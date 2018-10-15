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Барселона
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал Мадрид

До начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 43 минуты.
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:
Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид
Барселона
66.7% (52)
Ничья:
21.8% (17)
Реал Мадрид
11.5% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
37.2% (29)
Барселона:
19.2% (15)
Ничья:
16.7% (13)
Реал Мадрид:
2.6% (2)
Ничья:
2.6% (2)
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