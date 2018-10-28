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  5. Примера
Стадион: Зрители: 16956
Алавес
1:1
Второй тайм: 74'
Вильярреал
0'
0:1
10' Гол
Морено Херард
27' Желтая карточка
Фунес Мори
1:1
51' Гол
Кальери Хонатан
73' Желтая карточка
Дуарте Рубен
74'
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Второй тайм
Желтая карточка
73'
Дуарте Рубен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Безумный фол. Дуарте Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Экамби Карл Токо
73'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Хони Родригес из команды Алавес подал угловой слева.
72'
Хони Родригес нанес удар, мяч был парирован, но Асенхо Серхио не удержал его в руках.
72'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Марио Гаспар из команды Вильярреал сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Морено Херард мяча так и не получил
71'
Вильярреал контролирует мяч.
70'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
70'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
70'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
70'
Коста Хауме из команды Вильярреал опасно и грубо сыграл. Агиррегабириа Мартин пострадал.
69'
Удар от ворот произведет Алавес
69'
Морено Херард нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
68'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал подал угловой слева.
68'
Марипан Гильермо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Вильярреал начинает контратаку
67'
Хони Родригес из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Удар от ворот произведет Алавес
67'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Тактическая замена. Касорла Санти уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
65'
Марио Гаспар из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Вильярреал контролирует мяч.
64'
Отличные скиллы показывает Хони Родригес, обводя своих соперников
64'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Вильярреал
63'
ШАНС! Кальери Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Собрино Рубен из команды Алавес делает пас партнеру.
63'
Мубарак Вакасо нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Дуарте Рубен из команды Алавес делает пас партнеру.
62'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Морено Херард из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Вильярреал контролирует мяч.
61'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Матч возобновлен
60'
Химо Наварро получил травму и заменен. Марипан Гильермо выходит на поле.
Травма, повреждение
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Химо Наварро получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
55'
Мубарак Вакасо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Травма, повреждение
55'
Химо Наварро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Удар от ворот произведет Вильярреал
53'
Мубарак Вакасо не смог попасть в створ ударом издали
53'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Угловой
53'
Пина Томас из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
53'
Дуарте Рубен из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Хони Родригес из команды Алавес делает пас партнеру.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Тригерос Мануэль
51'
Хони Родригес сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГОООООЛ - Кальери Хонатан Алавес забивает ударом головой
51'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Касерес Сантьяго из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
Фол, нарушение
49'
Ибай Гомес наказан за толчок Коста Хауме
49'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет Вильярреал
49'
Как он промахнулся? Собрино Рубен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Пина Томас из команды Алавес делает пас партнеру.
49'
Отличные скиллы показывает Пина Томас, обводя своих соперников
48'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Кальери Хонатан из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Алавес
47'
Форнальс Пабло не смог попасть в створ ударом издали
47'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Мубарак Вакасо из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Форнальс Пабло пострадал.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Удар от ворот произведет Вильярреал
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Шанс! Собрино Рубен из команды Алавес пробил головой, но мимо
45'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
44'
Алавес контролирует мяч.
44'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Пина Томас из команды Алавес подал угловой слева.
43'
Марио Гаспар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Ибай Гомес из команды Алавес делает пас партнеру.
43'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает пас партнеру.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Морено Херард из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
42'
Мубарак Вакасо из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
Удар от ворот произведет Вильярреал
41'
Дуарте Рубен не смог попасть в створ ударом издали
40'
Алавес контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Удар от ворот произведет Алавес
39'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
39'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Морено Херард из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
39'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
39'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
39'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Пина Томас из команды Алавес подал угловой слева.
38'
Касорла Санти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Кальери Хонатан из команды Алавес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Пина Томас
37'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Ибай Гомес
36'
Тригерос Мануэль делает длинную передачу вперед
36'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
Удар от ворот произведет Вильярреал
34'
Собрино Рубен из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
34'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
33'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой справа.
33'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Марио Гаспар из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
33'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
32'
Дуарте Рубен из команды Алавес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
32'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Вильярреал контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Офсайд
29'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал в офсайде
Фол, нарушение
29'
Кальери Хонатан наказан за толчок Педраса Альфонсо
Офсайд
28'
Морено Херард из команды Вильярреал в офсайде
28'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Пина Томас из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
27'
Фунес Мори получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Безумный фол. Фунес Мори грубо играет против соперника. Пострадал Кальери Хонатан
26'
Алавес контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
25'
Педраса Альфонсо наказан за толчок Химо Наварро
25'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Кальери Хонатан из команды Алавес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
24'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
24'
Дуарте Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
24'
Пина Томас из команды Алавес подал угловой слева.
23'
Хони Родригес из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Пина Томас из команды Алавес подал угловой слева.
23'
Тригерос Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
22'
Вильярреал контролирует мяч.
22'
Форнальс Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Пина Томас
21'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой слева.
20'
Агиррегабириа Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Вильярреал контролирует мяч.
19'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
18'
Собрино Рубен из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Тригерос Мануэль пострадал.
17'
Алавес контролирует мяч.
Офсайд
16'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал в офсайде
15'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Педраса Альфонсо и Морено Херард из команды Вильярреал.
15'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
15'
Альваро Гонсалес наказан за толчок Химо Наварро
Угловой
14'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой слева.
14'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Коста Хауме из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
13'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Вильярреал контролирует мяч.
10'
Педраса Альфонсо сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Морено Херард изменил счет на табло!
10'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал делает пас партнеру.
10'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
9'
Удар от ворот произведет Вильярреал
9'
Шанс! Кальери Хонатан из команды Алавес пробил головой, но мимо
9'
Мубарак Вакасо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
9'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Пина Томас из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Касерес Сантьяго из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Хони Родригес
8'
Алавес контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Алавес
6'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
6'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
Хони Родригес нанес удар головой, но Асенхо Серхио спокойно отбил мяч.
5'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Собрино Рубен наказан за толчок Фунес Мори
4'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
4'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
3'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Кальери Хонатан из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Алавес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Алавес 1:1 Вильярреал
Алавес
30.7% (55)
Ничья:
35.8% (64)
Вильярреал
33.5% (60)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.4% (58)
Вильярреал:
17.9% (32)
Алавес:
15.1% (27)
Вильярреал:
12.3% (22)
Алавес:
11.2% (20)
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