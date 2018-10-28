Стадион: Паоло Мацца
25' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
27' Желтая карточкаФарес Мохамед
34' Желтая карточкаЧибсах Юссиф
39' Желтая карточкаЛаццари Мануэль
0:1
40' ГолЧибсах Юссиф
45' Желтая карточкаЧано Камилло
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
49'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Чано Камилло получил желтую карточку от судьи
48'
Чано Камилло из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Валоти Матиа оказался на газоне.
48'
47'
47'
Фрозиноне контролирует мяч.
46'
Судья сигнализирует, что Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Валоти Матиа
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
45'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Майелло Раффаэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
44'
Гольданига Эдоардо возвращается на поле.
44'
Судья сигнализирует, что Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Майелло Раффаэле
44'
Матч возобновлен
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Гольданига Эдоардо получил травму и медбригада забирает его с поля.
44'
Гольданига Эдоардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Петанья Андреа наказан за толчок Гольданига Эдоардо
42'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Фарес Мохамед!
42'
40'
Чано Камилло сделал результативную передачу.
40'
ГОООООЛ - Чибсах Юссиф Фрозиноне забивает ударом головой
40'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой слева.
40'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
39'
Лаццари Мануэль получил желтую карточку от судьи
39'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Майелло Раффаэле оказался на газоне.
39'
Лаццари Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Майелло Раффаэле из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
38'
Судья сигнализирует, что Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
37'
36'
36'
Чофани Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
36'
Матч возобновлен
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
Валоти Матиа мяч отрикошетил от ворот
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Матч возобновлен
34'
Чибсах Юссиф получил желтую карточку от судьи
34'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
33'
Чибсах Юссиф задерживает мяч рукой
33'
Дзампано Франческо пробивает по воротам...
33'
Майелло Раффаэле из команды Фрозиноне увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
32'
32'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
30'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
29'
29'
27'
Фарес Мохамед получил желтую карточку от судьи
27'
Назначен штрафной. Пострадал Майелло Раффаэле, его свалил Фарес Мохамед.
27'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
26'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
25'
Майелло Раффаэле получил желтую карточку от судьи
25'
Безумный фол. Майелло Раффаэле грубо играет против соперника. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
25'
Чибсах Юссиф нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Дзампано Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Чофани Даниэль пострадал.
24'
24'
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Судья сигнализирует, что Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Майелло Раффаэле
23'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Фелипе Диас возвращается на поле.
22'
Матч возобновится спорным мячом
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Фелипе Диас получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Фелипе Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Фелипе Диас бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
21'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
21'
Бегетто Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
19'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Дзампано Франческо
19'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
19'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
18'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
18'
Фрозиноне имеет хороший шанс забить.
18'
17'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
17'
Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
17'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
16'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Кэмпбелл Джоэль
15'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
15'
Чибсах Юссиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
14'
Капуано Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
14'
Чибсах Юссиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
13'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
13'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
12'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
11'
Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Чофани Даниэль пострадал.
10'
10'
Миссироли Симоне не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
9'
9'
Судья сигнализирует, что Капуано Марко из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
8'
Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 толкнул локтем оппонента. Это Капуано Марко заработал фол
7'
7'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
7'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
6'
Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
5'
Бегетто Андреа наказан за толчок Лаццари Мануэль
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
5'
Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
3'
2'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
СПАЛ 2013 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне
СПАЛ 2013
88.1% (155)
Ничья:
8.5% (15)
Фрозиноне
3.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 СПАЛ 2013:
35.8% (63)
2:1 СПАЛ 2013:
23.3% (41)
2:0 СПАЛ 2013:
22.7% (40)
1:1 Ничья:
4.5% (8)
2:2 Ничья:
1.7% (3)
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