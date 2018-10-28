Стадион: Мендисорроса Зрители: 16956
1:1
Второй тайм: 74'
0:1
10' ГолМорено Херард
27' Желтая карточкаФунес Мори
1:1
51' ГолКальери Хонатан
73' Желтая карточкаДуарте Рубен
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Второй тайм
73'
Дуарте Рубен получил желтую карточку от судьи
73'
Безумный фол. Дуарте Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Экамби Карл Токо
73'
73'
Хони Родригес из команды Алавес подал угловой слева.
72'
Хони Родригес нанес удар, мяч был парирован, но Асенхо Серхио не удержал его в руках.
72'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
71'
Марио Гаспар из команды Вильярреал сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Морено Херард мяча так и не получил
71'
70'
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Коста Хауме из команды Вильярреал опасно и грубо сыграл. Агиррегабириа Мартин пострадал.
69'
69'
Морено Херард нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
68'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал подал угловой слева.
68'
Марипан Гильермо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Вильярреал начинает контратаку
67'
Хони Родригес из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
67'
67'
66'
66'
66'
Тактическая замена. Касорла Санти уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
65'
Марио Гаспар из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
64'
Отличные скиллы показывает Хони Родригес, обводя своих соперников
64'
63'
63'
ШАНС! Кальери Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Собрино Рубен из команды Алавес делает пас партнеру.
63'
Мубарак Вакасо нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Дуарте Рубен из команды Алавес делает пас партнеру.
62'
62'
Морено Херард из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Матч возобновлен
60'
Химо Наварро получил травму и заменен. Марипан Гильермо выходит на поле.
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Химо Наварро получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Мубарак Вакасо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Химо Наварро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
53'
Мубарак Вакасо не смог попасть в створ ударом издали
53'
53'
53'
Пина Томас из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
53'
Дуарте Рубен из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Хони Родригес из команды Алавес делает пас партнеру.
52'
Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Тригерос Мануэль
51'
Хони Родригес сделал результативную передачу.
51'
ГОООООЛ - Кальери Хонатан Алавес забивает ударом головой
51'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Судья сигнализирует, что Касерес Сантьяго из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
49'
Ибай Гомес наказан за толчок Коста Хауме
49'
49'
49'
Как он промахнулся? Собрино Рубен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Пина Томас из команды Алавес делает пас партнеру.
49'
Отличные скиллы показывает Пина Томас, обводя своих соперников
48'
48'
Кальери Хонатан из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
47'
47'
Форнальс Пабло не смог попасть в створ ударом издали
47'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Мубарак Вакасо из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Форнальс Пабло пострадал.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Шанс! Собрино Рубен из команды Алавес пробил головой, но мимо
45'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
43'
43'
Марио Гаспар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Ибай Гомес из команды Алавес делает пас партнеру.
43'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает пас партнеру.
42'
Судья сигнализирует, что Морено Херард из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
42'
Мубарак Вакасо из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
41'
Дуарте Рубен не смог попасть в створ ударом издали
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
39'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
39'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Морено Херард из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
39'
39'
39'
39'
38'
38'
Касорла Санти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Кальери Хонатан из команды Алавес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Пина Томас
37'
36'
36'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Ибай Гомес
36'
Тригерос Мануэль делает длинную передачу вперед
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
34'
Собрино Рубен из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
34'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой справа.
33'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Марио Гаспар из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
33'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
32'
Дуарте Рубен из команды Алавес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
32'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
29'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал в офсайде
29'
Кальери Хонатан наказан за толчок Педраса Альфонсо
28'
Морено Херард из команды Вильярреал в офсайде
28'
28'
27'
Пина Томас из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
27'
Фунес Мори получил желтую карточку от судьи
27'
Безумный фол. Фунес Мори грубо играет против соперника. Пострадал Кальери Хонатан
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
Педраса Альфонсо наказан за толчок Химо Наварро
25'
24'
Кальери Хонатан из команды Алавес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
24'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
24'
Дуарте Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
23'
Хони Родригес из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
23'
23'
Тригерос Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
22'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Форнальс Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Пина Томас
21'
20'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой слева.
20'
Агиррегабириа Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
19'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Собрино Рубен из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Тригерос Мануэль пострадал.
17'
16'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал в офсайде
15'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Педраса Альфонсо и Морено Херард из команды Вильярреал.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Альваро Гонсалес наказан за толчок Химо Наварро
14'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой слева.
14'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Коста Хауме из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
13'
12'
12'
10'
Педраса Альфонсо сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Морено Херард изменил счет на табло!
10'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал делает пас партнеру.
10'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
9'
9'
Шанс! Кальери Хонатан из команды Алавес пробил головой, но мимо
9'
Мубарак Вакасо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Пина Томас из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
8'
Судья сигнализирует, что Касерес Сантьяго из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Хони Родригес
8'
7'
6'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
Хони Родригес нанес удар головой, но Асенхо Серхио спокойно отбил мяч.
5'
4'
Собрино Рубен наказан за толчок Фунес Мори
4'
4'
3'
3'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
2'
Кальери Хонатан из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Алавес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Алавес 1:1 Вильярреал
Алавес
30.7% (55)
Ничья:
35.8% (64)
Вильярреал
33.5% (60)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.4% (58)
1:2 Вильярреал:
17.9% (32)
1:0 Алавес:
15.1% (27)
0:1 Вильярреал:
12.3% (22)
2:1 Алавес:
11.2% (20)
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