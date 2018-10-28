Стадион: Луиджи Феррарис
14' Желтая карточкаСамир Каэтано
19' Желтая карточкаБехрами Валон
24' Желтая карточкаОпоку Николас
1:0
32' ПенальтиРомуло Соуза
37' Желтая карточкаБираски Давиде
Второй тайм
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Дженоа
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Голкипер мог бы сыграть и получше
45'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе подал угловой справа.
45'
Фофана Секо мяч отрикошетил от ворот
44'
Сандро Раньери из команды Дженоа играет слишком грубо. Ласанья Кевин оказался на газоне.
44'
43'
Матч возобновлен
43'
Сандро Раньери на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Бехрами Валон наказан за толчок Сандро Раньери
42'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе подал угловой справа.
42'
Сандро Раньери предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Удинезе имеет хороший шанс забить.
41'
41'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
41'
Перейра Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
40'
Хороший удар издали нанес Де Пауль Родриго, но отличный сейв сделал Раду Йонуц. Угловой.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
39'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
39'
38'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
37'
Бираски Давиде получил желтую карточку от судьи
37'
Безумный фол. Бираски Давиде грубо играет против соперника. Пострадал Де Пауль Родриго
37'
Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Сандро Раньери из команды Дженоа подал угловой слева.
37'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Сандро Раньери из команды Дженоа забрасывает мяч в штрафную.
36'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
35'
ШАНС! Бесса Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Куаме Кристиан из команды Дженоа забрасывает мяч в штрафную.
34'
34'
Куаме Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
33'
Отличные скиллы показывает Бесса Даниэль, обводя своих соперников
33'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
32'
Г О О О О Л - Ромуло Соуза из команды Дженоа забивает с точки!
31'
ПЕНАЛЬТИ - Муссо Хуан из команды Удинезе привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бесса Даниэль.
31'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
30'
Ромуло Соуза из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Де Пауль Родриго пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
29'
Бесса Даниэль наказан за толчок Бехрами Валон
28'
Ромуло Соуза из команды Дженоа подал угловой справа.
28'
Куаме Кристиан из команды Дженоа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
28'
Ромуло Соуза из команды Дженоа навешивает в штрафную с рикошетом.
27'
26'
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
24'
Опоку Николас получил желтую карточку от судьи
24'
Опоку Николас из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Сандро Раньери пострадал.
24'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Барак Антонин из команды Удинезе играет слишком грубо. Сандро Раньери оказался на газоне.
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
22'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
22'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
21'
Бираски Давиде наказан за толчок Де Пауль Родриго
21'
Опоку Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Сандро Раньери наказан за толчок Ласанья Кевин
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
20'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
После штрафного удара,который нанес Кришито Доменико мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
19'
Бехрами Валон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
19'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Бираски Давиде
19'
Бираски Давиде из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
19'
Дженоа начинает контратаку
18'
18'
Ромуло Соуза из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
17'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
15'
Пентек Кшиштоф решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
14'
Самир Каэтано - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
14'
Судья сигнализирует, что Самир Каэтано из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Пентек Кшиштоф
14'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
14'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
14'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
14'
Ласанья Кевин из команды Удинезе делает пас партнеру.
13'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
13'
Ласанья Кевин оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Раду Йонуц перевел мяч на угловой.
13'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает отличный кросс...
12'
12'
11'
11'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Дженоа
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
9'
Какой промах! Бесса Даниэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
9'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает отличный кросс...
9'
Бираски Давиде из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
9'
Судья сигнализирует, что Опоку Николас из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Бесса Даниэль
8'
7'
7'
Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Ромуло Соуза
6'
5'
Ласанья Кевин из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
4'
Бираски Давиде наказан за толчок Бехрами Валон
3'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
3'
Голкипер мог бы сыграть и получше
3'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
3'
Лазович Дарко из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
2'
Бехрами Валон наказан за толчок Пентек Кшиштоф
2'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
2'
Отличные скиллы показывает Куаме Кристиан, обводя своих соперников
1'
Дженоа начинает контратаку
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Удинезе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Удинезе
Дженоа
69.7% (122)
Ничья:
18.9% (33)
Удинезе
11.4% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Дженоа:
37.7% (66)
1:0 Дженоа:
28.6% (50)
1:1 Ничья:
16.6% (29)
1:2 Удинезе:
6.3% (11)
0:1 Удинезе:
2.3% (4)
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