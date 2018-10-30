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Стадион: Джованни Цини
75' Желтая карточкаКлейтон Машадо
0:1
78' ГолДи Мариано Франческо
|
75'
78'
0:1
Состав команд
14
Vasile
Mogos
27
Эммерс
Сиан
Кремонезе 5-4-1
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 21 Gabriel Strefezza Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 14 Vasile Mogos Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 27 Эммерс Сиан Полузащитник
- 8 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 19 Греко Леандро Полузащитник
- 30 Mirko Carretta Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 24 Дель Фабро Дарио Защитник
- 18 Michele Castagnetti Полузащитник
- 34 Бултам Реда Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- 35 Stefano Cella
- 29 Tommaso Spaviero
Венеция 4-4-2
- Основной состав
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 26 Гарофало Агостино Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 18 Сегре Джакопо Полузащитник
- 8 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 20 Ди Мариано Франческо Нападающий
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 5 Копполаро Мауро Защитник
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 21 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 28 Читро Никола Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 11 Harvey St Clair
- 32 Giacomo Vrioni
- 15 Mattia Zennaro
Предыдущие игры
Кремонезе (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 27.10.2018 Беневенто 2:1 Кремонезе СB
- 06.10.2018 Кремонезе 0:0 Салернитана СB
- 30.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 0:0 Кремонезе СB
- 26.09.2018 Кремонезе 2:0 Козенца СB
- 23.09.2018 Падова 1:1 Кремонезе СB
- 15.09.2018 Кремонезе 2:0 Специя СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 05.08.2018 Кремонезе 3:3 Пиза К
- 26.07.2018 Кальяри 1:0 Кремонезе ТМК
- 18.05.2018 Чезена 1:0 Кремонезе СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 07.05.2018 Эмполи 1:1 Кремонезе СB
- 01.05.2018 Кремонезе 1:1 Новара СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
Венеция (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 26.10.2018 Палермо 1:1 Венеция СB
- 21.10.2018 Венеция 1:1 Верона СB
- 06.10.2018 Перуджа 1:0 Венеция СB
- 29.09.2018 Венеция 1:1 Ливорно СB
- 22.09.2018 Лечче 2:1 Венеция СB
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 25.08.2018 Венеция 1:0 Специя СB
- 05.08.2018 Венеция 0:1 Судтироль К
- 21.07.2018 Фиорентина 0:1 Венеция ТМК
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Про Верчелли 0:2 Венеция СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Новара 1:3 Венеция СB
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Венеция: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция Серия B
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе Серия B
- 13.05.2017 Кремонезе 1:2 Венеция Лега Про. Суперкубок
- 14.03.2015 Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про
- 14.03.2015 Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про
- 26.10.2014 Кремонезе 2:1 Венеция Лега Про
- 27.04.2014 Венеция 1:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе
- 15.12.2013 Кремонезе 1:3 Венеция Про Прима Дивизионе
- 23.10.2013 Венеция 0:3 Кремонезе Коппа Италия Лега Про
- 18.01.2009 Венеция 1:1 Кремонезе Серия C1 A
- 07.09.2008 Кремонезе 1:1 Венеция Серия C1 A
- 16.12.2007 Кремонезе 0:0 Венеция Серия C1 A
Кремонезе
Венеция
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Палермо
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|3.
|Беневенто
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|4.
|Читтаделла
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|5.
|Верона
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Брешия
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|7.
|Салернитана
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|8.
|Фоджа
|10
|4
|2
|4
|17 - 18
|14
|9.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|Лечче
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|11.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|12.
|Кротоне
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|13.
|Перуджа
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|14.
|Кремонезе
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|15.
|Венеция
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|17.
|Падова
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|18.
|Ливорно
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Карпи
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Венеция делает замену. Ди Мариано Франческо уходит с поля, а Harvey St Clair выходит на его замену.
81'
Кремонезе делает замену. Греко Леандро уходит с поля, а Andrea Brighenti выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Ди Мариано Франческо бьет в цель!
76'
Венеция делает замену. Бентивольо Симоне уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
75'
Клейтон Машадо получил желтую карточку от судьи
71'
Кремонезе делает замену. Gabriel Strefezza уходит с поля, а Джампетро Перрулли выходит на его замену.
71'
Венеция делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Гейхо Алекс выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Кремонезе делает замену. Эммерс Сиан уходит с поля, а Michele Castagnetti выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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