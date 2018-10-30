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Стадион: Stadio P.C. Tombolato
1:1
Конец матча
19' Желтая карточкаAlberto Rizzo
0:1
21' ГолКьяретти Лукас
1:1
29' ГолЙори Мануэль
51' Желтая карточкаNicholas Siega I
61' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
84' Желтая карточкаМартинелли Лука
88' Вторая желтая карточкаAlberto Rizzo
|
19'
21'
0:1
29'
1:1
51'
84'
88'
Состав команд
Читтаделла 3-5-2
- Основной состав
- 1 Палеари Альберто Вратарь
- 29 Tommaso Cancellotti Защитник
- 13 Камильяно Агостино Защитник
- 15 Domenico Frare Защитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 26 Alberto Rizzo Полузащитник
- 11 Nicholas Siega I Полузащитник
- 8 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 9 Luca Strizzolo Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Luca Ghiringhelli Защитник
- 18 Mirko Drudi Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 23 Бранка Симоне Полузащитник
- 21 Federico Proia Полузащитник
- 30 Mattia Finotto Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 10 Giancarlo Malcore Нападающий
- 22 Luca Maniero II
- 28 Andrea Bussaglia
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Фоджа 3-4-3
- Основной состав
- 1 Бицарри Альбано Вратарь
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 3 Раньери Лука Защитник
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 30 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 26 Риццо Лука Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 32 Гори Габриэле Нападающий
- 20 Кьяретти Лукас Нападающий
- 17 Emanuele Cicerelli Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 27 Болдор Деян Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 10 Francesco Deli Полузащитник
- 13 Замбелли Марко Полузащитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- 18 Галано Кристиан Нападающий
- 9 Йемелло Пьетро Нападающий
- 8 Marco Carraro
- 29 Kyllan Rame
Предыдущие игры
Читтаделла (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 27.10.2018 Пескара 0:1 Читтаделла СB
- 20.10.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 29.09.2018 Лечче 1:1 Читтаделла СB
- 25.09.2018 Читтаделла 0:1 Беневенто СB
- 22.09.2018 Специя 1:0 Читтаделла СB
- 15.09.2018 Читтаделла 2:0 Козенца СB
- 01.09.2018 Карпи 0:1 Читтаделла СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Эмполи 0:3 Читтаделла К
- 05.08.2018 Читтаделла 1:0 Монополи К
- 25.07.2018 Кьево 1:0 Читтаделла ТМК
- 10.06.2018 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 06.06.2018 Читтаделла 1:1 Фрозиноне СB
- 03.06.2018 Читтаделла 2:2 Бари СB
- 18.05.2018 Читтаделла 2:0 Про Верчелли СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Авеллино 0:2 Читтаделла СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
Фоджа (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 27.10.2018 Фоджа 2:2 Лечче СB
- 20.10.2018 Козенца 2:0 Фоджа СB
- 06.10.2018 Фоджа 3:2 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 30.09.2018 Беневенто 1:3 Фоджа СB
- 26.09.2018 Фоджа 2:1 Падова СB
- 22.09.2018 Пескара 1:0 Фоджа СB
- 16.09.2018 Фоджа 1:2 Палермо СB
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Фоджа 4:2 Карпи СB
- 05.08.2018 Фоджа 1:3 Катания К
- 21.07.2018 Парма 3:1 Фоджа ТМК
- 18.05.2018 Фрозиноне 2:2 Фоджа СB
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Фоджа 2:1 Специя СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Фоджа 1:1 Бари СB
- 17.04.2018 Тернана 2:2 Фоджа СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
Последние игры между собой
Читтаделла
Фоджа
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
7 Офсайды 1
-
26 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Палермо
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|3.
|Беневенто
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|4.
|Читтаделла
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|5.
|Верона
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Брешия
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|7.
|Салернитана
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|8.
|Фоджа
|10
|4
|2
|4
|17 - 18
|14
|9.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|Лечче
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|11.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|12.
|Кротоне
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|13.
|Перуджа
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|14.
|Кремонезе
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|15.
|Венеция
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|17.
|Падова
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|18.
|Ливорно
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Карпи
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Alberto Rizzo получает вторую желтую карточку. Удаление.
86'
Фоджа делает замену. Гори Габриэле уходит с поля, а Йемелло Пьетро выходит на его замену.
84'
Мартинелли Лука получил желтую карточку от судьи
82'
Читтаделла делает замену. Панико Джузеппе уходит с поля, а Стефано Скаппини выходит на его замену.
82'
Читтаделла делает замену. Luca Strizzolo уходит с поля, а Mattia Finotto выходит на его замену.
79'
Фоджа делает замену. Кьяретти Лукас уходит с поля, а Галано Кристиан выходит на его замену.
67'
Фоджа делает замену. Риццо Лука уходит с поля, а Francesco Deli выходит на его замену.
64'
Читтаделла делает замену. Скенетти Андреа уходит с поля, а Бранка Симоне выходит на его замену.
61'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
51'
Nicholas Siega получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Г О О О О Л - Йори Мануэль бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Кьяретти Лукас бьет в цель!
19'
Alberto Rizzo получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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