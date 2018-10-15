Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Рома

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Стадион: Сан-Паоло
Предыдущие игры
Наполи (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 24.10.2018 ПСЖ 2:2 Наполи ЛЧ
- 20.10.2018 Удинезе 0:3 Наполи СA
- 07.10.2018 Наполи 2:0 Сассуоло СA
- 03.10.2018 Наполи 1:0 Ливерпуль ЛЧ
- 29.09.2018 Ювентус 3:1 Наполи СA
- 26.09.2018 Наполи 3:0 Парма СA
- 23.09.2018 Торино 1:3 Наполи СA
- 18.09.2018 Црвена Звезда 0:0 Наполи ЛЧ
- 15.09.2018 Наполи 1:0 Фиорентина СA
- 02.09.2018 Сампдория 3:0 Наполи СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 18.08.2018 Лацио 1:2 Наполи СA
- 11.08.2018 Вольфсбург 3:1 Наполи ТМК
- 07.08.2018 Боруссия Д 1:3 Наполи ТМК
- 04.08.2018 Ливерпуль 5:0 Наполи ТМК
- 29.07.2018 Наполи 2:0 Кьево ТМК
- 22.07.2018 Наполи 5:1 Карпи ТМК
- 20.05.2018 Наполи 2:1 Кротоне СA
- 13.05.2018 Сампдория 0:2 Наполи СA
- 06.05.2018 Наполи 2:2 Торино СA
Рома (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 23.10.2018 Рома 3:0 ЦСКА Москва ЛЧ
- 20.10.2018 Рома 0:2 СПАЛ 2013 СA
- 06.10.2018 Эмполи 0:2 Рома СA
- 02.10.2018 Рома 5:0 Виктория Пльзень ЛЧ
- 29.09.2018 Рома 3:1 Лацио СA
- 26.09.2018 Рома 4:0 Фрозиноне СA
- 23.09.2018 Болонья 2:0 Рома СA
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 16.09.2018 Рома 2:2 Кьево СA
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 27.08.2018 Рома 3:3 Аталанта СA
- 19.08.2018 Торино 0:1 Рома СA
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 20.07.2018 Рома 1:1 Авеллино ТМК
- 14.07.2018 Латина 0:9 Рома ТМК
- 20.05.2018 Сассуоло 0:1 Рома СA
- 13.05.2018 Рома 0:0 Ювентус СA
Последние игры между собой
Наполи: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Рома: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома Серия A
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи Серия A
- 04.03.2017 Рома 1:2 Наполи Серия A
- 15.10.2016 Наполи 1:3 Рома Серия A
- 25.04.2016 Рома 1:0 Наполи Серия A
- 13.12.2015 Наполи 0:0 Рома Серия A
- 04.04.2015 Рома 1:0 Наполи Серия A
- 01.11.2014 Наполи 2:0 Рома Серия A
- 09.03.2014 Наполи 1:0 Рома Серия A
- 12.02.2014 Наполи 3:0 Рома Кубок
- 05.02.2014 Рома 3:2 Наполи Кубок
- 18.10.2013 Рома 2:0 Наполи Серия A
- 19.05.2013 Рома 2:1 Наполи Серия A
- 06.01.2013 Наполи 4:1 Рома Серия A
- 28.04.2012 Рома 2:2 Наполи Серия A
- 18.12.2011 Наполи 1:3 Рома Серия A
- 12.02.2011 Рома 0:2 Наполи Серия A
- 03.10.2010 Наполи 2:0 Рома Серия A
- 28.02.2010 Наполи 2:2 Рома Серия A
- 04.10.2009 Рома 2:1 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 6
|25
|2.
|Наполи
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 10
|21
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 9
|18
|5.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 7
|14
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|9.
|Дженоа
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 15
|13
|10.
|Парма
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Милан
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|8 - 10
|12
|14.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|15.
|Аталанта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 12
|9
|16.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|18.
|Эмполи
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 24
|2
|20.
|Кьево
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|7 - 24
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - РомаДо начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 59 минут.
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Прогнозы на матч Наполи - Рома
Наполи
69.1% (47)
Ничья:
19.1% (13)
Рома
11.8% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Наполи:
47.1% (32)
1:1 Ничья:
10.3% (7)
2:0 Наполи:
10.3% (7)
2:2 Ничья:
7.4% (5)
1:2 Рома:
7.4% (5)
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