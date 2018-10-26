Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Интер Милан

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Стадион: Олимпийский (Рим)
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Лацио (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 25.10.2018 Марсель 1:3 Лацио ЛЕ
- 21.10.2018 Парма 0:2 Лацио СA
- 07.10.2018 Лацио 1:0 Фиорентина СA
- 04.10.2018 Айнтрахт Фр 4:1 Лацио ЛЕ
- 29.09.2018 Рома 3:1 Лацио СA
- 26.09.2018 Удинезе 1:2 Лацио СA
- 23.09.2018 Лацио 4:1 Дженоа СA
- 20.09.2018 Лацио 2:1 Аполлон ЛЕ
- 16.09.2018 Эмполи 0:1 Лацио СA
- 02.09.2018 Лацио 1:0 Фрозиноне СA
- 25.08.2018 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 18.08.2018 Лацио 1:2 Наполи СA
- 12.08.2018 Боруссия Д 1:0 Лацио ТМК
- 04.08.2018 Арсенал 2:0 Лацио ТМК
- 28.07.2018 Лацио 3:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 25.07.2018 Триестина 0:3 Лацио ТМК
- 18.07.2018 Ауронцо 0:20 Лацио ТМК
- 20.05.2018 Лацио 2:3 Интер Милан СA
- 13.05.2018 Кротоне 2:2 Лацио СA
- 06.05.2018 Лацио 1:1 Аталанта СA
Интер Милан (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 24.10.2018 Барселона 2:0 Интер Милан ЛЧ
- 21.10.2018 Интер Милан 1:0 Милан СA
- 07.10.2018 СПАЛ 2013 1:2 Интер Милан СA
- 03.10.2018 ПСВ 1:2 Интер Милан ЛЧ
- 29.09.2018 Интер Милан 2:0 Кальяри СA
- 25.09.2018 Интер Милан 2:1 Фиорентина СA
- 22.09.2018 Сампдория 0:1 Интер Милан СA
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Интер Милан 0:1 Парма СA
- 01.09.2018 Болонья 0:3 Интер Милан СA
- 26.08.2018 Интер Милан 2:2 Торино СA
- 19.08.2018 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 04.08.2018 Интер Милан 1:0 Лион КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 24.07.2018 Шеффилд Юнайтед 1:1 Интер Милан ТМК
- 21.07.2018 Интер Милан 3:3 Зенит ТМК
- 18.07.2018 Сьон 2:0 Интер Милан ТМК
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
- 20.05.2018 Лацио 2:3 Интер Милан СA
Последние игры между собой
Лацио: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Интер Милан: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
- 20.05.2018 Лацио 2:3 Интер Милан Серия A
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио Серия A
- 21.05.2017 Лацио 1:3 Интер Милан Серия A
- 31.01.2017 Интер Милан 1:2 Лацио Кубок
- 21.12.2016 Интер Милан 3:0 Лацио Серия A
- 01.05.2016 Лацио 2:0 Интер Милан Серия A
- 20.12.2015 Интер Милан 1:2 Лацио Серия A
- 10.05.2015 Лацио 1:2 Интер Милан Серия A
- 21.12.2014 Интер Милан 2:2 Лацио Серия A
- 10.05.2014 Интер Милан 4:1 Лацио Серия A
- 06.01.2014 Лацио 1:0 Интер Милан Серия A
- 08.05.2013 Интер Милан 1:3 Лацио Серия A
- 15.12.2012 Лацио 1:0 Интер Милан Серия A
- 13.05.2012 Лацио 3:1 Интер Милан Серия A
- 22.01.2012 Интер Милан 2:1 Лацио Серия A
- 23.04.2011 Интер Милан 2:1 Лацио Серия A
- 03.12.2010 Лацио 3:1 Интер Милан Серия A
- 02.05.2010 Лацио 0:2 Интер Милан Серия A
- 20.12.2009 Интер Милан 1:0 Лацио Серия A
- 08.08.2009 Интер Милан 1:2 Лацио Суперкубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 6
|25
|2.
|Наполи
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 10
|21
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 9
|18
|5.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 7
|14
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|9.
|Дженоа
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 15
|13
|10.
|Парма
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Милан
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|8 - 10
|12
|14.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|15.
|Аталанта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 12
|9
|16.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|18.
|Эмполи
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 24
|2
|20.
|Кьево
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|7 - 24
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Интер МиланДо начала игры, которая состоится 29.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 54 минуты.
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Прогнозы на матч Лацио - Интер Милан
Лацио
40% (36)
Ничья:
37.8% (34)
Интер Милан
22.2% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лацио:
28.9% (26)
1:1 Ничья:
26.7% (24)
1:2 Интер Милан:
12.2% (11)
1:0 Лацио:
7.8% (7)
2:2 Ничья:
5.6% (5)
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