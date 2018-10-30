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  5. Серия B
Стадион:
Читтаделла
1:1
Конец матча
Фоджа
0'
19' Желтая карточка
Alberto Rizzo
0:1
21' Гол
Кьяретти Лукас
1:1
29' Гол
Йори Мануэль
51' Желтая карточка
Nicholas Siega I
61' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
84' Желтая карточка
Мартинелли Лука
88' Вторая желтая карточка
Alberto Rizzo
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Alberto Rizzo получает вторую желтую карточку. Удаление.
86'
Фоджа делает замену. Гори Габриэле уходит с поля, а Йемелло Пьетро выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Мартинелли Лука получил желтую карточку от судьи
82'
Читтаделла делает замену. Панико Джузеппе уходит с поля, а Стефано Скаппини выходит на его замену.
82'
Читтаделла делает замену. Luca Strizzolo уходит с поля, а Mattia Finotto выходит на его замену.
79'
Фоджа делает замену. Кьяретти Лукас уходит с поля, а Галано Кристиан выходит на его замену.
67'
Фоджа делает замену. Риццо Лука уходит с поля, а Francesco Deli выходит на его замену.
64'
Читтаделла делает замену. Скенетти Андреа уходит с поля, а Бранка Симоне выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Nicholas Siega получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Йори Мануэль бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Кьяретти Лукас бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Alberto Rizzo получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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