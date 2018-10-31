- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Виа дель Маре
1:0
37' ГолВенути Лоренцо
|
37'
1:0
Состав команд
25
Сими
Нванкво
Лечче 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Вигорито Мауро Вратарь
- 24 Венути Лоренцо Защитник
- 16 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 15 Antonio Marino Защитник
- 27 Кальдерони Марко Защитник
- 23 Табанелли Андреа Полузащитник
- 6 Andrea Arrigoni Полузащитник
- 4 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 8 Marco Mancosu Полузащитник
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 14 Паломби Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Bleve Вратарь
- 28 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 10 Franco Lepore Защитник
- 5 Франциско Косенза Защитник
- 3 Ди Маттео Лука Полузащитник
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 13 Хайе Том Нападающий
- 11 Торомино Джузеппе Нападающий
- Joakim Milli
- 29 Marco Armellino
- 18 Edgaras Dubickas
- 21 Radoslav Tsonev
- Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
Кротоне 4-3-3
- Основной состав
- 1 Кордац Алекс Вратарь
- 23 Вяйсянен Саули Защитник
- 31 Сампиризи Марио Защитник
- 19 Маркицца Риккардо Защитник
- 26 Мартелла Бруно Защитник
- 6 Роден Маркус Полузащитник
- 18 Барберис Андреа Полузащитник
- 11 Фараони Марко Полузащитник
- 7 Фиренце Марко Нападающий
- 25 Сими Нванкво Нападающий
- 8 Стоян Адриан Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Феста Марко Вратарь
- 27 Вальетти Федерико Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 3 Куомо Джузеппе Защитник
- 2 Marcos Curado Защитник
- 33 Ромеро Аристотелес Полузащитник
- 21 Дзанеллато Никколо Полузащитник
- 16 Крочата Джованни Полузащитник
- 20 Молина Сальваторе Полузащитник
- 17 Будимир Анте Нападающий
- 12 Giacomo Figliuzzi
- 32 Claudio Spinelli
- Главный тренер: Дзенга Вальтер
Предыдущие игры
Лечче (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 27.10.2018 Фоджа 2:2 Лечче СB
- 21.10.2018 Лечче 1:2 Палермо СB
- 21.10.2018 Лечче 1:0 Фольгоре Чаратезе СД
- 14.10.2018 Лаваньезе 1:1 Лечче СД
- 07.10.2018 Лечче 3:1 Боргозезия СД
- 05.10.2018 Верона 0:2 Лечче СB
- 30.09.2018 Казале 1:2 Лечче СД
- 29.09.2018 Лечче 1:1 Читтаделла СB
- 25.09.2018 Ливорно 0:3 Лечче СB
- 23.09.2018 Лечче 4:0 Бра СД
- 22.09.2018 Лечче 2:1 Венеция СB
- 16.09.2018 Инверуно 2:4 Лечче СД
- 15.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Лечче СB
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Дженоа 4:0 Лечче К
- 07.08.2018 Лечче 1:0 ФералпиСало К
- 26.05.2018 Лечче 0:1 Падова СCС
- 19.05.2018 Ливорно 3:1 Лечче СCС
- 06.05.2018 Грумельезе 2:1 Лечче СД
Кротоне (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 28.10.2018 Кротоне 1:1 Салернитана СB
- 20.10.2018 Кротоне 2:1 Падова СB
- 07.10.2018 Палермо 1:0 Кротоне СB
- 28.09.2018 Кротоне 2:2 Брешия СB
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Кротоне 4:0 Джиана Эрминио К
- 20.05.2018 Наполи 2:1 Кротоне СA
- 13.05.2018 Кротоне 2:2 Лацио СA
- 06.05.2018 Кьево 2:1 Кротоне СA
- 29.04.2018 Кротоне 4:1 Сассуоло СA
- 22.04.2018 Удинезе 1:2 Кротоне СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 14.04.2018 Дженоа 1:0 Кротоне СA
- 08.04.2018 Кротоне 1:0 Болонья СA
- 04.04.2018 Торино 4:1 Кротоне СA
Последние игры между собой
Лечче
Кротоне
-
2 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Палермо
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|3.
|Салернитана
|10
|4
|5
|1
|13 - 10
|17
|4.
|Беневенто
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|5.
|Лечче
|1:0
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|6.
|Читтаделла
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|Верона
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Брешия
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|9.
|Фоджа
|10
|4
|2
|4
|17 - 18
|14
|10.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|11.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|12.
|Перуджа
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|13.
|Кремонезе
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|14.
|Кротоне
|0:1
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|15.
|Венеция
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|17.
|Падова
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|18.
|Ливорно
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|19.
|Карпи
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Венути Лоренцо бьет в цель!
28'
Кротоне делает замену. Маркицца Риккардо уходит с поля, а Големич Владимир выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация