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Стадион:
Севилья
 
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Уэска
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Уэска

До начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 21 час 14 минут.
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Прогнозы на матч Севилья - Уэска
Севилья
87.3% (62)
Ничья:
7% (5)
Уэска
5.6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
43.7% (31)
Севилья:
22.5% (16)
Севилья:
8.5% (6)
Севилья:
5.6% (4)
Ничья:
4.2% (3)
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