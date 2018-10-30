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  5. Серия B
Стадион:
Карпи
0:3
Конец матча
Палермо
0'
0:1
5' Гол
Фалетти Сезар
25' Желтая карточка
Alessio Sabbione
27' Желтая карточка
Райкович Слободан
39' Желтая карточка
Пецци Энрико
45' Вторая желтая карточка
Пецци Энрико
47' Желтая карточка
Яяло Мато
49' Желтая карточка
Пиррелло Роберто
0:2
61' Гол
Яяло Мато
66' Красная карточка
Рисполи Андреа
0:3
74' Гол
Несторовски Илья
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Карпи делает замену. Суагер Эмануэле уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
82'
Палермо делает замену. Stefano Moreo уходит с поля, а Przemyslaw Szyminski выходит на его замену.
77'
Палермо делает замену. Несторовски Илья уходит с поля, а Пушкаш Георге выходит на его замену.
75'
Карпи делает замену. Ди Ноя Джованни уходит с поля, а Reno Wilmots выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Несторовски Илья бьет в цель!
71'
Палермо делает замену. Пиррелло Роберто уходит с поля, а Сальви Алессандро выходит на его замену.
66'
УДАЛЕНИЕ! - Рисполи Андреа увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
62'
Карпи делает замену. Мокулу Бенжамен уходит с поля, а Машаш Зинедин выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Яяло Мато бьет в цель!
Желтая карточка
49'
Пиррелло Роберто получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Пецци Энрико получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
39'
Пецци Энрико получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Райкович Слободан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Alessio Sabbione получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Фалетти Сезар бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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