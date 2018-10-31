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Стадион:
Лечче
1:0
Второй тайм: 52'
Кротоне
0'
1:0
37' Гол
Венути Лоренцо
52'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Венути Лоренцо бьет в цель!
28'
Кротоне делает замену. Маркицца Риккардо уходит с поля, а Големич Владимир выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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