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Дели Динамос
0:2
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
59' Желтая карточка
Тебар Маркос
64' Желтая карточка
Котал Притам
0:1
83' Гол
Federico Gallego
0:2
90' Гол
Огбече Бартоломью
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Огбече Бартоломью бьет в цель!
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Federico Gallego бьет в цель!
79'
Дели Динамос делает замену. Lallianzuala Chhangte уходит с поля, а Romeo Fernandes выходит на его замену.
71'
Нортист Юнайтед делает замену. Juan Mascia уходит с поля, а Augustine Okrah выходит на его замену.
66'
Дели Динамос делает замену. Nandha Kumar Sekar уходит с поля, а Daniel Lalhlimpuia выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Котал Притам получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Тебар Маркос получил желтую карточку от судьи
58'
Нортист Юнайтед делает замену. Robert Lalthlamuana уходит с поля, а Keegan Pereira выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Дели Динамос делает замену. Rana Gharami уходит с поля, а Раи Винит выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Нортист Юнайтед делает замену. Gurwinder Singh уходит с поля, а Khawlhring Lalthathanga выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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