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  5. Серия B
Стадион:
Салернитана
3:1
Конец матча
Ливорно
0'
1:0
31' Гол
Бокалон Риккардо
60' Желтая карточка
Бруно Алессандро
2:0
61' Гол
Пучино Раффаэле
64' Желтая карточка
Pasquale Maiorino
70' Желтая карточка
Фацци Николо
73' Желтая карточка
Ди Дженнаро Давид
2:1
75' Гол
Matteo Di Gennaro
78' Желтая карточка
Пучино Раффаэле
3:1
88' Гол
Бокалон Риккардо
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Бокалон Риккардо бьет в цель!
86'
Салернитана делает замену. Ди Дженнаро Давид уходит с поля, а Палумбо Антонио выходит на его замену.
78'
Ливорно делает замену. Бруно Алессандро уходит с поля, а Козак Либор выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Пучино Раффаэле получил желтую карточку от судьи
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Matteo Di Gennaro бьет в цель!
Желтая карточка
73'
Ди Дженнаро Давид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Фацци Николо получил желтую карточку от судьи
68'
Ливорно делает замену. Lorenzo Gonnelli уходит с поля, а Murilo выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Паскуале Майорино получил желтую карточку от судьи
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Пучино Раффаэле бьет в цель!
Желтая карточка
60'
Бруно Алессандро получил желтую карточку от судьи
58'
Салернитана делает замену. Tiago Casasola уходит с поля, а Оджер Мозес выходит на его замену.
57'
Ливорно делает замену. Рокка Микеле уходит с поля, а Диаманти Алессандро выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Салернитана делает замену. Мильорини Марко уходит с поля, а Tiago Casasola выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Бокалон Риккардо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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