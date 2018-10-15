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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Рома

До начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 59 минут.
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Прогнозы на матч Наполи - Рома
Наполи
69.1% (47)
Ничья:
19.1% (13)
Рома
11.8% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
47.1% (32)
Ничья:
10.3% (7)
Наполи:
10.3% (7)
Ничья:
7.4% (5)
Рома:
7.4% (5)
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