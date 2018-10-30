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  5. Серия B
Стадион:
Кремонезе
0:1
Конец матча
Венеция
0'
75' Желтая карточка
Клейтон Машадо
0:1
78' Гол
Ди Мариано Франческо
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Венеция делает замену. Ди Мариано Франческо уходит с поля, а Harvey St Clair выходит на его замену.
81'
Кремонезе делает замену. Греко Леандро уходит с поля, а Andrea Brighenti выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Ди Мариано Франческо бьет в цель!
76'
Венеция делает замену. Бентивольо Симоне уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Клейтон Машадо получил желтую карточку от судьи
71'
Кремонезе делает замену. Gabriel Strefezza уходит с поля, а Джампетро Перрулли выходит на его замену.
71'
Венеция делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Гейхо Алекс выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Кремонезе делает замену. Эммерс Сиан уходит с поля, а Michele Castagnetti выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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