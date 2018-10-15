Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Уэска

Стадион: Рамон Санчес Писхуан
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - УэскаДо начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 21 час 14 минут.
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Прогнозы на матч Севилья - Уэска
Севилья
87.3% (62)
Ничья:
7% (5)
Уэска
5.6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Севилья:
43.7% (31)
3:0 Севилья:
22.5% (16)
1:0 Севилья:
8.5% (6)
2:1 Севилья:
5.6% (4)
1:1 Ничья:
4.2% (3)
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