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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Сампдория

До начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 29 минут.
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Прогнозы на матч Милан - Сампдория
Милан
88.4% (61)
Ничья:
10.1% (7)
Сампдория
1.4% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
39.1% (27)
Милан:
26.1% (18)
Милан:
14.5% (10)
Ничья:
7.2% (5)
Ничья:
2.9% (2)
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