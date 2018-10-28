Стадион: Сарденья Арена
1:0
15' ГолПаволетти Леонардо
28' Желтая карточкаДжаккерини Эммануэле
41' Желтая карточкаРоссеттини Лука
Второй тайм
48'
Падоин Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
47'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
46'
Кьево контролирует мяч.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
47'
ШАНС! Чеппители Лука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ионице Артур из команды Кальяри подал угловой справа.
46'
Ярошински Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Судья сигнализирует, что Депаоли Фабио из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
44'
Кьево контролирует мяч.
44'
Кьево контролирует мяч.
43'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
43'
Депаоли Фабио нанес удар чуть мимо. Близко!
43'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево идет с мячом вперед на обострение...
43'
Кьево начинает контратаку
42'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
41'
Россеттини Лука - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
41'
Судья сигнализирует, что Россеттини Лука из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Кастро Лукас
41'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Степински Мариуш из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
40'
Судья сигнализирует, что Меджорини Риккардо из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Пизакане Фабио
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
39'
38'
38'
Удар от ворот произведет Кьево
38'
Как он промахнулся? Педру Жоау III имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
38'
Кастро Лукас из команды Кальяри делает пас партнеру.
38'
Кьево контролирует мяч.
37'
37'
Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Чеппители Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Меджорини Риккардо
36'
Кьево контролирует мяч.
35'
Кьево контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Пизакане Фабио наказан за толчок Степински Мариуш
34'
Кьево контролирует мяч.
34'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Кьево контролирует мяч.
33'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
32'
Степински Мариуш из команды Кьево делает пас партнеру.
32'
31'
Кьево контролирует мяч.
31'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Меджорини Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
30'
Кастро Лукас мяч отрикошетил от ворот
30'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает пас партнеру.
30'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
29'
Кастро Лукас из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
29'
Цесар Боштян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Матч возобновлен
29'
Срна Дарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Джаккерини Эммануэле получил желтую карточку от судьи
28'
Безумный фол. Джаккерини Эммануэле грубо играет против соперника. Пострадал Срна Дарио
28'
28'
Ригони Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Меджорини Риккардо из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Ярошински Павел из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
27'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
26'
26'
Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
24'
24'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
24'
23'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
22'
22'
22'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Барелла Николо из команды Кальяри.
22'
Ярошински Павел из команды Кьево идет с мячом вперед на обострение...
21'
Педру Жоау III из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Бани Маттиа пострадал.
21'
Удар от ворот произведет Кьево
21'
Срна Дарио из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
20'
Плохо сыграл Бани Маттиа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
20'
Ионице Артур из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
19'
Судья сигнализирует, что Цесар Боштян из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
19'
Кьево контролирует мяч.
18'
18'
Кальяри нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
18'
17'
Удар от ворот произведет Кьево
17'
Падоин Симоне из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
17'
16'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ярошински Павел из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
Педру Жоау III сделал результативную передачу.
15'
ГОООООЛ - Паволетти Леонардо Кальяри забивает ударом головой
15'
15'
Депаоли Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
14'
Срна Дарио из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
14'
Бани Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
13'
12'
12'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Кьево
11'
Какой промах! Паволетти Леонардо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
11'
11'
Барелла Николо из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
11'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Ярошински Павел
10'
Удар от ворот произведет Кьево
10'
Паволетти Леонардо нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
10'
Кастро Лукас из команды Кальяри делает пас партнеру.
10'
Соррентино Стефано ошибается в защите.
9'
8'
8'
Кьево контролирует мяч.
8'
Срна Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
7'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Кьево
7'
Барелла Николо не смог попасть в створ ударом издали
6'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
Кастро Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
4'
Ионице Артур из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Ярошински Павел заработал фол
4'
Удар от ворот произведет Кьево
3'
3'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
3'
Плохо сыграл Цесар Боштян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Отличные скиллы показывает Педру Жоау III, обводя своих соперников
3'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
2'
2'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Депаоли Фабио
2'
Удар от ворот произведет Кьево
2'
Барелла Николо не смог попасть в створ ударом издали
1'
Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
1'
Бани Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Кальяри начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кальяри 1:0 Кьево
Кальяри
83.6% (148)
Ничья:
11.9% (21)
Кьево
4.5% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кальяри:
40.7% (72)
2:1 Кальяри:
24.9% (44)
2:0 Кальяри:
14.1% (25)
1:1 Ничья:
8.5% (15)
1:2 Кьево:
2.8% (5)
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