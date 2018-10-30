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Стадион: Сандро Кабасси
0:1
5' ГолФалетти Сезар
25' Желтая карточкаAlessio Sabbione
27' Желтая карточкаРайкович Слободан
39' Желтая карточкаПецци Энрико
45' Вторая желтая карточкаПецци Энрико
47' Желтая карточкаЯяло Мато
49' Желтая карточкаПиррелло Роберто
0:2
61' ГолЯяло Мато
66' Красная карточкаРисполи Андреа
0:3
74' ГолНесторовски Илья
|
5'
0:1
25'
39'
45'
47'
49'
61'
0:2
66'
74'
0:3
Состав команд
20
Еленич
Эней
Карпи 4-2-2-2
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 5 Пецци Энрико Защитник
- 6 Alessandro Buongiorno Защитник
- 4 Alessio Sabbione Защитник
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 13 Поли Фабрицио Полузащитник
- 2 Суагер Эмануэле Полузащитник
- 20 Еленич Эней Полузащитник
- 32 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- 9 Мокулу Бенжамен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Federico Serraiocco Вратарь
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 7 Fabio Concas Полузащитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 10 Пишителла Джаммарио Полузащитник
- 17 Ван дер Хейден Деннис Нападающий
- 27 Машаш Зинедин Нападающий
- 16 Alessandro Romairone
- 31 Фантаччи Томмазо
- 15 Michele Vano
- 23 Max Barnofsky
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Палермо 4-3-3
- Основной состав
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 31 Пиррелло Роберто Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 32 Хаас Николас Полузащитник
- 3 Рисполи Андреа Полузащитник
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 20 Фалетти Сезар Нападающий
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бриньоли Альберто Вратарь
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 19 Алеесами Хайтам Защитник
- 4 Andrea Accardi Защитник
- 14 Сальви Алессандро Защитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 29 Пушкаш Георге Нападающий
- 11 Эмбало Карлос Нападающий
- 13 Andrea Ingegneri
- 12 Lorenzo Avogadri
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Предыдущие игры
Карпи (последние 20 матчей: +1 =7 -12)
- 20.10.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Карпи СB
- 06.10.2018 Карпи 1:1 Козенца СB
- 29.09.2018 Специя 2:1 Карпи СB
- 25.09.2018 Перуджа 0:1 Карпи СB
- 22.09.2018 Карпи 1:1 Брешия СB
- 16.09.2018 Верона 4:1 Карпи СB
- 01.09.2018 Карпи 0:1 Читтаделла СB
- 26.08.2018 Фоджа 4:2 Карпи СB
- 04.08.2018 Карпи 0:2 Тернана К
- 22.07.2018 Наполи 5:1 Карпи ТМК
- 18.05.2018 Бари 2:0 Карпи СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 01.05.2018 Карпи 0:0 Эмполи СB
- 28.04.2018 Карпи 0:0 Авеллино СB
- 21.04.2018 Парма 2:1 Карпи СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
Палермо (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 26.10.2018 Палермо 1:1 Венеция СB
- 21.10.2018 Лечче 1:2 Палермо СB
- 07.10.2018 Палермо 1:0 Кротоне СB
- 25.09.2018 Брешия 2:1 Палермо СB
- 22.09.2018 Палермо 4:1 Перуджа СB
- 16.09.2018 Фоджа 1:2 Палермо СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Кальяри 2:1 Палермо К
- 05.08.2018 Палермо 2:2 Виченца К
- 16.06.2018 Фрозиноне 2:0 Палермо СB
- 13.06.2018 Палермо 2:1 Фрозиноне СB
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Палермо 0:0 Чезена СB
- 05.05.2018 Тернана 2:3 Палермо СB
- 30.04.2018 Палермо 1:1 Бари СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Палермо 3:0 Авеллино СB
Последние игры между собой
Карпи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Палермо: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Карпи
Палермо
-
0 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 15
-
3 Угловые 5
-
5 Офсайды 2
-
22 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
34 Владение мячом, % 66
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Палермо
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|3.
|Беневенто
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|4.
|Читтаделла
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|5.
|Верона
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Брешия
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|7.
|Салернитана
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|8.
|Фоджа
|10
|4
|2
|4
|17 - 18
|14
|9.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|Лечче
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|11.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|12.
|Кротоне
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|13.
|Перуджа
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|14.
|Кремонезе
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|15.
|Венеция
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|17.
|Падова
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|18.
|Ливорно
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Карпи
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Карпи делает замену. Суагер Эмануэле уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
82'
Палермо делает замену. Stefano Moreo уходит с поля, а Przemyslaw Szyminski выходит на его замену.
77'
Палермо делает замену. Несторовски Илья уходит с поля, а Пушкаш Георге выходит на его замену.
75'
Карпи делает замену. Ди Ноя Джованни уходит с поля, а Reno Wilmots выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Несторовски Илья бьет в цель!
71'
Палермо делает замену. Пиррелло Роберто уходит с поля, а Сальви Алессандро выходит на его замену.
66'
УДАЛЕНИЕ! - Рисполи Андреа увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
62'
Карпи делает замену. Мокулу Бенжамен уходит с поля, а Машаш Зинедин выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Яяло Мато бьет в цель!
49'
Пиррелло Роберто получил желтую карточку от судьи
47'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Пецци Энрико получает вторую желтую карточку. Удаление.
39'
Пецци Энрико получил желтую карточку от судьи
27'
Райкович Слободан получил желтую карточку от судьи
25'
Alessio Sabbione получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Фалетти Сезар бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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