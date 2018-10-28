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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кальяри
1:0
Второй тайм: 47'
Кьево
0'
1:0
15' Гол
Паволетти Леонардо
28' Желтая карточка
Джаккерини Эммануэле
41' Желтая карточка
Россеттини Лука
47'
Второй тайм
48'
Падоин Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
47'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Кьево контролирует мяч.
46'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
47'
ШАНС! Чеппители Лука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Ионице Артур из команды Кальяри подал угловой справа.
46'
Ярошински Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Депаоли Фабио из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
44'
Кьево контролирует мяч.
44'
Кьево контролирует мяч.
43'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Кальяри
43'
Депаоли Фабио нанес удар чуть мимо. Близко!
43'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево идет с мячом вперед на обострение...
43'
Кьево начинает контратаку
42'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Кальяри контролирует мяч.
Желтая карточка
41'
Россеттини Лука - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Россеттини Лука из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Кастро Лукас
41'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Степински Мариуш из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Меджорини Риккардо из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Пизакане Фабио
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Кьево
38'
Как он промахнулся? Педру Жоау III имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
38'
Кастро Лукас из команды Кальяри делает пас партнеру.
38'
Кьево контролирует мяч.
37'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Чеппители Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Меджорини Риккардо
36'
Кьево контролирует мяч.
35'
Кьево контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
35'
Пизакане Фабио наказан за толчок Степински Мариуш
34'
Кьево контролирует мяч.
34'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Кьево контролирует мяч.
33'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет Кальяри
32'
Степински Мариуш из команды Кьево делает пас партнеру.
32'
Кальяри контролирует мяч.
31'
Кьево контролирует мяч.
31'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Меджорини Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
30'
Кастро Лукас мяч отрикошетил от ворот
30'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает пас партнеру.
30'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Угловой
29'
Кастро Лукас из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
29'
Цесар Боштян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
29'
Срна Дарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
28'
Джаккерини Эммануэле получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Джаккерини Эммануэле грубо играет против соперника. Пострадал Срна Дарио
28'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Ригони Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Меджорини Риккардо из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Ярошински Павел из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
27'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Кальяри контролирует мяч.
24'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
24'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Кальяри контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Кальяри
22'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Барелла Николо из команды Кальяри.
22'
Ярошински Павел из команды Кьево идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
21'
Педру Жоау III из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Бани Маттиа пострадал.
21'
Удар от ворот произведет Кьево
21'
Срна Дарио из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
20'
Плохо сыграл Бани Маттиа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
20'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
20'
Ионице Артур из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Цесар Боштян из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
19'
Кьево контролирует мяч.
18'
Кальяри контролирует мяч.
18'
Кальяри нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
18'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Кьево
17'
Падоин Симоне из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
17'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ярошински Павел из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
Педру Жоау III сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГОООООЛ - Паволетти Леонардо Кальяри забивает ударом головой
Угловой
15'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
15'
Депаоли Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
14'
Срна Дарио из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
14'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
14'
Бани Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Кальяри контролирует мяч.
12'
Кальяри контролирует мяч.
12'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Кьево
11'
Какой промах! Паволетти Леонардо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
11'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
11'
Барелла Николо из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Ярошински Павел
10'
Удар от ворот произведет Кьево
10'
Паволетти Леонардо нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
10'
Кастро Лукас из команды Кальяри делает пас партнеру.
10'
Соррентино Стефано ошибается в защите.
9'
Кальяри контролирует мяч.
8'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Кьево контролирует мяч.
8'
Срна Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
7'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Кьево
7'
Барелла Николо не смог попасть в створ ударом издали
6'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
Кастро Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Ионице Артур из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Ярошински Павел заработал фол
4'
Удар от ворот произведет Кьево
3'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
3'
Плохо сыграл Цесар Боштян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Отличные скиллы показывает Педру Жоау III, обводя своих соперников
3'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
2'
Кальяри контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Депаоли Фабио
2'
Удар от ворот произведет Кьево
2'
Барелла Николо не смог попасть в створ ударом издали
1'
Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
1'
Бани Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Кальяри начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кальяри 1:0 Кьево
Кальяри
83.6% (148)
Ничья:
11.9% (21)
Кьево
4.5% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Кальяри:
40.7% (72)
Кальяри:
24.9% (44)
Кальяри:
14.1% (25)
Ничья:
8.5% (15)
Кьево:
2.8% (5)
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