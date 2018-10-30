- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:2
Конец матча
59' Желтая карточкаТебар Маркос
64' Желтая карточкаКотал Притам
0:1
83' ГолFederico Gallego
0:2
90' ГолОгбече Бартоломью
|
59'
64'
83'
0:1
90'
0:2
Состав команд
Дели Динамос
- Основной состав
- 13 Дорронсоро Франсиско Вратарь
- 51 Цайверлон Джанни Защитник
- 21 Дас Нараян Защитник
- 24 Креспи Паскуаль Защитник
- 20 Котал Притам Защитник
- 8 Тебар Маркос Полузащитник
- 99 Калуджерович Андрия Нападающий
- 26 Rana Gharami
- 22 Nanda Kumar
- 7 Lallianzuala Chhangte
- 15 Shubham Sarangi
- Запасные игроки
- 16 Раи Винит Полузащитник
- 14 Daniel Lalhlimpuia
- 41 Seiminmang Manchong
- 1 Albino Gomes
- 17 Pradeep Mohanraj
- 3 Mohammad Sajid Dhot
- 19 Romeo Fernandes
Нортист Юнайтед
- Основной состав
- 1 Pawan Kumar Вратарь
- 18 Гргич Мато Защитник
- 16 Gurwinder Singh Защитник
- 12 Reagan Singh Защитник
- 19 Robert Lalthlamuana Защитник
- 9 Federico Gallego Полузащитник
- 14 Боргес Роуллин Полузащитник
- 22 Redeem Tlang Полузащитник
- 6 Jose Leudo Полузащитник
- 10 Огбече Бартоломью Нападающий
- 24 Juan Mascia
- Запасные игроки
- 20 Keegan Pereira Защитник
- 4 Provat Lakra
- 32 Khawlhring Lalthathanga
- 31 Gurpreet Singh
- 21 Rupert Nongrum
- 17 Augustine Okrah
- 23 Nikhil Kadam
Предыдущие игры
Дели Динамос (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 27.10.2018 Мумбаи Сити 2:0 Дели Динамос СИ
- 23.10.2018 Дели Динамос 0:0 Ченнаин СИ
- 20.10.2018 Керала Бластерс 1:1 Дели Динамос СИ
- 17.10.2018 Дели Динамос 1:2 Атлетико Калькутта СИ
- 03.10.2018 Дели Динамос 1:1 Пуне Сити СИ
- 02.03.2018 Дели Динамос 2:2 Пуне Сити СИ
- 27.02.2018 Дели Динамос 5:1 Мумбаи Сити СИ
- 24.02.2018 Дели Динамос 4:3 Атлетико Калькутта СИ
- 21.02.2018 Гоа 1:1 Дели Динамос СИ
- 14.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Дели Динамос СИ
- 11.02.2018 Дели Динамос 1:1 Ченнаин СИ
- 27.01.2018 Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос СИ
- 21.01.2018 Джамшедпур 3:2 Дели Динамос СИ
- 14.01.2018 Дели Динамос 2:0 Бенгалуру СИ
- 10.01.2018 Дели Динамос 1:3 Керала Бластерс СИ
- 07.01.2018 Ченнаин 2:2 Дели Динамос СИ
- 29.12.2017 Мумбаи Сити 4:0 Дели Динамос СИ
- 23.12.2017 Атлетико Калькутта 1:0 Дели Динамос СИ
- 16.12.2017 Дели Динамос 1:5 Гоа СИ
- 06.12.2017 Дели Динамос 0:1 Джамшедпур СИ
Нортист Юнайтед (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 25.10.2018 Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур СИ
- 18.10.2018 Ченнаин 3:4 Нортист Юнайтед СИ
- 04.10.2018 Атлетико Калькутта 0:1 Нортист Юнайтед СИ
- 01.10.2018 Нортист Юнайтед 2:2 Гоа СИ
- 04.03.2018 Атлетико Калькутта 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 22.02.2018 Мумбаи Сити 3:2 Нортист Юнайтед СИ
- 17.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Керала Бластерс СИ
- 14.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Дели Динамос СИ
- 10.02.2018 Джамшедпур 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 07.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Пуне Сити СИ
- 04.02.2018 Гоа 2:2 Нортист Юнайтед СИ
- 26.01.2018 Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед СИ
- 19.01.2018 Нортист Юнайтед 3:1 Ченнаин СИ
- 12.01.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Атлетико Калькутта СИ
- 06.01.2018 Нортист Юнайтед 2:1 Гоа СИ
- 30.12.2017 Пуне Сити 5:0 Нортист Юнайтед СИ
- 20.12.2017 Нортист Юнайтед 0:2 Мумбаи Сити СИ
- 15.12.2017 Керала Бластерс 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 08.12.2017 Нортист Юнайтед 0:1 Бенгалуру СИ
- 02.12.2017 Дели Динамос 0:2 Нортист Юнайтед СИ
Последние игры между собой
Дели Динамос: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Нортист Юнайтед: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
- 14.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Дели Динамос Суперлига Индии
- 02.12.2017 Дели Динамос 0:2 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 30.11.2016 Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Суперлига Индии
- 15.10.2016 Дели Динамос 1:1 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 28.11.2015 Нортист Юнайтед 1:2 Дели Динамос Суперлига Индии
- 03.11.2015 Дели Динамос 1:1 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 24.11.2014 Нортист Юнайтед 1:2 Дели Динамос Суперлига Индии
- 29.10.2014 Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нортист Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|Гоа
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|3.
|Бенгалуру
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Атлетико Калькутта
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|5.
|Мумбаи Сити
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|6.
|Джамшедпур
|5
|1
|4
|0
|8 - 6
|7
|7.
|Керала Бластерс
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Дели Динамос
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|9.
|Пуне Сити
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|10.
|Ченнаин
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Огбече Бартоломью бьет в цель!
83'
Г О О О О Л - Federico Gallego бьет в цель!
79'
Дели Динамос делает замену. Lallianzuala Chhangte уходит с поля, а Romeo Fernandes выходит на его замену.
71'
Нортист Юнайтед делает замену. Juan Mascia уходит с поля, а Augustine Okrah выходит на его замену.
66'
Дели Динамос делает замену. Nandha Kumar Sekar уходит с поля, а Daniel Lalhlimpuia выходит на его замену.
64'
Котал Притам получил желтую карточку от судьи
59'
Тебар Маркос получил желтую карточку от судьи
58'
Нортист Юнайтед делает замену. Robert Lalthlamuana уходит с поля, а Keegan Pereira выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Дели Динамос делает замену. Rana Gharami уходит с поля, а Раи Винит выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Нортист Юнайтед делает замену. Gurwinder Singh уходит с поля, а Khawlhring Lalthathanga выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация