Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал Мадрид

Стадион: Камп Ноу
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал МадридДо начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 43 минуты.
Новости матча
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Рамос принёс извинения Регилону — 17:52
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Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид
Барселона
66.7% (52)
Ничья:
21.8% (17)
Реал Мадрид
11.5% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Барселона:
37.2% (29)
3:1 Барселона:
19.2% (15)
1:1 Ничья:
16.7% (13)
1:2 Реал Мадрид:
2.6% (2)
0:0 Ничья:
2.6% (2)
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