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
3'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
1'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
СПАЛ 2013 начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне
СПАЛ 2013
88.1% (155)
Ничья:
8.5% (15)
Фрозиноне
3.4% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

СПАЛ 2013:
35.8% (63)
СПАЛ 2013:
23.3% (41)
СПАЛ 2013:
22.7% (40)
Ничья:
4.5% (8)
Ничья:
1.7% (3)
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