Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Сампдория

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Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 25.10.2018 Милан 1:2 Бетис ЛЕ
- 21.10.2018 Интер Милан 1:0 Милан СA
- 07.10.2018 Милан 3:1 Кьево СA
- 04.10.2018 Милан 3:1 Олимпиакос ЛЕ
- 30.09.2018 Сассуоло 1:4 Милан СA
- 27.09.2018 Эмполи 1:1 Милан СA
- 23.09.2018 Милан 2:2 Аталанта СA
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан ЛЕ
- 16.09.2018 Кальяри 1:1 Милан СA
- 08.09.2018 Милан 1:0 Про Пьяченца ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 26.07.2018 Милан 1:1 Манчестер Юнайтед КЧ
- 20.07.2018 Милан 2:0 Новара ТМК
- 20.05.2018 Милан 5:1 Фиорентина СA
- 13.05.2018 Аталанта 1:1 Милан СA
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан К
Сампдория (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 22.10.2018 Сампдория 0:0 Сассуоло СA
- 07.10.2018 Аталанта 0:1 Сампдория СA
- 01.10.2018 Сампдория 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 26.09.2018 Кальяри 0:0 Сампдория СA
- 22.09.2018 Сампдория 0:1 Интер Милан СA
- 19.09.2018 Сампдория 1:1 Фиорентина СA
- 15.09.2018 Фрозиноне 0:5 Сампдория СA
- 08.09.2018 Специя 2:1 Сампдория ТМК
- 02.09.2018 Сампдория 3:0 Наполи СA
- 26.08.2018 Удинезе 1:0 Сампдория СA
- 12.08.2018 Сампдория 1:0 Витербезе К
- 04.08.2018 Уотфорд 1:1 Сампдория ТМК
- 01.08.2018 Фулхэм 0:1 Сампдория ТМК
- 28.07.2018 Сампдория 3:1 Парма ТМК
- 25.07.2018 Сампдория 1:0 Падова ТМК
- 21.07.2018 Сампдория 1:1 ФералпиСало ТМК
- 14.07.2018 Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле ТМК
- 20.05.2018 СПАЛ 2013 3:1 Сампдория СA
- 13.05.2018 Сампдория 0:2 Наполи СA
- 06.05.2018 Сассуоло 1:0 Сампдория СA
Последние игры между собой
Милан: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сампдория: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория Серия A
- 24.09.2017 Сампдория 2:0 Милан Серия A
- 05.02.2017 Милан 0:1 Сампдория Серия A
- 16.09.2016 Сампдория 0:1 Милан Серия A
- 17.04.2016 Сампдория 0:1 Милан Серия A
- 17.12.2015 Сампдория 0:2 Милан Кубок
- 28.11.2015 Милан 4:1 Сампдория Серия A
- 12.04.2015 Милан 1:1 Сампдория Серия A
- 08.11.2014 Сампдория 2:2 Милан Серия A
- 23.02.2014 Сампдория 0:2 Милан Серия A
- 28.09.2013 Милан 1:0 Сампдория Серия A
- 13.01.2013 Сампдория 0:0 Милан Серия A
- 26.08.2012 Милан 0:1 Сампдория Серия A
- 16.04.2011 Милан 3:0 Сампдория Серия A
- 26.01.2011 Сампдория 1:2 Милан Кубок
- 27.11.2010 Сампдория 1:1 Милан Серия A
- 18.04.2010 Сампдория 2:1 Милан Серия A
- 05.12.2009 Милан 3:0 Сампдория Серия A
- 01.03.2009 Сампдория 2:1 Милан Серия A
- 19.10.2008 Милан 3:0 Сампдория Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 6
|25
|2.
|Наполи
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 10
|21
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 9
|18
|5.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 7
|14
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|9.
|Дженоа
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 15
|13
|10.
|Парма
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Милан
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|8 - 10
|12
|14.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|15.
|Аталанта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 12
|9
|16.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|18.
|Эмполи
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 24
|2
|20.
|Кьево
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|7 - 24
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Милан - СампдорияДо начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 29 минут.
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Прогнозы на матч Милан - Сампдория
Милан
88.4% (61)
Ничья:
10.1% (7)
Сампдория
1.4% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Милан:
39.1% (27)
1:0 Милан:
26.1% (18)
2:0 Милан:
14.5% (10)
1:1 Ничья:
7.2% (5)
0:0 Ничья:
2.9% (2)
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