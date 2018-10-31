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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Аречи
3:1
Конец матча
1:0
31' ГолБокалон Риккардо
60' Желтая карточкаБруно Алессандро
2:0
61' ГолПучино Раффаэле
64' Желтая карточкаPasquale Maiorino
70' Желтая карточкаФацци Николо
73' Желтая карточкаДи Дженнаро Давид
2:1
75' ГолMatteo Di Gennaro
78' Желтая карточкаПучино Раффаэле
3:1
88' ГолБокалон Риккардо
|
31'
1:0
60'
61'
2:0
70'
75'
2:1
78'
88'
3:1
Состав команд
Салернитана 3-5-2
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 25 Мильорини Марко Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 2 Пучино Раффаэле Полузащитник
- 23 Кастилья Лука Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 7 Андерсон Дхаван Полузащитник
- 8 Ди Дженнаро Давид Полузащитник
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ваннукки Джанмарко Вратарь
- 20 Палумбо Антонио Полузащитник
- 6 Оджер Мозес Полузащитник
- 16 Белломо Никола Полузащитник
- 15 Tiago Casasola Полузащитник
- 32 Маццарани Андреа Полузащитник
- 3 Витале Луиджи Полузащитник
- 9 Agustin Vuletich Нападающий
- 27 Francesco Orlando Нападающий
- 11 Джурич Милан Нападающий
- 34 Daniele Lazzari
- 28 Andre Anderson
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Ливорно 3-5-2
- Основной состав
- 22 Маццони Лука Вратарь
- 21 Lorenzo Gonnelli Защитник
- 4 Matteo Di Gennaro Защитник
- 36 Альбертацци Микеланжело Защитник
- 13 Фацци Николо Полузащитник
- 7 Валиани Франческо Полузащитник
- 5 Бруно Алессандро Полузащитник
- 29 Рокка Микеле Полузащитник
- 15 Dennis Iapichino Полузащитник
- 20 Pasquale Maiorino Нападающий
- 31 Райчевич Филип Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Зима Лукаш Вратарь
- 6 Газбарро Андреа Защитник
- 9 Ivan Pedrelli Защитник
- 3 Дайнелли Дарио Защитник
- 30 Tino Parisi Полузащитник
- 33 Майкон Морейра Полузащитник
- 23 Диаманти Алессандро Полузащитник
- 34 Davide Agazzi Полузащитник
- 16 Сумаоро Брем Полузащитник
- 11 Murilo Mendes Полузащитник
- 17 Antonio Porcino Полузащитник
- 18 Козак Либор Нападающий
- Главный тренер: Мутти Бортоло
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 28.10.2018 Кротоне 1:1 Салернитана СB
- 21.10.2018 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 06.10.2018 Кремонезе 0:0 Салернитана СB
- 29.09.2018 Салернитана 1:0 Верона СB
- 25.09.2018 Салернитана 1:1 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 21.09.2018 Беневенто 4:0 Салернитана СB
- 16.09.2018 Салернитана 3:0 Падова СB
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Виртус Энтелла 2:0 Салернитана К
- 05.08.2018 Салернитана 6:1 Реццато К
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Салернитана 1:0 Виртус Энтелла СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
Ливорно (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 27.10.2018 Ливорно 1:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 22.10.2018 Беневенто 1:0 Ливорно СB
- 07.10.2018 Ливорно 1:3 Специя СB
- 29.09.2018 Венеция 1:1 Ливорно СB
- 25.09.2018 Ливорно 0:3 Лечче СB
- 22.09.2018 Козенца 1:1 Ливорно СB
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 07.09.2018 Парма 1:1 Ливорно ТМК
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Ливорно 1:1 Казертана К
- 19.05.2018 Ливорно 3:1 Лечче СCС
- 12.05.2018 Падова 5:1 Ливорно СCС
- 05.05.2018 Пьяченца 2:2 Ливорно СC
- 28.04.2018 Ливорно 1:1 Каррарезе СC
- 21.04.2018 Арцакена 2:3 Ливорно СC
- 14.04.2018 Ливорно 2:0 Пиза СC
- 07.04.2018 Ольбия 4:2 Ливорно СC
- 03.04.2018 Ареццо 1:0 Ливорно СC
- 29.03.2018 Ливорно 0:2 Монца СC
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ливорно: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 24.04.2016 Салернитана 3:1 Ливорно Серия B
- 09.12.2015 Ливорно 0:0 Салернитана Серия B
- 02.05.2009 Салернитана 0:2 Ливорно Серия B
- 06.12.2008 Ливорно 3:0 Салернитана Серия B
Салернитана
Ливорно
-
6 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 9
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Палермо
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|3.
|Салернитана
|10
|4
|5
|1
|13 - 10
|17
|4.
|Беневенто
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|5.
|Лечче
|1:0
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|6.
|Читтаделла
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|Верона
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Брешия
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|9.
|Фоджа
|10
|4
|2
|4
|17 - 18
|14
|10.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|11.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|12.
|Перуджа
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|13.
|Кремонезе
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|14.
|Кротоне
|0:1
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|15.
|Венеция
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|17.
|Падова
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|18.
|Ливорно
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|19.
|Карпи
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - Бокалон Риккардо бьет в цель!
86'
Салернитана делает замену. Ди Дженнаро Давид уходит с поля, а Палумбо Антонио выходит на его замену.
78'
Ливорно делает замену. Бруно Алессандро уходит с поля, а Козак Либор выходит на его замену.
78'
Пучино Раффаэле получил желтую карточку от судьи
75'
Г О О О О Л - Matteo Di Gennaro бьет в цель!
73'
Ди Дженнаро Давид получил желтую карточку от судьи
70'
Фацци Николо получил желтую карточку от судьи
68'
Ливорно делает замену. Lorenzo Gonnelli уходит с поля, а Murilo выходит на его замену.
64'
Паскуале Майорино получил желтую карточку от судьи
61'
Г О О О О Л - Пучино Раффаэле бьет в цель!
60'
Бруно Алессандро получил желтую карточку от судьи
58'
Салернитана делает замену. Tiago Casasola уходит с поля, а Оджер Мозес выходит на его замену.
57'
Ливорно делает замену. Рокка Микеле уходит с поля, а Диаманти Алессандро выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Салернитана делает замену. Мильорини Марко уходит с поля, а Tiago Casasola выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Бокалон Риккардо бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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